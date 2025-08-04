https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/fenerbahce-ve-samsunsporun-avrupa-macerasinda-muhtemel-rakipleri-netlesti-1098351939.html
Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa macerasında muhtemel rakipleri netleşti
Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa macerasında muhtemel rakipleri netleşti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ve Samsunspor’un UEFA play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Feyenoord’u geçerse Benfica veya Nice ile eşleşecek. Samsunspor ise Panathinaikos–Shakhtar galibiyle karşılaşacak.
2025-08-04T17:25+0300
2025-08-04T17:25+0300
2025-08-04T17:25+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turları için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor’un turu geçmeleri halinde karşılaşacakları muhtemel rakipler belli oldu.🔸 Fenerbahçe, Benfica veya Nice ile KarşılaşabilirFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u elemesi durumunda, Fransa’dan Nice ile Portekiz’den Benfica arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle play-off turunda mücadele edecek.Play-off maçlarının ilk ayağı 19 veya 20 Ağustos, rövanş ise 26 ya da 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, turu geçmesi halinde ilk maçını evinde oynayacak.Eğer Fenerbahçe Feyenoord’a elenirse, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasından itibaren devam edecek.🔸 Samsunspor’un Rakibi Panathinaikos ya da Shakhtar DonetskAvrupa Ligi play-off turuna doğrudan katılan Samsunspor’un rakibi de belli oldu. Karadeniz ekibi, Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak 3. tur eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.Play-off maçları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Samsunspor, ilk maçı deplasmanda oynayacak.Shakhtar Donetsk’i teknik direktör Arda Turan çalıştırıyor olması, eşleşmeye ayrı bir heyecan katıyor.🔸 Şampiyonlar Ligi’nde Diğer Play-Off Eşleşmeleri🔸 Avrupa Ligi Play-Off eşleşmeleri: Samsunspor’a muhtemel rakipler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kerem-akturkoglu-transferi-tamam-anlasma-detaylari-belli-oldu-1098341776.html
karadeniz
ukrayna
basel
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fenerbahçe uefa rakibi, samsunspor avrupa ligi eşleşme, uefa play-off turu 2025, benfica nice eşleşmesi, panathinaikos shakhtar donetsk, avrupa kupaları kura çekimi, şampiyonlar ligi eşleşmeleri, samsunspor arda turan, fenerbahçe feyenoord maçı
fenerbahçe uefa rakibi, samsunspor avrupa ligi eşleşme, uefa play-off turu 2025, benfica nice eşleşmesi, panathinaikos shakhtar donetsk, avrupa kupaları kura çekimi, şampiyonlar ligi eşleşmeleri, samsunspor arda turan, fenerbahçe feyenoord maçı
Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa macerasında muhtemel rakipleri netleşti
UEFA’da play-off eşleşmeleri netleşti. Fenerbahçe, Feyenoord’u elerse Nice–Benfica galibiyle karşılaşacak. Samsunspor ise Panathinaikos–Shakhtar Donetsk eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Kritik maçların ağustos ayında oynanması bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turları için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor’un turu geçmeleri halinde karşılaşacakları muhtemel rakipler belli oldu.
🔸 Fenerbahçe, Benfica veya Nice ile Karşılaşabilir
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u elemesi durumunda, Fransa’dan Nice ile Portekiz’den Benfica arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle play-off turunda mücadele edecek.
Play-off maçlarının ilk ayağı 19 veya 20 Ağustos, rövanş ise 26 ya da 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, turu geçmesi halinde ilk maçını evinde oynayacak.
Eğer Fenerbahçe Feyenoord’a elenirse, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasından itibaren devam edecek.
🔸 Samsunspor’un Rakibi Panathinaikos ya da Shakhtar Donetsk
Avrupa Ligi play-off turuna doğrudan katılan Samsunspor’un rakibi de belli oldu. Karadeniz ekibi, Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak 3. tur eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Play-off maçları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Samsunspor, ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Shakhtar Donetsk’i teknik direktör Arda Turan çalıştırıyor olması, eşleşmeye ayrı bir heyecan katıyor.
🔸 Şampiyonlar Ligi’nde Diğer Play-Off Eşleşmeleri
Ludogorets / Ferencvaros vs Shkendija / Karabağ
Lech Poznan / Kızılyıldız vs Dinamo Kiev / Pafos
Celtic / Kairat vs Slovan Bratislava
Basel / Malmö vs Kopenhag
Feyenoord / Fenerbahçe vs Nice / Benfica
Rangers / Plzen vs Salzburg / Club Brugge
🔸 Avrupa Ligi Play-Off eşleşmeleri: Samsunspor’a muhtemel rakipler
Hamrun Spartans / Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Kiev / Pafos
Shkendija / Karabağ vs Ludogorets / Ferencvaros
Kairat / Slovan Bratislava vs Young Boys
Malmö / Kopenhag vs Sigma Olomouc
Panathinaikos / Shakhtar Donetsk vs Samsunspor
Lech Poznan / Kızılyıldız vs Genk
Fredrikstad / Midtjylland vs RFS / KuPS
Lincoln Red Imps / Noah vs CFR Cluj / Braga
Zrinjski / Breidablik vs Servette / Utrecht
Hacken / Brann vs AEK Larnaca / Legia Varşova
Rijeka / Shelbourne vs PAOK / Wolfsberger