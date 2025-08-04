https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/dusus-yasayan-gram-altinda-yeni-hafta-tahminleri-geldi-1098342011.html
Düşüş yaşayan gram altında yeni hafta tahminleri geldi
Düşüş yaşayan gram altında yeni hafta tahminleri geldi
Sputnik Türkiye
Gram altın, tarihi zirvesinden geriledikten sonra yönünü yeniden yukarı çevirdi. Cuma günü sert yükseliş yaşandı. Uzmanlar, yeni rekor seviyelerin yeniden test... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T07:50+0300
2025-08-04T07:50+0300
2025-08-04T07:50+0300
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gram altın
tahmin
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Gram altın, 23 Temmuz’da 4 bin 471 TL ile tarihi rekorunu gördükten sonra geçen hafta 4 bin 264 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak cuma günü (1 Ağustos) piyasalarda yaşanan sert yükselişle birlikte yön tekrar yukarı döndü.ABD’den gelen kritik verinin ardından cuma akşamı gram altın 4.396 TL seviyesine kadar yükseldi. Güne 4.299 TL’den başlayan gram altın, bir günde yaklaşık 100 TL’lik artış göstermiş oldu.Peki altındaki bu sert yükselişin nedeni ne?Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar Milliyet'e şunları söyledi:Gram altın için yeni tahmin ne?Mevcut tabloya göre, gram altının yeniden 4.462 TL seviyesini test etme olasılığı yüksek görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/masak-duyurdu-para-transferlerinde-aciklama-zorunlulugu-gundemde-1098341538.html
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tl, gram altın, tahmin
Düşüş yaşayan gram altında yeni hafta tahminleri geldi
Gram altın, tarihi zirvesinden geriledikten sonra yönünü yeniden yukarı çevirdi. Cuma günü sert yükseliş yaşandı. Uzmanlar, yeni rekor seviyelerin yeniden test edilebileceğini belirtiyor.
Gram altın, 23 Temmuz’da 4 bin 471 TL ile tarihi rekorunu gördükten sonra geçen hafta 4 bin 264 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak cuma günü (1 Ağustos) piyasalarda yaşanan sert yükselişle birlikte yön tekrar yukarı döndü.
ABD’den gelen kritik verinin ardından cuma akşamı gram altın 4.396 TL seviyesine kadar yükseldi. Güne 4.299 TL’den başlayan gram altın, bir günde yaklaşık 100 TL’lik artış göstermiş oldu.
Peki altındaki bu sert yükselişin nedeni ne?
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar Milliyet'e şunları söyledi:
“Altın fiyatları, Fed'in temkinli açıklamaları sonrası faiz indirimlerinin öteleneceği beklentileriyle birlikte düşerken, açıklanan tarım dışı istihdam verisi her şeyi bir anda değiştirdi. Beklenenin çok altında açıklanan tarım dışı istihdam verisi ile birlikte daha önceki aylara ait tarım dışı istihdam verileri daha aşağılara revize edilince altına sert alım gelmeye başladı. Resesyon kaygıları güvenli liman altında alımları artırdı.
Ons altında cuma gününün en yüksek seviyesi olan 3.363 dolar seviyelerinde kapanış olması, yükselişin önümüzdeki günlerde devam edebileceği ihtimalini artırmaktadır. Dolayısıyla 3.402 dolar seviyeleri tekrar test edilebilir. Özellikle 3.391 dolar seviyesinin test edilmesi orta vade yukarı sinyallerini tetikleyebilir. Bu durum gram altın fiyatına da yukarı yönlü etki yapabilir. 4.442 TL seviyelerinin tekrar görülme ihtimali de yüksektir. 4.455 TL seviyelerine kadar yükselmeyi başarabilirse ki ihtimali çok fazladır, orta vade yukarı sinyalleri tekrar tetiklenmiş olur.”
Gram altın için yeni tahmin ne?
Mevcut tabloya göre, gram altının yeniden 4.462 TL seviyesini test etme olasılığı yüksek görülüyor.