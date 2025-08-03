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Üniversite öğrencileri ve aileleri için kiralık ev fiyatları rehberi
Üniversite öğrencileri ve aileleri için kiralık ev fiyatları rehberi
Sputnik Türkiye
Üniversite tercihlerinin ardından öğrencileri ve ailelerini barınma telaşı sardı. İstanbul’da kiralar 45 bin TL’ye kadar çıkarken, özel yurt ücretleri 70 bin... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T13:43+0300
2025-08-03T13:43+0300
ekonomi̇
ankara
i̇zmir
i̇stanbul
özel yurt
kira bedeli
yurt
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Üniversite hayali gerçek olan öğrenciler için şimdi en büyük sorun barınma. Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken kiralık ev ve yurt fiyatlarındaki artış, öğrencilerle ailelerini zorluyor. Özellikle büyükşehirlerde kiralar rekor seviyelere ulaştı.İstanbul hâlâ en pahalı şehirHürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre sosyal olanakları, eğitim sonrası kariyer imkanları ve çok sayıda nitelikli üniversiteye ev sahipliği yapmasıyla İstanbul, öğrencilerin en çok tercih ettiği şehir olmayı sürdürüyor. Ancak kira fiyatları cep yakıyor.2025 yılı itibarıyla İstanbul’da öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği 9 ilçede kira ortalaması 23 bin TL’den başlıyor, 45 bin TL’ye kadar çıkıyor.İzmir’de kiralar 22 bin 500 TL’den başlıyorKöklü üniversiteleri, yaşam kalitesi ve ulaşım altyapısıyla öne çıkan İzmir’de de kiralar hızla yükseliyor.İzmir’de son 3 yılda kira artışı %400’ü buldu.Ankara’da rekor artış: Kira 42 bin TL’ye dayandıPrestijli üniversitelerin bulunduğu Ankara, öğrencilerin en çok tercih ettiği illerden biri. Deprem sonrası yaşanan göçle birlikte kentte kira fiyatları hızla yükseldi.Öğrencilerin en çok yöneldiği bölgelerde ortalama kiralar:Tercih edilen mahalleler arasında Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100. Yıl, Cebeci ve Kolej öne çıkıyor.Öğrenci şehirlerinde en düşük kira: 12.500 TL14 farklı öğrenci kentinde yapılan araştırmaya göre, 100 m² büyüklüğünde 2+1 dairelerde ortalama kiralar ciddi şekilde arttı.Artış oranları %233 ile %483 arasında değişiyor.En düşük kira bedelleri:Özel yurt ücretleri de yükseldiEv kiralarındaki artışla birlikte özel yurt fiyatları da hızla yükseldi.Aylık ortalamalar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/temmuz-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1097549327.html
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i̇zmir
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ankara, i̇zmir, i̇stanbul, özel yurt, kira bedeli, yurt
ankara, i̇zmir, i̇stanbul, özel yurt, kira bedeli, yurt

Üniversite öğrencileri ve aileleri için kiralık ev fiyatları rehberi

13:43 03.08.2025
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Üniversite tercihlerinin ardından öğrencileri ve ailelerini barınma telaşı sardı. İstanbul’da kiralar 45 bin TL’ye kadar çıkarken, özel yurt ücretleri 70 bin TL’ye ulaşıyor. Ankara ve İzmir de öğrenciler için pahalı şehirler arasında.
Üniversite hayali gerçek olan öğrenciler için şimdi en büyük sorun barınma. Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken kiralık ev ve yurt fiyatlarındaki artış, öğrencilerle ailelerini zorluyor. Özellikle büyükşehirlerde kiralar rekor seviyelere ulaştı.

İstanbul hâlâ en pahalı şehir

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre sosyal olanakları, eğitim sonrası kariyer imkanları ve çok sayıda nitelikli üniversiteye ev sahipliği yapmasıyla İstanbul, öğrencilerin en çok tercih ettiği şehir olmayı sürdürüyor. Ancak kira fiyatları cep yakıyor.
2025 yılı itibarıyla İstanbul’da öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği 9 ilçede kira ortalaması 23 bin TL’den başlıyor, 45 bin TL’ye kadar çıkıyor.
En pahalı ilçeler: Beşiktaş ve Kadıköy (45.000 TL)
Şişli: 37.500 TL
Üsküdar, Bakırköy: 32.500 TL
En uygun seçenekler: Kartal (27.000 TL), Avcılar (23.000 TL)

İzmir’de kiralar 22 bin 500 TL’den başlıyor

Köklü üniversiteleri, yaşam kalitesi ve ulaşım altyapısıyla öne çıkan İzmir’de de kiralar hızla yükseliyor.
Bornova: 30.000 TL
Balçova: 29.000 TL
Çiğli: 24.500 TL
Konak: 23.000 TL
Buca: 22.500 TL
İzmir’de son 3 yılda kira artışı %400’ü buldu.

Ankara’da rekor artış: Kira 42 bin TL’ye dayandı

Prestijli üniversitelerin bulunduğu Ankara, öğrencilerin en çok tercih ettiği illerden biri. Deprem sonrası yaşanan göçle birlikte kentte kira fiyatları hızla yükseldi.
Öğrencilerin en çok yöneldiği bölgelerde ortalama kiralar:
En düşük: 20.500 TL
En yüksek: 42.000 TL
Tercih edilen mahalleler arasında Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100. Yıl, Cebeci ve Kolej öne çıkıyor.

Öğrenci şehirlerinde en düşük kira: 12.500 TL

14 farklı öğrenci kentinde yapılan araştırmaya göre, 100 m² büyüklüğünde 2+1 dairelerde ortalama kiralar ciddi şekilde arttı.
Artış oranları %233 ile %483 arasında değişiyor.
En düşük kira bedelleri:
Erzurum: 12.500 TL
Trabzon: 13.000 TL
Kayseri: 14.500 TL
Adana, Gaziantep: 15.000 TL
En yüksek:
Antalya, Kocaeli: 22.500 TL

Özel yurt ücretleri de yükseldi

Ev kiralarındaki artışla birlikte özel yurt fiyatları da hızla yükseldi.
Aylık ortalamalar şu şekilde:
İstanbul: 10.000 – 70.000 TL
Ankara: 12.000 – 65.000 TL
İzmir: 12.000 – 46.000 TL
kira sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
EKONOMİ
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
3 Temmuz, 10:10
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