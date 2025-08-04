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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ogrencilerin-kiralik-ev-telasi--istanbul-emlak-musavirleri-dernegi-baskani-yesiltas-30-bin-lira-1098344703.html
Öğrencilerin kiralık ev telaşı | İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yeşiltaş: 30 bin lira kira 50 bin olacak
Öğrencilerin kiralık ev telaşı | İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yeşiltaş: 30 bin lira kira 50 bin olacak
Sputnik Türkiye
Şehir dışında üniversite tercihi yapan öğrencilerin kiralık ev telaşı başladı. İstanbul'da kiralar halihazırda yüksekken İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T11:21+0300
2025-08-04T11:21+0300
ekonomi̇
kira
kiralık
zam
i̇stanbul
üniversite
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İstanbul'da üniversite okumak isteyen öğrencilerin kiralık ev telaşı başladı.Devlet yurtları ekonomik olarak çok daha uygun olsa da kapasitelerin yetmemesi sonucu birçok öğrenci ev tutmak zorunda kalıyor.'30 bin liralık kira 50 bin lira olacak'İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş gençlerin bugün kiralayacakları 30 bin liralık dairenin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkacağını söyledi.15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.İstanbul'da kiralık evler ne kadar?Yaz mevsiminin gelmesi, okulların kapanması, tayinlerin başlaması, okullarda yeni kayıtların yapılacak olması, üniversite öğrencilerinin ev tutma telaşı gibi birçok etken kiralar üzerinde etkili oluyor.İşte ilçe ilçe kira fiyatları...ArnavutköyEn düşük 13500 TLEn yüksek 39500 TLAvcılarEn düşük 11500 TLEn yüksek 59000 TLBağcılarEn düşük 20000 TLEn yüksek 60000 TLBahçelievlerEn düşük 25000 TLEn yüksek 80000 TLBakırköyEn düşük 59000 TLEn yüksek 175000 TLBaşakşehirEn düşük 13500 TLEn yüksek 75000 TLBayrampaşaEn düşük 23000 TLEn yüksek 45000 TLBeşiktaşEn düşük 42500 TLEn yüksek 130000 TLBeylikdüzüEn düşük 15000 TLEn yüksek 55000 TLBeyoğluEn düşük 25000 TLEn yüksek 110000 TLBüyükçekmeceEn düşük 18000 TLEn yüksek 52500 TLÇatalcaEn düşük 17500 TLEn yüksek 35000 TLEsenlerEn düşük 24000 TLEn yüksek 50000 TLEsenyurtEn düşük 10000 TLEn yüksek 45000 TLEyüpsultanEn düşük 18500 TLEn yüksek 105000 TLFatihEn düşük 30500 TLEn yüksek 40000 TLGaziosmanpaşaEn düşük 20000 TLEn yüksek 65000 TLGüngörenEn düşük 35000 TLEn yüksek 54500 TLKağıthaneEn düşük 20000 TLEn yüksek 130000 TLKüçükçekmeceEn düşük 13000 TLEn yüksek 80000 TLSarıyerEn düşük 25000 TLEn yüksek 153000 TLSilivriEn düşük 14000 TLEn yüksek 35000 TLSultangaziEn düşük 21000 TLEn yüksek 55000 TLŞişliEn düşük 20000 TLEn yüksek 200000 TLZeytinburnuEn düşük 33000 TLEn yüksek 177500 TLAdalarEn düşük 44000 TLEn yüksek 62500 TLAtaşehirEn düşük 22500 TLEn yüksek 120000 TLBeykozEn düşük 27500 TLEn yüksek 115000 TLÇekmeköyEn düşük 20000 TLEn yüksek 115000 TLKadıköyEn düşük 40000 TLEn yüksek 135000 TLKartalEn düşük 26000 TLEn yüksek 135000 TLMaltepeEn düşük 23000 TLEn yüksek 84000 TLPendikEn düşük 18000 TLEn yüksek 65000 TLSancaktepeEn düşük 14000 TLEn yüksek 60500 TLSultanbeyliEn düşük 19500 TLEn yüksek 40000 TLŞileEn düşük 28000 TLEn yüksek 40000 TLTuzlaEn düşük 18000 TLEn yüksek 60000 TLÜmraniyeEn düşük 18000 TLEn yüksek 82500 TLÜsküdarEn düşük 26000 TLEn yüksek 195000 TL
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Öğrencilerin kiralık ev telaşı | İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yeşiltaş: 30 bin lira kira 50 bin olacak

11:21 04.08.2025
© İHA / İSMAİL COŞKUN - MUHAMMED FIRAT AKSOYİstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı
İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© İHA / İSMAİL COŞKUN - MUHAMMED FIRAT AKSOY
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Şehir dışında üniversite tercihi yapan öğrencilerin kiralık ev telaşı başladı. İstanbul'da kiralar halihazırda yüksekken İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş 30 bin bandında olan kiraların 50 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi.
İstanbul'da üniversite okumak isteyen öğrencilerin kiralık ev telaşı başladı.
Devlet yurtları ekonomik olarak çok daha uygun olsa da kapasitelerin yetmemesi sonucu birçok öğrenci ev tutmak zorunda kalıyor.

'30 bin liralık kira 50 bin lira olacak'

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş gençlerin bugün kiralayacakları 30 bin liralık dairenin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkacağını söyledi.
15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.

İstanbul'da kiralık evler ne kadar?

Yaz mevsiminin gelmesi, okulların kapanması, tayinlerin başlaması, okullarda yeni kayıtların yapılacak olması, üniversite öğrencilerinin ev tutma telaşı gibi birçok etken kiralar üzerinde etkili oluyor.
İşte ilçe ilçe kira fiyatları...
Arnavutköy
En düşük 13500 TL
En yüksek 39500 TL

Avcılar
En düşük 11500 TL
En yüksek 59000 TL

Bağcılar
En düşük 20000 TL
En yüksek 60000 TL

Bahçelievler
En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL

Bakırköy
En düşük 59000 TL
En yüksek 175000 TL

Başakşehir
En düşük 13500 TL
En yüksek 75000 TL
Bayrampaşa
En düşük 23000 TL
En yüksek 45000 TL

Beşiktaş
En düşük 42500 TL
En yüksek 130000 TL

Beylikdüzü
En düşük 15000 TL
En yüksek 55000 TL
Beyoğlu
En düşük 25000 TL
En yüksek 110000 TL

Büyükçekmece
En düşük 18000 TL
En yüksek 52500 TL

Çatalca
En düşük 17500 TL
En yüksek 35000 TL

Esenler
En düşük 24000 TL
En yüksek 50000 TL

Esenyurt
En düşük 10000 TL
En yüksek 45000 TL
Eyüpsultan
En düşük 18500 TL
En yüksek 105000 TL

Fatih
En düşük 30500 TL
En yüksek 40000 TL

Gaziosmanpaşa
En düşük 20000 TL
En yüksek 65000 TL

Güngören
En düşük 35000 TL
En yüksek 54500 TL

Kağıthane
En düşük 20000 TL
En yüksek 130000 TL

Küçükçekmece
En düşük 13000 TL
En yüksek 80000 TL

Sarıyer
En düşük 25000 TL
En yüksek 153000 TL
Silivri
En düşük 14000 TL
En yüksek 35000 TL

Sultangazi
En düşük 21000 TL
En yüksek 55000 TL

Şişli
En düşük 20000 TL
En yüksek 200000 TL

Zeytinburnu
En düşük 33000 TL
En yüksek 177500 TL

Adalar
En düşük 44000 TL
En yüksek 62500 TL

Ataşehir
En düşük 22500 TL
En yüksek 120000 TL

Beykoz
En düşük 27500 TL
En yüksek 115000 TL

Çekmeköy
En düşük 20000 TL
En yüksek 115000 TL

Kadıköy
En düşük 40000 TL
En yüksek 135000 TL

Kartal
En düşük 26000 TL
En yüksek 135000 TL

Maltepe
En düşük 23000 TL
En yüksek 84000 TL

Pendik
En düşük 18000 TL
En yüksek 65000 TL

Sancaktepe
En düşük 14000 TL
En yüksek 60500 TL

Sultanbeyli
En düşük 19500 TL
En yüksek 40000 TL

Şile
En düşük 28000 TL
En yüksek 40000 TL

Tuzla
En düşük 18000 TL
En yüksek 60000 TL

Ümraniye
En düşük 18000 TL
En yüksek 82500 TL

Üsküdar
En düşük 26000 TL
En yüksek 195000 TL
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EKONOMİ
Üniversite öğrencileri ve aileleri için kiralık ev fiyatları rehberi
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