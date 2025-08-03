https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/universite-ogrencileri-ve-aileleri-icin-kiralik-ev-fiyatlari-rehberi-1098335223.html

Üniversite öğrencileri ve aileleri için kiralık ev fiyatları rehberi

Üniversite öğrencileri ve aileleri için kiralık ev fiyatları rehberi

Sputnik Türkiye

Üniversite tercihlerinin ardından öğrencileri ve ailelerini barınma telaşı sardı. İstanbul’da kiralar 45 bin TL’ye kadar çıkarken, özel yurt ücretleri 70 bin... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T13:43+0300

2025-08-03T13:43+0300

2025-08-03T13:43+0300

ekonomi̇

ankara

i̇zmir

i̇stanbul

özel yurt

kira bedeli

yurt

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Üniversite hayali gerçek olan öğrenciler için şimdi en büyük sorun barınma. Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken kiralık ev ve yurt fiyatlarındaki artış, öğrencilerle ailelerini zorluyor. Özellikle büyükşehirlerde kiralar rekor seviyelere ulaştı.İstanbul hâlâ en pahalı şehirHürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre sosyal olanakları, eğitim sonrası kariyer imkanları ve çok sayıda nitelikli üniversiteye ev sahipliği yapmasıyla İstanbul, öğrencilerin en çok tercih ettiği şehir olmayı sürdürüyor. Ancak kira fiyatları cep yakıyor.2025 yılı itibarıyla İstanbul’da öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği 9 ilçede kira ortalaması 23 bin TL’den başlıyor, 45 bin TL’ye kadar çıkıyor.İzmir’de kiralar 22 bin 500 TL’den başlıyorKöklü üniversiteleri, yaşam kalitesi ve ulaşım altyapısıyla öne çıkan İzmir’de de kiralar hızla yükseliyor.İzmir’de son 3 yılda kira artışı %400’ü buldu.Ankara’da rekor artış: Kira 42 bin TL’ye dayandıPrestijli üniversitelerin bulunduğu Ankara, öğrencilerin en çok tercih ettiği illerden biri. Deprem sonrası yaşanan göçle birlikte kentte kira fiyatları hızla yükseldi.Öğrencilerin en çok yöneldiği bölgelerde ortalama kiralar:Tercih edilen mahalleler arasında Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100. Yıl, Cebeci ve Kolej öne çıkıyor.Öğrenci şehirlerinde en düşük kira: 12.500 TL14 farklı öğrenci kentinde yapılan araştırmaya göre, 100 m² büyüklüğünde 2+1 dairelerde ortalama kiralar ciddi şekilde arttı.Artış oranları %233 ile %483 arasında değişiyor.En düşük kira bedelleri:Özel yurt ücretleri de yükseldiEv kiralarındaki artışla birlikte özel yurt fiyatları da hızla yükseldi.Aylık ortalamalar şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/temmuz-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1097549327.html

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