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Esenyurt’ta otluk alanda yangın: D-100 kara yolu dumanla kaplandı
Esenyurt’ta otluk alanda yangın: D-100 kara yolu dumanla kaplandı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın nedeniyle D-100 kara yolunu yoğun duman bastı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, bölgede trafik... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T19:06+0300
2025-08-02T19:06+0300
poli̇ti̇ka
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esenyurt
yangın
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İstanbul Esenyurt’ta D-100 kara yolunun kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi dumanla kapladı.Yangın, Saadetdere Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, yoğun duman nedeniyle D-100 kara yolu ve çevresindeki yollar görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Özellikle D-100'ün yan yolunda, Büyükçekmece istikametinde trafikte yoğunluk yaşandığı bildirildi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından duman dağılırken, bölgede ulaşım normale döndü.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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türkiye, esenyurt, yangın, yangın söndürme
türkiye, esenyurt, yangın, yangın söndürme

Esenyurt’ta otluk alanda yangın: D-100 kara yolu dumanla kaplandı

19:06 02.08.2025
Esenyurt'ta yangın
Esenyurt'ta yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
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Esenyurt'ta yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın nedeniyle D-100 kara yolunu yoğun duman bastı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, bölgede trafik zaman zaman aksadı.
İstanbul Esenyurt’ta D-100 kara yolunun kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi dumanla kapladı.
Yangın, Saadetdere Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, yoğun duman nedeniyle D-100 kara yolu ve çevresindeki yollar görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Özellikle D-100'ün yan yolunda, Büyükçekmece istikametinde trafikte yoğunluk yaşandığı bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından duman dağılırken, bölgede ulaşım normale döndü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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