https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/uzmani-sicak-havayla-birlikte-gelen-yangin-tehlikesine-karsi-uyariyor-yangin-girdabi-nedir-nasil-1098252016.html

Uzmanı sıcak havayla birlikte gelen yangın tehlikesine karşı uyarıyor: Yangın girdabı nedir, nasıl oluşur?

Uzmanı sıcak havayla birlikte gelen yangın tehlikesine karşı uyarıyor: Yangın girdabı nedir, nasıl oluşur?

Sputnik Türkiye

Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınları, doğada nadir görülen yangın girdabı gibi tehlikeli olayları da gündeme taşıdı. Sakarya yangınında ortaya çıkan... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T10:26+0300

2025-08-01T10:26+0300

2025-08-01T10:26+0300

görüş

orman

orman yangını

orman yangını gönüllüsü

sakarya

bilecik

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Bu yaz Türkiye’yi adeta saran orman yangınları sadece ağaçları değil, doğanın dengelerini ve insanların güvenliğini de tehdit ediyor. Art arda gelen yangın haberlerinin ardından en son Sakarya ile Bilecik sınırında çıkan orman yangını hem büyüklüğüyle hem de doğada ortaya çıkardığı sıra dışı bir fenomenle gündeme geldi; yangın girdabı. Alevlerin dönerek yükseldiği, adeta bir ateş kasırgasını andıran bu doğa olayı yalnızca etkileyici görüntüler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda yangının hızla yayılmasına, yeni yangınların başlamasına da yol açabiliyor. Peki bu korkutucu doğa olayı tam olarak ne anlama geliyor? Yangınla mücadelede hangi önlemler öncelikli olmalı? Türkiye’nin yangın stratejisinde eksik olan noktalar neler?‘Yangın girdabı kaynaktaki enerjiyi bir baca olarak yukarıya taşır’Dr. Suat Keten, yangın girdabının nasıl oluşumunu şu şekilde anlattı:“Hava akımlarının oluşturduğu, yanan ve ısınan havanın yukarı doğru çıkarken ters yönlerden gelen rüzgarın etkisi ve yükselen sıcak havanın etkisi ile dönme hareketi başlar, bu dönme hareketi büyüyerek alttan gelen alev kaynağı, karşılıklı yandan gelen hava akımlarıyla bu döngü büyür ve aldığı enerji ile oluşabilecek en üst seviyeye kadar çıkar. Bunu bir koni gibi düşünürsek altı dar, yukarıya doğru genişleyen bir baca oluşturur ve alttaki yanan kaynaktaki enerjiyi bir baca olarak yukarıya taşır, bunu oluşan yangın girdabı ana rüzgarın etkisi ile rüzgarın gittiği yöne doğru sürüklenerek dipte bulunan yanıcı maddeyi yakarak ve bu dönüm hareketi ile beraber büyüyerek ileri gider. En üste oluşan girdap çemberinin büyüklüğü dağılarak çevresindeki yanmamış bölgelerinde yanmasına sebebiyet verir ve yanan küçük partikülleri bu girdap sayesinde uzaklara kadar taşır ve yeni yangınlara sebebiyet verir. Rüzgar hızı ile artan girdap taşıdığı enerjiyi hızlı bir şekilde bulunduğu alana yayarak yeni yangın oluşumlarına sebebiyet verir. yanıcı madde ile yakıcı enerjinin birleşimi ile oluşan yangın olayının çıktısı enerji ve dumandır ve ikisi beraber girdabın oluşumunu sağlar.”‘Yangını yanmayan alana iletir ve yangın başlangıcı oluşur’Dr. Suat Keten, yangın girdabının yeni yangınları tetikleyebileceğini söyledi:Yangın riskine karşı ne önlemler alınır?Dr. Suat Keten, yangın riskine karşı alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:Yangın Öncesi:Eğitim kısmı:Yangın Anı:Yangın Sonrası:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/uzmanindan-kul-yagisina-karsi-uyari-kul-solumak-cigerleri-tikayarak-olume-kadar-goturur-1098249311.html

sakarya

bilecik

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2025

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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