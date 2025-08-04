https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/konyada-plaj-kavgasi-6-kisi-yaralandi-yaralilardan-biri-kacmaya-calisirken-celme-takilarak-1098340568.html

Konya'da plaj kavgası: 6 kişi yaralandı, yaralılardan biri kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürüldü, darp edildi

Konya'da plaj kavgası: 6 kişi yaralandı, yaralılardan biri kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürüldü, darp edildi

Sputnik Türkiye

Beyşehir Gölü kıyısında bulunan plajda görevlilerle plaja gelenler arasında çıkan tartışma, yaralamalı kavgaya dönüştü. 2 çocuk ve 4 yetişkinin yaralandığı... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T00:18+0300

2025-08-04T00:18+0300

2025-08-04T00:22+0300

türki̇ye

plaj

kavga

konya

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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Karaburun plajında görevlilerle yüzmeye gelen bir grup arasında kavga çıktı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmesiyle 2'si çocuk 6 kişi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavganın başlangıcına dair görüntülerdeyse yaralılardan birinin göl kıyısında kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürülmesi, daha sonra da darp edildiği anlar yer aldığı görüldü.

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