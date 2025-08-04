Düşüş yaşayan gram altında yeni hafta tahminleri geldi

“Altın fiyatları, Fed'in temkinli açıklamaları sonrası faiz indirimlerinin öteleneceği beklentileriyle birlikte düşerken, açıklanan tarım dışı istihdam verisi her şeyi bir anda değiştirdi. Beklenenin çok altında açıklanan tarım dışı istihdam verisi ile birlikte daha önceki aylara ait tarım dışı istihdam verileri daha aşağılara revize edilince altına sert alım gelmeye başladı. Resesyon kaygıları güvenli liman altında alımları artırdı.

Ons altında cuma gününün en yüksek seviyesi olan 3.363 dolar seviyelerinde kapanış olması, yükselişin önümüzdeki günlerde devam edebileceği ihtimalini artırmaktadır. Dolayısıyla 3.402 dolar seviyeleri tekrar test edilebilir. Özellikle 3.391 dolar seviyesinin test edilmesi orta vade yukarı sinyallerini tetikleyebilir. Bu durum gram altın fiyatına da yukarı yönlü etki yapabilir. 4.442 TL seviyelerinin tekrar görülme ihtimali de yüksektir. 4.455 TL seviyelerine kadar yükselmeyi başarabilirse ki ihtimali çok fazladır, orta vade yukarı sinyalleri tekrar tetiklenmiş olur.”