https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/izmirin-2-ilcesinde-19-saatlik-su-kesintisi-sabah-0900da-baslayacak--1098340984.html
İzmir'in 2 ilçesinde 19 saatlik su kesintisi: Sabah 09.00'da başlayacak
İzmir'in 2 ilçesinde 19 saatlik su kesintisi: Sabah 09.00'da başlayacak
Sputnik Türkiye
İZSU, Konak ve Bornova ilçelerinde çelik boru hatlarının bağlantı çalışmaları nedeniyle bu sabah 09.00'dan itibaren 19 saat süren su kesintisinin yaşanacağını... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T02:02+0300
2025-08-04T02:02+0300
2025-08-04T02:03+0300
türki̇ye
türkiye
bornova
i̇zmir
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
su kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_e6d6a5dba5380af7781e24d626f6f719.jpg
İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat suverilemeyecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmaları nedeniyle 4 Ağustos Pazartesi günü saat 09:00 ile 5 Ağustos Salı günü saat 04:00 arasında su kesintisi olacağı duyuruldu. Açıklamaya göre çalışma nedeniyle Konak İlçesine bağlı Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Zeybek, Yavuz Selim, Millet, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif, Mehtap, Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent mahalleleri ile Bornova ilçesine bağlı Çamkule ve Meriç mahallelerine 19 saat su verilemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/konyada-plaj-kavgasi-6-kisi-yaralandi-yaralilardan-biri-kacmaya-calisirken-celme-takilarak-1098340568.html
türki̇ye
bornova
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_3ac8b48c99d214bea2ab7a3a65587274.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, bornova, i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), su kesintisi
türkiye, bornova, i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), su kesintisi
İzmir'in 2 ilçesinde 19 saatlik su kesintisi: Sabah 09.00'da başlayacak
02:02 04.08.2025 (güncellendi: 02:03 04.08.2025)
İZSU, Konak ve Bornova ilçelerinde çelik boru hatlarının bağlantı çalışmaları nedeniyle bu sabah 09.00'dan itibaren 19 saat süren su kesintisinin yaşanacağını duyurdu.
İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat suverilemeyecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmaları nedeniyle 4 Ağustos Pazartesi günü saat 09:00 ile 5 Ağustos Salı günü saat 04:00 arasında su kesintisi olacağı duyuruldu.
Açıklamaya göre çalışma nedeniyle Konak İlçesine bağlı Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Zeybek, Yavuz Selim, Millet, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif, Mehtap, Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent mahalleleri ile Bornova ilçesine bağlı Çamkule ve Meriç mahallelerine 19 saat su verilemeyecek.