https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ingilterede-bir-evde-55-santimetre-kopek-buyuklugunde-fare-bulundu-belediye-alarmda-1098350481.html

İngiltere’de bir evde 55 santimetre köpek büyüklüğünde fare yakalandı: Tüm şehir alarmda

İngiltere’de bir evde 55 santimetre köpek büyüklüğünde fare yakalandı: Tüm şehir alarmda

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde, evin içinde bulunan 55 cm uzunluğundaki dev fare, halkı ve yerel yöneticileri alarma geçirdi. Uzmanlar, kontrol... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T15:56+0300

2025-08-04T15:56+0300

2025-08-04T15:58+0300

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İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Normanby kasabasında, bir evin içinde 55 cm boyunda dev bir fare bulundu. Borsadaki dalgalanmalar kadar gündem yaratan bu olay, yalnızca ev sahibini değil, Redcar ve Cleveland ilçesini de alarma geçirdi.İstila ihbarı üzerine adrese yönlendirilen haşere kontrol ekibi, devasa boyutlardaki kemirgenin bir evin içinde yuva yaptığını tespit etti. Görgü tanıkları, farenin dışarıdan çok lağım faresine benzediğini ancak evin içinde aktif olarak dolaştığını belirtti.Sadece bir vaka değil: Yayılma endişesiYerel yetkililer, bu olayın sadece izole bir durum olmadığını, kemirgen nüfusunun bölgede giderek arttığını vurguluyor. Özellikle Redcar ve Cleveland bölgesinde, arka sokaklarda sık sık fare gözlemleri yapıldığı bildiriliyor.“Fareler her yerde”: Meclis üyesinden uyarıEston bölgesi meclis üyesi David Taylor, "Bu zamana kadar gördüğüm en büyük fare buydu," diyerek halkın yaşadığı korkuyu dile getirdi. Taylor, meslektaşı Stephen Martin ile birlikte, belediyenin kapsamlı bir haşere taraması yapmasını ve çözüm planı hazırlanmasını talep ediyor."Fareler artık daha küstah ve yaygın. Ne kadar uzun süre beklersek, o kadar ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya kalacağız," diyen Taylor, konunun önemine dikkat çekti.Sağlık riskleri kapıdaUzmanlar, farelerin insanlara hastalık bulaştırma riski taşıdığını belirtiyor. Özellikle Weil hastalığı ve hantavirüs gibi ölümcül olabilecek enfeksiyonların kemirgenler aracılığıyla yayılabildiği uyarısı yapıldı.Konseyden açıklama ve uyarılarRedcar ve Cleveland Konseyi yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait alanlardaki haşere kontrolünün özel bir görevli tarafından yürütüldüğünü belirtti. Ancak genel haşere kontrol hizmeti sunulmadığı, yalnızca bilgilendirme ve danışmanlık sağlandığı ifade edildi.Ayrıca, konseyin Beyond Housing, Northumbrian Water ve diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çözüm arayışını sürdürdüğü bildirildi.Yapay zekâ değil, gerçekTikTok’ta dolaşan yapay zekâ destekli korkutucu hayvan videolarını andıran bu olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Ancak bu kez sahte değil, tamamen gerçek bir kemirgenle karşı karşıyayız.

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cleveland, meclis, tiktok, fare, fareler