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Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü
Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin'in, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T19:01+0300
2025-07-28T19:01+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
i̇srail
benyamin netanyahu
telefon görüşmesi
suriye
i̇ran
haberler
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, görüşmede Ortadoğu'daki gerilimin çeşitli yönleri ele alındı. Rus tarafı, bölgede mevcut sorunların ve çatışmaların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesinden yana kararlı duruşunu bir kez daha teyit etti.Putin özellikle de Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemenin ve nüfusun tüm etnik ve dini gruplarının meşru hak ve çıkarlarına saygı göstererek iç siyasi istikrarını güçlendirmenin önemini vurguladı.İran-İsrail çatışmasının son dönemdeki tırmanışı dikkate alınarak Rusya'nın İran'ın nükleer programına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına yardımcı olmaya hazır olduğu da belirtildi.Liderler, uluslararası ve ikili gündemdeki güncel konularda diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonla-gorustu-turkiye-yeni-muzakere-turuna-1097993935.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, i̇srail, benyamin netanyahu, telefon görüşmesi, suriye, i̇ran, haberler, ortadoğu
rusya, kremlin, vladimir putin, i̇srail, benyamin netanyahu, telefon görüşmesi, suriye, i̇ran, haberler, ortadoğu

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

19:01 28.07.2025
© Sputnik / POOLPutin telefon görüşmesi yaparken
Putin telefon görüşmesi yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Sputnik / POOL
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Rusya lideri Putin'in, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamaya göre, görüşmede Ortadoğu'daki gerilimin çeşitli yönleri ele alındı. Rus tarafı, bölgede mevcut sorunların ve çatışmaların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesinden yana kararlı duruşunu bir kez daha teyit etti.
Putin özellikle de Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemenin ve nüfusun tüm etnik ve dini gruplarının meşru hak ve çıkarlarına saygı göstererek iç siyasi istikrarını güçlendirmenin önemini vurguladı.
İran-İsrail çatışmasının son dönemdeki tırmanışı dikkate alınarak Rusya'nın İran'ın nükleer programına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına yardımcı olmaya hazır olduğu da belirtildi.
Liderler, uluslararası ve ikili gündemdeki güncel konularda diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü: 'Türkiye yeni müzakere turuna hazır'
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