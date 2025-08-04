https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/izmirin-2-ilcesinde-19-saatlik-su-kesintisi-sabah-0900da-baslayacak--1098340984.html

İzmir'in 2 ilçesinde 19 saatlik su kesintisi: Sabah 09.00'da başlayacak

İzmir'in 2 ilçesinde 19 saatlik su kesintisi: Sabah 09.00'da başlayacak

Sputnik Türkiye

İZSU, Konak ve Bornova ilçelerinde çelik boru hatlarının bağlantı çalışmaları nedeniyle bu sabah 09.00'dan itibaren 19 saat süren su kesintisinin yaşanacağını... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T02:02+0300

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türkiye

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i̇zmir

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

su kesintisi

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İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat suverilemeyecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmaları nedeniyle 4 Ağustos Pazartesi günü saat 09:00 ile 5 Ağustos Salı günü saat 04:00 arasında su kesintisi olacağı duyuruldu. Açıklamaya göre çalışma nedeniyle Konak İlçesine bağlı Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Zeybek, Yavuz Selim, Millet, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif, Mehtap, Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent mahalleleri ile Bornova ilçesine bağlı Çamkule ve Meriç mahallelerine 19 saat su verilemeyecek.

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türkiye, bornova, i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), su kesintisi