https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/putin-israil-basbakani-netanyahu-ile-telefonda-gorustu-1098199906.html

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin'in, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T19:01+0300

2025-07-28T19:01+0300

2025-07-28T19:01+0300

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, görüşmede Ortadoğu'daki gerilimin çeşitli yönleri ele alındı. Rus tarafı, bölgede mevcut sorunların ve çatışmaların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesinden yana kararlı duruşunu bir kez daha teyit etti.Putin özellikle de Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemenin ve nüfusun tüm etnik ve dini gruplarının meşru hak ve çıkarlarına saygı göstererek iç siyasi istikrarını güçlendirmenin önemini vurguladı.İran-İsrail çatışmasının son dönemdeki tırmanışı dikkate alınarak Rusya'nın İran'ın nükleer programına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına yardımcı olmaya hazır olduğu da belirtildi.Liderler, uluslararası ve ikili gündemdeki güncel konularda diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonla-gorustu-turkiye-yeni-muzakere-turuna-1097993935.html

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i̇srail

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rusya, kremlin, vladimir putin, i̇srail, benyamin netanyahu, telefon görüşmesi, suriye, i̇ran, haberler, ortadoğu