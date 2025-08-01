https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/takipcim-kadar-cop-topluyorum-dedi-bir-paylasimla-500-bin-takipciye-ulasti-1098298772.html

'Takipçim kadar çöp topluyorum' dedi: Bir paylaşımla 500 bin takipçiye ulaştı

'Takipçim kadar çöp topluyorum' dedi: Bir paylaşımla 500 bin takipçiye ulaştı

Sputnik Türkiye

Mersin'de sahilde ve parklardaki çöpleri toplamak için 'Takipçim kadar çöp topluyorum' kampanyası başlayan Aras Kayretli bir paylaşımla 500 bin takipçi... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T11:44+0300

2025-08-01T11:44+0300

2025-08-01T11:44+0300

yaşam

çöp

mersin

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Sosyal medyada son dönemde yaygın olan 'Takipçim kadar' akımına Mersin'den 11 yaşındaki Aras Kayretli katıldı. 'Takipçi sayım kadar çöp topluyorum' diyen çocuğun hesabı kısa sürede birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kayretli'nin takipçi sayısı 500 bine ulaştı.'Takipçim kadar çöp topluyorum'Kayretli, yaz tatili olması dolayısıyla sabahları erken saatlerde uyanarak annesiyle dışarı çıkıyor. Tabiat parkları, yeşil alanlar, sahil ve kıyı şeridi gibi bölgeleri gezen Kayretli, çevreye atılan atıkları topluyor.Aras, poşetlere doldurduğu atıkları çöp kutularına bırakarak çevre temizliği yaptığı anları da hesabından paylaşıp farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.'Bu kadar beğenileceğini tahmin etmedik'Zeki Koyuncuoğlu İlkokulu 6. sınıf öğrencisi Kayretli, annesinin teşviki sayesinde kampanyayı başlattığını söyledi.Yaz aylarını değerlendirmek için harekete geçtiğini anlatan Kayretli, "Annem erken saatlerde yürüyüşe çıkıyordu. Ben de katılmaya karar verdim. Akşam çevreye atılan çöpleri görünce annemin aklına da sosyal medyada hesap açma fikri geldi. Bir video çektik. Bu kadar beğenileceğini tahmin etmedik. Bu kadar ilgi görmesine ikimiz de şaşırdık. Annem böyle bir şeye iyi ki teşvik etmiş." dedi.Küçük Aras, çevrenin gelecekte daha yaşanabilir hale getirilmesini istediğini vurgulayarak, "Aslında benim amacım takipçi kazanmak değildi. Ben sadece orman yangınlarına daha çok önem verilmesini istemiştim. Çevre temizliği hepimiz için önemli. Çöplerini yere atanlar oluyor. Bunlara üzülüyorum. Hepimiz orman yangınlarına daha çok önem verirsek sevinirim." diye konuştu."Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık"Anne Başak Gizdaş da çevreye atılan çöplere dikkati çekmek amacıyla kampanya başlattıklarını dile getirdi.İlk etapta videoları aileleri ve yakın çevreleriyle paylaştıklarını anlatan Gizdaş, şunları kaydetti:

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takipçim kadar çöp topluyorum, takipçim kadar, çöp toplama