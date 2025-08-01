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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/justin-timberlake-istanbul-konserinden-sonra-uzun-suredir-mucadele-ettigi-hastaligini-acikladi-1098292754.html
Justin Timberlake, İstanbul konserinden sonra uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı
Justin Timberlake, İstanbul konserinden sonra uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı. İki yıl süren “Forget Tomorrow”... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T09:33+0300
2025-08-01T09:34+0300
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Justin Timberlake, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorununu dünkü İstanbul konserinden sonra hayranlarıyla paylaştı. Justin Timberlake'in hastalığı ne?Ünlü sanatçı kene ısırması sonucu bulaşan Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıkladı.Turneyi bırakmayı düşündü“Normalde özel hayatımı paylaşmam ama bu zorluğu görünür kılmak istedim” diyen Timberlake, hastalığın hem fiziksel hem zihinsel olarak tükenmişliğe yol açtığını vurguladı. Turneyi bırakmayı düşündüğünü de belirten sanatçı, müziğin kendisi için bir şifa olduğunu, bu nedenle devam ettiğini ifade etti.“Daha şeffaf olmaya çalışıyorum” diyerek sessizliğin yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyleyen Timberlake, eşi Jessica Biel ve çocukları Silas ile Phin’e, ayrıca ekibine ve hayranlarına teşekkür etti. “Sahnede olmak tarifsiz bir his” sözleriyle hayranlarına duygusal bir mesaj verdi.Lyme hastalığı yaşayan ünlülerGeçmişte Bella Hadid, Shania Twain, Avril Lavigne ve Justin Bieber gibi ünlüler de Lyme hastalığına yakalandıklarını açıklamıştı.lyme hastalığı nedir?Lyme hastalığı, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan keneler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyondur. Kene ısırmasından 48 saat içinde ateş, baş ağrısı, kızarıklık ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmediğinde nörolojik problemler, kalp sorunları ve artrit gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.2 ila 4 haftalık antibiyotik tedavisiyle iyileşme sağlansa da bazı kişilerde uzun süren semptomlar (yorgunluk, vücut ağrısı, düşünme güçlüğü) ortaya çıkabilir. Lyme hastalığı öpüşme, cinsel temas veya kişiden kişiye bulaşmaz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/justin-timberlake-konserinde-teror-alarmi-istanbul-emniyeti-facianin-esiginden-dondurdu-1098267996.html
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Justin Timberlake, İstanbul konserinden sonra uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

09:33 01.08.2025 (güncellendi: 09:34 01.08.2025)
© AFP 2023 / MICHAEL TRANJustin Timberlake
Justin Timberlake - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AFP 2023 / MICHAEL TRAN
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı. İki yıl süren “Forget Tomorrow” turnesi sonrası Lyme hastalığı teşhisi konulduğunu belirten Timberlake, sahnede yaşadığı sinir ağrıları ve yorgunluk nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduğunu söyledi.
Justin Timberlake, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorununu dünkü İstanbul konserinden sonra hayranlarıyla paylaştı.

Justin Timberlake'in hastalığı ne?

Ünlü sanatçı kene ısırması sonucu bulaşan Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıkladı.

Turneyi bırakmayı düşündü

Normalde özel hayatımı paylaşmam ama bu zorluğu görünür kılmak istedim” diyen Timberlake, hastalığın hem fiziksel hem zihinsel olarak tükenmişliğe yol açtığını vurguladı. Turneyi bırakmayı düşündüğünü de belirten sanatçı, müziğin kendisi için bir şifa olduğunu, bu nedenle devam ettiğini ifade etti.
“Daha şeffaf olmaya çalışıyorum” diyerek sessizliğin yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyleyen Timberlake, eşi Jessica Biel ve çocukları Silas ile Phin’e, ayrıca ekibine ve hayranlarına teşekkür etti. “Sahnede olmak tarifsiz bir his” sözleriyle hayranlarına duygusal bir mesaj verdi.

Lyme hastalığı yaşayan ünlüler

Geçmişte Bella Hadid, Shania Twain, Avril Lavigne ve Justin Bieber gibi ünlüler de Lyme hastalığına yakalandıklarını açıklamıştı.

lyme hastalığı nedir?

Lyme hastalığı, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan keneler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyondur. Kene ısırmasından 48 saat içinde ateş, baş ağrısı, kızarıklık ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmediğinde nörolojik problemler, kalp sorunları ve artrit gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.
2 ila 4 haftalık antibiyotik tedavisiyle iyileşme sağlansa da bazı kişilerde uzun süren semptomlar (yorgunluk, vücut ağrısı, düşünme güçlüğü) ortaya çıkabilir. Lyme hastalığı öpüşme, cinsel temas veya kişiden kişiye bulaşmaz.
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