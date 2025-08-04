https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/dunyaca-unlu-grubun-konserinde-korkunc-olum-polis-herkesten-video-istedi-1098343856.html

Dünyaca ünlü grubun konserinde korkunç ölüm: Polis herkesten video istedi

Dünyaca ünlü grubun konserinde korkunç ölüm: Polis herkesten video istedi

Sputnik Türkiye

Oasis grubunun Wembley Stadyumu'ndaki konseri sırasında bir kişi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T10:17+0300

2025-08-04T10:17+0300

2025-08-04T10:17+0300

dünya

oasis

konser

ölüm

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Dünyaca ünlü müzik grubu Oasis'in 2 Ağustos'taki konseri esnasında stadyumda bir ölüm yaşandı. 40'lı yaşlardaki bir adam, yüksek seviyeden düşerek hayatını kaybetti. Oasis grubu yeniden bir araya gelmişti2009 yılında yollarını ayıran rock grubu Oasis, 16 yıllık çekişmenin ardından, Noel ve Liam Gallagher kardeşler, Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs, Andy Bell ve Joey Waronker turneye çıktı.Konserler 4 Temmuz'da başladı4 Temmuz'dan bu yana hayranlarıyla buluşan Oasis grubunun, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda verdikleri konser sırasında; 40'lı yaşlarda bir adam yüksekten düşerek hayatını kaybetti.Konserde yüksek seviyeden düştü ve öldü2 Ağustos Cumartesi günü yaşanan olay sonrası Metropolitan Polis Teşkilatı açıklama yaptı.Açıklamada; polis ve sağlık ekiplerinin gelen bir ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştığı ancak ağır yaralı halde bulunan adamın tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği söylendi.Güvenlik güçleri: Videoya çekenler göndersinGüvenlik güçleri, olayı gören veya telefonla videoya çeken herkesin polise haber vermesini istedi.Oasis: Şok oldukOasis grubundan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:Cumartesi günkü konser, Oasis'in geri dönüş turnesinde Wembley'de planlanan 7 konserin dördüncüsüydü.

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oasis konserinde ölüm, oasis konserinde yüksekten düşerek öldü, oasis konseri