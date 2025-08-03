https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/2-yasindaki-cocuk-valizden-cikti-valizin-sahibi-kadin-gozaltina-alindi-1098340355.html
2 yaşındaki çocuk valizden çıktı: Valizin sahibi kadın gözaltına alındı
2 yaşındaki çocuk valizden çıktı: Valizin sahibi kadın gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'da bir kadının otobüs yolculuğu sırasında valizinde 2 yaşında bir kız çocuğu bulunduğu açıklandı. Valizden çıkarılan çocuğun çok sıcak olmasına... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T21:21+0300
2025-08-03T21:21+0300
2025-08-03T21:21+0300
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Yeni Zelanda’da bir otobüs yolculuğu sırasında valizin içinde 2 yaşındaki kız çocuğu bulunması üzerine bir kadın gözaltına alındı.Polis tarafından yapılan açıklamada, Kaiwaka kasabasındaki otobüs durağında bir yolcunun bagaj bölümüne erişim istemesi üzerine şoförün valizde hareket fark ettiği ve durumu yetkililere bildirdiği ifade edildi.Valizin açılmasıyla 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunarak kurtarıldığı, çocuğun çok sıcak olmasına rağmen fiziksel olarak zarar görmediğinin belirlendiği kaydedildi.27 yaşındaki kadının çocuk ihmali ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklandığı, çocuğun ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi. Şüpheli kadının, pazartesi günü North Shore Bölge Mahkemesi'ne çıkarılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/yolcunun-valizinden-farkli-turlerde-17-yavru-timsah-cikti-1089837199.html
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yeni zelanda, yeni zelanda havayolları, yeni zelanda dışişleri bakanlığı, yeni zelanda göçmenlik dairesi (inz), otobüs, otobüs bileti, valiz
yeni zelanda, yeni zelanda havayolları, yeni zelanda dışişleri bakanlığı, yeni zelanda göçmenlik dairesi (inz), otobüs, otobüs bileti, valiz
2 yaşındaki çocuk valizden çıktı: Valizin sahibi kadın gözaltına alındı
Yeni Zelanda'da bir kadının otobüs yolculuğu sırasında valizinde 2 yaşında bir kız çocuğu bulunduğu açıklandı. Valizden çıkarılan çocuğun çok sıcak olmasına rağmen fiziksel olarak zarar görmediği belirtildi. Valizin sahibi olan 27 yaşındaki kadın ise gözaltına alındı.
Yeni Zelanda’da bir otobüs yolculuğu sırasında valizin içinde 2 yaşındaki kız çocuğu bulunması üzerine bir kadın gözaltına alındı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Kaiwaka kasabasındaki otobüs durağında bir yolcunun bagaj bölümüne erişim istemesi üzerine şoförün valizde hareket fark ettiği ve durumu yetkililere bildirdiği ifade edildi.
Valizin açılmasıyla 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunarak kurtarıldığı, çocuğun çok sıcak olmasına rağmen fiziksel olarak zarar görmediğinin belirlendiği kaydedildi.
27 yaşındaki kadının çocuk ihmali ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklandığı, çocuğun ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi. Şüpheli kadının, pazartesi günü North Shore Bölge Mahkemesi'ne çıkarılacağı belirtildi.