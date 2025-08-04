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Konya'da plaj kavgası: 6 kişi yaralandı, yaralılardan biri kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürüldü, darp edildi
Konya'da plaj kavgası: 6 kişi yaralandı, yaralılardan biri kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürüldü, darp edildi
Sputnik Türkiye
Beyşehir Gölü kıyısında bulunan plajda görevlilerle plaja gelenler arasında çıkan tartışma, yaralamalı kavgaya dönüştü. 2 çocuk ve 4 yetişkinin yaralandığı... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
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kavga
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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Karaburun plajında görevlilerle yüzmeye gelen bir grup arasında kavga çıktı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmesiyle 2'si çocuk 6 kişi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavganın başlangıcına dair görüntülerdeyse yaralılardan birinin göl kıyısında kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürülmesi, daha sonra da darp edildiği anlar yer aldığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/2-yasindaki-cocuk-valizden-cikti-valizin-sahibi-kadin-gozaltina-alindi-1098340355.html
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plaj, kavga, konya
plaj, kavga, konya

Konya'da plaj kavgası: 6 kişi yaralandı, yaralılardan biri kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürüldü, darp edildi

00:18 04.08.2025 (güncellendi: 00:22 04.08.2025)
© AA / Abdülhamit YaşarKonya'nın Beyşehir ilçesindeki Karaburun plajında çıkan kavgada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Karaburun plajında çıkan kavgada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© AA / Abdülhamit Yaşar
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Beyşehir Gölü kıyısında bulunan plajda görevlilerle plaja gelenler arasında çıkan tartışma, yaralamalı kavgaya dönüştü. 2 çocuk ve 4 yetişkinin yaralandığı olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Karaburun plajında görevlilerle yüzmeye gelen bir grup arasında kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmesiyle 2'si çocuk 6 kişi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavganın başlangıcına dair görüntülerdeyse yaralılardan birinin göl kıyısında kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürülmesi, daha sonra da darp edildiği anlar yer aldığı görüldü.
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