Öğrencilerin kiralık ev telaşı | İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yeşiltaş: 30 bin lira kira 50 bin olacak
© İHA / İSMAİL COŞKUN - MUHAMMED FIRAT AKSOYİstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı
© İHA / İSMAİL COŞKUN - MUHAMMED FIRAT AKSOY
Abone ol
Şehir dışında üniversite tercihi yapan öğrencilerin kiralık ev telaşı başladı. İstanbul'da kiralar halihazırda yüksekken İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş 30 bin bandında olan kiraların 50 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi.
İstanbul'da üniversite okumak isteyen öğrencilerin kiralık ev telaşı başladı.
Devlet yurtları ekonomik olarak çok daha uygun olsa da kapasitelerin yetmemesi sonucu birçok öğrenci ev tutmak zorunda kalıyor.
'30 bin liralık kira 50 bin lira olacak'
İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş gençlerin bugün kiralayacakları 30 bin liralık dairenin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkacağını söyledi.
15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.
İstanbul'da kiralık evler ne kadar?
Yaz mevsiminin gelmesi, okulların kapanması, tayinlerin başlaması, okullarda yeni kayıtların yapılacak olması, üniversite öğrencilerinin ev tutma telaşı gibi birçok etken kiralar üzerinde etkili oluyor.
İşte ilçe ilçe kira fiyatları...
Arnavutköy
En düşük 13500 TL
En yüksek 39500 TL
Avcılar
En düşük 11500 TL
En yüksek 59000 TL
Bağcılar
En düşük 20000 TL
En yüksek 60000 TL
Bahçelievler
En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL
Bakırköy
En düşük 59000 TL
En yüksek 175000 TL
Başakşehir
En düşük 13500 TL
En yüksek 75000 TL
En düşük 13500 TL
En yüksek 39500 TL
Avcılar
En düşük 11500 TL
En yüksek 59000 TL
Bağcılar
En düşük 20000 TL
En yüksek 60000 TL
Bahçelievler
En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL
Bakırköy
En düşük 59000 TL
En yüksek 175000 TL
Başakşehir
En düşük 13500 TL
En yüksek 75000 TL
Bayrampaşa
En düşük 23000 TL
En yüksek 45000 TL
Beşiktaş
En düşük 42500 TL
En yüksek 130000 TL
Beylikdüzü
En düşük 15000 TL
En yüksek 55000 TL
En düşük 23000 TL
En yüksek 45000 TL
Beşiktaş
En düşük 42500 TL
En yüksek 130000 TL
Beylikdüzü
En düşük 15000 TL
En yüksek 55000 TL
Beyoğlu
En düşük 25000 TL
En yüksek 110000 TL
Büyükçekmece
En düşük 18000 TL
En yüksek 52500 TL
Çatalca
En düşük 17500 TL
En yüksek 35000 TL
Esenler
En düşük 24000 TL
En yüksek 50000 TL
Esenyurt
En düşük 10000 TL
En yüksek 45000 TL
En düşük 25000 TL
En yüksek 110000 TL
Büyükçekmece
En düşük 18000 TL
En yüksek 52500 TL
Çatalca
En düşük 17500 TL
En yüksek 35000 TL
Esenler
En düşük 24000 TL
En yüksek 50000 TL
Esenyurt
En düşük 10000 TL
En yüksek 45000 TL
Eyüpsultan
En düşük 18500 TL
En yüksek 105000 TL
Fatih
En düşük 30500 TL
En yüksek 40000 TL
Gaziosmanpaşa
En düşük 20000 TL
En yüksek 65000 TL
Güngören
En düşük 35000 TL
En yüksek 54500 TL
Kağıthane
En düşük 20000 TL
En yüksek 130000 TL
Küçükçekmece
En düşük 13000 TL
En yüksek 80000 TL
Sarıyer
En düşük 25000 TL
En yüksek 153000 TL
En düşük 18500 TL
En yüksek 105000 TL
Fatih
En düşük 30500 TL
En yüksek 40000 TL
Gaziosmanpaşa
En düşük 20000 TL
En yüksek 65000 TL
Güngören
En düşük 35000 TL
En yüksek 54500 TL
Kağıthane
En düşük 20000 TL
En yüksek 130000 TL
Küçükçekmece
En düşük 13000 TL
En yüksek 80000 TL
Sarıyer
En düşük 25000 TL
En yüksek 153000 TL
Silivri
En düşük 14000 TL
En yüksek 35000 TL
Sultangazi
En düşük 21000 TL
En yüksek 55000 TL
Şişli
En düşük 20000 TL
En yüksek 200000 TL
Zeytinburnu
En düşük 33000 TL
En yüksek 177500 TL
Adalar
En düşük 44000 TL
En yüksek 62500 TL
Ataşehir
En düşük 22500 TL
En yüksek 120000 TL
Beykoz
En düşük 27500 TL
En yüksek 115000 TL
Çekmeköy
En düşük 20000 TL
En yüksek 115000 TL
Kadıköy
En düşük 40000 TL
En yüksek 135000 TL
Kartal
En düşük 26000 TL
En yüksek 135000 TL
Maltepe
En düşük 23000 TL
En yüksek 84000 TL
Pendik
En düşük 18000 TL
En yüksek 65000 TL
Sancaktepe
En düşük 14000 TL
En yüksek 60500 TL
Sultanbeyli
En düşük 19500 TL
En yüksek 40000 TL
Şile
En düşük 28000 TL
En yüksek 40000 TL
Tuzla
En düşük 18000 TL
En yüksek 60000 TL
Ümraniye
En düşük 18000 TL
En yüksek 82500 TL
Üsküdar
En düşük 26000 TL
En yüksek 195000 TL
En düşük 14000 TL
En yüksek 35000 TL
Sultangazi
En düşük 21000 TL
En yüksek 55000 TL
Şişli
En düşük 20000 TL
En yüksek 200000 TL
Zeytinburnu
En düşük 33000 TL
En yüksek 177500 TL
Adalar
En düşük 44000 TL
En yüksek 62500 TL
Ataşehir
En düşük 22500 TL
En yüksek 120000 TL
Beykoz
En düşük 27500 TL
En yüksek 115000 TL
Çekmeköy
En düşük 20000 TL
En yüksek 115000 TL
Kadıköy
En düşük 40000 TL
En yüksek 135000 TL
Kartal
En düşük 26000 TL
En yüksek 135000 TL
Maltepe
En düşük 23000 TL
En yüksek 84000 TL
Pendik
En düşük 18000 TL
En yüksek 65000 TL
Sancaktepe
En düşük 14000 TL
En yüksek 60500 TL
Sultanbeyli
En düşük 19500 TL
En yüksek 40000 TL
Şile
En düşük 28000 TL
En yüksek 40000 TL
Tuzla
En düşük 18000 TL
En yüksek 60000 TL
Ümraniye
En düşük 18000 TL
En yüksek 82500 TL
Üsküdar
En düşük 26000 TL
En yüksek 195000 TL