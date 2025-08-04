https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/fenerbahce-ve-samsunsporun-avrupa-macerasinda-muhtemel-rakipleri-netlesti-1098351939.html

Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa macerasında muhtemel rakipleri netleşti

Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa macerasında muhtemel rakipleri netleşti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ve Samsunspor’un UEFA play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Feyenoord’u geçerse Benfica veya Nice ile eşleşecek. Samsunspor ise Panathinaikos–Shakhtar galibiyle karşılaşacak.

2025-08-04T17:25+0300

2025-08-04T17:25+0300

2025-08-04T17:25+0300

arda turan

karadeniz

ukrayna

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turları için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor’un turu geçmeleri halinde karşılaşacakları muhtemel rakipler belli oldu.🔸 Fenerbahçe, Benfica veya Nice ile KarşılaşabilirFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u elemesi durumunda, Fransa’dan Nice ile Portekiz’den Benfica arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle play-off turunda mücadele edecek.Play-off maçlarının ilk ayağı 19 veya 20 Ağustos, rövanş ise 26 ya da 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, turu geçmesi halinde ilk maçını evinde oynayacak.Eğer Fenerbahçe Feyenoord’a elenirse, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasından itibaren devam edecek.🔸 Samsunspor’un Rakibi Panathinaikos ya da Shakhtar DonetskAvrupa Ligi play-off turuna doğrudan katılan Samsunspor’un rakibi de belli oldu. Karadeniz ekibi, Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak 3. tur eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.Play-off maçları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Samsunspor, ilk maçı deplasmanda oynayacak.Shakhtar Donetsk’i teknik direktör Arda Turan çalıştırıyor olması, eşleşmeye ayrı bir heyecan katıyor.🔸 Şampiyonlar Ligi’nde Diğer Play-Off Eşleşmeleri🔸 Avrupa Ligi Play-Off eşleşmeleri: Samsunspor’a muhtemel rakipler

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karadeniz

ukrayna

basel

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