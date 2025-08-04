https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/konyada-plaj-kavgasi-6-kisi-yaralandi-yaralilardan-biri-kacmaya-calisirken-celme-takilarak-1098340568.html
Konya'da plaj kavgası: 6 kişi yaralandı, yaralılardan biri kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürüldü, darp edildi
Konya'da plaj kavgası: 6 kişi yaralandı, yaralılardan biri kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürüldü, darp edildi
Sputnik Türkiye
Beyşehir Gölü kıyısında bulunan plajda görevlilerle plaja gelenler arasında çıkan tartışma, yaralamalı kavgaya dönüştü. 2 çocuk ve 4 yetişkinin yaralandığı... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T00:18+0300
2025-08-04T00:18+0300
2025-08-04T00:22+0300
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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Karaburun plajında görevlilerle yüzmeye gelen bir grup arasında kavga çıktı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmesiyle 2'si çocuk 6 kişi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavganın başlangıcına dair görüntülerdeyse yaralılardan birinin göl kıyısında kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürülmesi, daha sonra da darp edildiği anlar yer aldığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/2-yasindaki-cocuk-valizden-cikti-valizin-sahibi-kadin-gozaltina-alindi-1098340355.html
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plaj, kavga, konya
Konya'da plaj kavgası: 6 kişi yaralandı, yaralılardan biri kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürüldü, darp edildi
00:18 04.08.2025 (güncellendi: 00:22 04.08.2025)
Beyşehir Gölü kıyısında bulunan plajda görevlilerle plaja gelenler arasında çıkan tartışma, yaralamalı kavgaya dönüştü. 2 çocuk ve 4 yetişkinin yaralandığı olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Karaburun plajında görevlilerle yüzmeye gelen bir grup arasında kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmesiyle 2'si çocuk 6 kişi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavganın başlangıcına dair görüntülerdeyse yaralılardan birinin göl kıyısında kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürülmesi, daha sonra da darp edildiği anlar yer aldığı görüldü.