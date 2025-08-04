https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/dunyaca-unlu-grubun-konserinde-korkunc-olum-polis-herkesten-video-istedi-1098343856.html
Dünyaca ünlü grubun konserinde korkunç ölüm: Polis herkesten video istedi
Dünyaca ünlü grubun konserinde korkunç ölüm: Polis herkesten video istedi
Sputnik Türkiye
Oasis grubunun Wembley Stadyumu'ndaki konseri sırasında bir kişi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T10:17+0300
2025-08-04T10:17+0300
2025-08-04T10:17+0300
dünya
oasis
konser
ölüm
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Dünyaca ünlü müzik grubu Oasis'in 2 Ağustos'taki konseri esnasında stadyumda bir ölüm yaşandı. 40'lı yaşlardaki bir adam, yüksek seviyeden düşerek hayatını kaybetti. Oasis grubu yeniden bir araya gelmişti2009 yılında yollarını ayıran rock grubu Oasis, 16 yıllık çekişmenin ardından, Noel ve Liam Gallagher kardeşler, Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs, Andy Bell ve Joey Waronker turneye çıktı.Konserler 4 Temmuz'da başladı4 Temmuz'dan bu yana hayranlarıyla buluşan Oasis grubunun, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda verdikleri konser sırasında; 40'lı yaşlarda bir adam yüksekten düşerek hayatını kaybetti.Konserde yüksek seviyeden düştü ve öldü2 Ağustos Cumartesi günü yaşanan olay sonrası Metropolitan Polis Teşkilatı açıklama yaptı.Açıklamada; polis ve sağlık ekiplerinin gelen bir ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştığı ancak ağır yaralı halde bulunan adamın tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği söylendi.Güvenlik güçleri: Videoya çekenler göndersinGüvenlik güçleri, olayı gören veya telefonla videoya çeken herkesin polise haber vermesini istedi.Oasis: Şok oldukOasis grubundan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:Cumartesi günkü konser, Oasis'in geri dönüş turnesinde Wembley'de planlanan 7 konserin dördüncüsüydü.
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oasis konserinde ölüm, oasis konserinde yüksekten düşerek öldü, oasis konseri
oasis konserinde ölüm, oasis konserinde yüksekten düşerek öldü, oasis konseri
Dünyaca ünlü grubun konserinde korkunç ölüm: Polis herkesten video istedi
Oasis grubunun Wembley Stadyumu'ndaki konseri sırasında bir kişi yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü müzik grubu Oasis'in 2 Ağustos'taki konseri esnasında stadyumda bir ölüm yaşandı. 40'lı yaşlardaki bir adam, yüksek seviyeden düşerek hayatını kaybetti.
Oasis grubu yeniden bir araya gelmişti
2009 yılında yollarını ayıran rock grubu Oasis, 16 yıllık çekişmenin ardından, Noel ve Liam Gallagher kardeşler, Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs, Andy Bell ve Joey Waronker turneye çıktı.
Konserler 4 Temmuz'da başladı
4 Temmuz'dan bu yana hayranlarıyla buluşan Oasis grubunun, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda verdikleri konser sırasında; 40'lı yaşlarda bir adam yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Konserde yüksek seviyeden düştü ve öldü
2 Ağustos Cumartesi günü yaşanan olay sonrası Metropolitan Polis Teşkilatı açıklama yaptı.
Açıklamada; polis ve sağlık ekiplerinin gelen bir ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştığı ancak ağır yaralı halde bulunan adamın tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği söylendi.
Güvenlik güçleri: Videoya çekenler göndersin
Güvenlik güçleri, olayı gören veya telefonla videoya çeken herkesin polise haber vermesini istedi.
Oasis grubundan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Dün geceki gösteride bir hayranımızın trajik ölümünü duyduğumuz için şok olduk ve üzüldük. Ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz.”
Cumartesi günkü konser, Oasis'in geri dönüş turnesinde Wembley'de planlanan 7 konserin dördüncüsüydü.