Öğrencilerin kiralık ev telaşı | İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yeşiltaş: 30 bin lira kira 50 bin olacak

i̇stanbul'da kiralık ev fiyatları ne kadar?, i̇stanbul'da kiralık evler ne kadar?, istanbulda kiralık fiyatları, istanbul en ucuz kiralık, istanbul en pahalı semt

i̇stanbul'da kiralık ev fiyatları ne kadar?, i̇stanbul'da kiralık evler ne kadar?, istanbulda kiralık fiyatları, istanbul en ucuz kiralık, istanbul en pahalı semt

İstanbul'da üniversite okumak isteyen öğrencilerin kiralık ev telaşı başladı.Devlet yurtları ekonomik olarak çok daha uygun olsa da kapasitelerin yetmemesi sonucu birçok öğrenci ev tutmak zorunda kalıyor.'30 bin liralık kira 50 bin lira olacak'İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş gençlerin bugün kiralayacakları 30 bin liralık dairenin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkacağını söyledi.15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.İstanbul'da kiralık evler ne kadar?Yaz mevsiminin gelmesi, okulların kapanması, tayinlerin başlaması, okullarda yeni kayıtların yapılacak olması, üniversite öğrencilerinin ev tutma telaşı gibi birçok etken kiralar üzerinde etkili oluyor.İşte ilçe ilçe kira fiyatları...ArnavutköyEn düşük 13500 TLEn yüksek 39500 TLAvcılarEn düşük 11500 TLEn yüksek 59000 TLBağcılarEn düşük 20000 TLEn yüksek 60000 TLBahçelievlerEn düşük 25000 TLEn yüksek 80000 TLBakırköyEn düşük 59000 TLEn yüksek 175000 TLBaşakşehirEn düşük 13500 TLEn yüksek 75000 TLBayrampaşaEn düşük 23000 TLEn yüksek 45000 TLBeşiktaşEn düşük 42500 TLEn yüksek 130000 TLBeylikdüzüEn düşük 15000 TLEn yüksek 55000 TLBeyoğluEn düşük 25000 TLEn yüksek 110000 TLBüyükçekmeceEn düşük 18000 TLEn yüksek 52500 TLÇatalcaEn düşük 17500 TLEn yüksek 35000 TLEsenlerEn düşük 24000 TLEn yüksek 50000 TLEsenyurtEn düşük 10000 TLEn yüksek 45000 TLEyüpsultanEn düşük 18500 TLEn yüksek 105000 TLFatihEn düşük 30500 TLEn yüksek 40000 TLGaziosmanpaşaEn düşük 20000 TLEn yüksek 65000 TLGüngörenEn düşük 35000 TLEn yüksek 54500 TLKağıthaneEn düşük 20000 TLEn yüksek 130000 TLKüçükçekmeceEn düşük 13000 TLEn yüksek 80000 TLSarıyerEn düşük 25000 TLEn yüksek 153000 TLSilivriEn düşük 14000 TLEn yüksek 35000 TLSultangaziEn düşük 21000 TLEn yüksek 55000 TLŞişliEn düşük 20000 TLEn yüksek 200000 TLZeytinburnuEn düşük 33000 TLEn yüksek 177500 TLAdalarEn düşük 44000 TLEn yüksek 62500 TLAtaşehirEn düşük 22500 TLEn yüksek 120000 TLBeykozEn düşük 27500 TLEn yüksek 115000 TLÇekmeköyEn düşük 20000 TLEn yüksek 115000 TLKadıköyEn düşük 40000 TLEn yüksek 135000 TLKartalEn düşük 26000 TLEn yüksek 135000 TLMaltepeEn düşük 23000 TLEn yüksek 84000 TLPendikEn düşük 18000 TLEn yüksek 65000 TLSancaktepeEn düşük 14000 TLEn yüksek 60500 TLSultanbeyliEn düşük 19500 TLEn yüksek 40000 TLŞileEn düşük 28000 TLEn yüksek 40000 TLTuzlaEn düşük 18000 TLEn yüksek 60000 TLÜmraniyeEn düşük 18000 TLEn yüksek 82500 TLÜsküdarEn düşük 26000 TLEn yüksek 195000 TL

Şehir dışında üniversite tercihi yapan öğrencilerin kiralık ev telaşı başladı. İstanbul'da kiralar halihazırda yüksekken İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş 30 bin bandında olan kiraların 50 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi.

İstanbul'da üniversite okumak isteyen öğrencilerin kiralık ev telaşı başladı.

Devlet yurtları ekonomik olarak çok daha uygun olsa da kapasitelerin yetmemesi sonucu birçok öğrenci ev tutmak zorunda kalıyor.

'30 bin liralık kira 50 bin lira olacak'

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş gençlerin bugün kiralayacakları 30 bin liralık dairenin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkacağını söyledi.

15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.

İstanbul'da kiralık evler ne kadar?

Yaz mevsiminin gelmesi, okulların kapanması, tayinlerin başlaması, okullarda yeni kayıtların yapılacak olması, üniversite öğrencilerinin ev tutma telaşı gibi birçok etken kiralar üzerinde etkili oluyor.

İşte ilçe ilçe kira fiyatları...

Arnavutköy

En düşük 13500 TL

En yüksek 39500 TL



Avcılar

En düşük 11500 TL

En yüksek 59000 TL



Bağcılar

En düşük 20000 TL

En yüksek 60000 TL



Bahçelievler

En düşük 25000 TL

En yüksek 80000 TL



Bakırköy

En düşük 59000 TL

En yüksek 175000 TL



Başakşehir

En düşük 13500 TL

En yüksek 75000 TL

Bayrampaşa

En düşük 23000 TL

En yüksek 45000 TL



Beşiktaş

En düşük 42500 TL

En yüksek 130000 TL



Beylikdüzü

En düşük 15000 TL

En yüksek 55000 TL

Beyoğlu

En düşük 25000 TL

En yüksek 110000 TL



Büyükçekmece

En düşük 18000 TL

En yüksek 52500 TL



Çatalca

En düşük 17500 TL

En yüksek 35000 TL



Esenler

En düşük 24000 TL

En yüksek 50000 TL



Esenyurt

En düşük 10000 TL

En yüksek 45000 TL

Eyüpsultan

En düşük 18500 TL

En yüksek 105000 TL



Fatih

En düşük 30500 TL

En yüksek 40000 TL



Gaziosmanpaşa

En düşük 20000 TL

En yüksek 65000 TL



Güngören

En düşük 35000 TL

En yüksek 54500 TL



Kağıthane

En düşük 20000 TL

En yüksek 130000 TL



Küçükçekmece

En düşük 13000 TL

En yüksek 80000 TL



Sarıyer

En düşük 25000 TL

En yüksek 153000 TL