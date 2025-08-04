https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/meteoroloji-istanbul-icin-uyarip-tarih-verdi-2-gunluk-saganak-yagis-geliyor-1098349427.html
Meteoroloji İstanbul için uyarıp tarih verdi: 2 günlük sağanak yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul için uyarıp tarih verdi: 2 günlük sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Öte yandan 5 günlük hava durumu raporunda birçok... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T15:10+0300
2025-08-04T15:10+0300
2025-08-04T15:10+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde haftanın belirli günlerinde yağışlar etkili olacak. Özellikle perşembe ve cuma günleri, İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların ardından, cuma günü bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar gözlenmişti. Yeni tahminler, bunaltıcı havanın yerini serin ve yağışlı havaya bırakacağını gösteriyor.Hava sıcaklıkları normale döndüİstanbul’da sıcaklıklar bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Ancak son günlerde yaşanan düşüşle birlikte hava sıcaklıkları normale döndü. Yağışlarla birlikte nem oranının da artması bekleniyor.5 günlük tahmin: Hangi i̇llerde yağış var?Meteoroloji’nin yayımladığı 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre, sadece İstanbul değil, birçok şehirde de sağanak yağış etkili olacak. İşte gün gün yağış beklenen iller:Pazartesi:Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, ArtvinSalı:Eskişehir, Bolu, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Burdur, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, ArtvinÇarşamba:Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Rize, Artvin, ArdahanPerşembe:Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Bolu, Rize, ArtvinCuma:İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, ArtvinCumartesi:Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars
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meteoroloji i̇stanbul uyarısı, sağanak yağış i̇stanbul, 5 günlük hava durumu, gök gürültülü sağanak, perşembe cuma yağmur i̇stanbul, meteoroloji genel müdürlüğü hava raporu, yağış beklenen iller, hava durumu 5 günlük tahmin
meteoroloji i̇stanbul uyarısı, sağanak yağış i̇stanbul, 5 günlük hava durumu, gök gürültülü sağanak, perşembe cuma yağmur i̇stanbul, meteoroloji genel müdürlüğü hava raporu, yağış beklenen iller, hava durumu 5 günlük tahmin
Meteoroloji İstanbul için uyarıp tarih verdi: 2 günlük sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Öte yandan 5 günlük hava durumu raporunda birçok ilde sağanak yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde haftanın belirli günlerinde yağışlar etkili olacak. Özellikle perşembe ve cuma günleri, İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların ardından, cuma günü bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar gözlenmişti. Yeni tahminler, bunaltıcı havanın yerini serin ve yağışlı havaya bırakacağını gösteriyor.
Hava sıcaklıkları normale döndü
İstanbul’da sıcaklıklar bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Ancak son günlerde yaşanan düşüşle birlikte hava sıcaklıkları normale döndü. Yağışlarla birlikte nem oranının da artması bekleniyor.
5 günlük tahmin: Hangi i̇llerde yağış var?
Meteoroloji’nin yayımladığı 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre, sadece İstanbul değil, birçok şehirde de sağanak yağış etkili olacak. İşte gün gün yağış beklenen iller:
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin
Eskişehir, Bolu, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Burdur, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Rize, Artvin, Ardahan
Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Bolu, Rize, Artvin
İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars