https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/justin-timberlake-istanbul-konserinden-sonra-uzun-suredir-mucadele-ettigi-hastaligini-acikladi-1098292754.html
Justin Timberlake, İstanbul konserinden sonra uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı
Justin Timberlake, İstanbul konserinden sonra uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı. İki yıl süren “Forget Tomorrow”... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T09:33+0300
2025-08-01T09:33+0300
2025-08-01T09:34+0300
dünya
justin timberlake
i̇stanbul
lyme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084970660_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_177e1128568931f3f8e849afbf1d0715.jpg
Justin Timberlake, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorununu dünkü İstanbul konserinden sonra hayranlarıyla paylaştı. Justin Timberlake'in hastalığı ne?Ünlü sanatçı kene ısırması sonucu bulaşan Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıkladı.Turneyi bırakmayı düşündü“Normalde özel hayatımı paylaşmam ama bu zorluğu görünür kılmak istedim” diyen Timberlake, hastalığın hem fiziksel hem zihinsel olarak tükenmişliğe yol açtığını vurguladı. Turneyi bırakmayı düşündüğünü de belirten sanatçı, müziğin kendisi için bir şifa olduğunu, bu nedenle devam ettiğini ifade etti.“Daha şeffaf olmaya çalışıyorum” diyerek sessizliğin yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyleyen Timberlake, eşi Jessica Biel ve çocukları Silas ile Phin’e, ayrıca ekibine ve hayranlarına teşekkür etti. “Sahnede olmak tarifsiz bir his” sözleriyle hayranlarına duygusal bir mesaj verdi.Lyme hastalığı yaşayan ünlülerGeçmişte Bella Hadid, Shania Twain, Avril Lavigne ve Justin Bieber gibi ünlüler de Lyme hastalığına yakalandıklarını açıklamıştı.lyme hastalığı nedir?Lyme hastalığı, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan keneler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyondur. Kene ısırmasından 48 saat içinde ateş, baş ağrısı, kızarıklık ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmediğinde nörolojik problemler, kalp sorunları ve artrit gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.2 ila 4 haftalık antibiyotik tedavisiyle iyileşme sağlansa da bazı kişilerde uzun süren semptomlar (yorgunluk, vücut ağrısı, düşünme güçlüğü) ortaya çıkabilir. Lyme hastalığı öpüşme, cinsel temas veya kişiden kişiye bulaşmaz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/justin-timberlake-konserinde-teror-alarmi-istanbul-emniyeti-facianin-esiginden-dondurdu-1098267996.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084970660_48:0:977:697_1920x0_80_0_0_621b54918fe0ec30f145ba80b01b2185.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
justin timberlake lyme, justin timberlake hastalığı, justin timberlake lyme hastalığı, justin timberlake sağlık durumu, justin timberlake konser iptali, lyme hastalığı belirtileri, lyme hastalığı nedir, lyme hastalığı tedavisi, lyme hastası ünlüler, ünlülerde lyme, justin timberlake turne sağlığı, justin timberlake yeni açıklama, justin timberlake sahne açıklaması, lyme justin timberlake, justin timberlake son durumu, lyme hastalığı yaşayan ünlüler, bella hadid lyme, justin bieber lyme, justin timberlake hastalığı nedir, justin timberlake ne hastası
justin timberlake lyme, justin timberlake hastalığı, justin timberlake lyme hastalığı, justin timberlake sağlık durumu, justin timberlake konser iptali, lyme hastalığı belirtileri, lyme hastalığı nedir, lyme hastalığı tedavisi, lyme hastası ünlüler, ünlülerde lyme, justin timberlake turne sağlığı, justin timberlake yeni açıklama, justin timberlake sahne açıklaması, lyme justin timberlake, justin timberlake son durumu, lyme hastalığı yaşayan ünlüler, bella hadid lyme, justin bieber lyme, justin timberlake hastalığı nedir, justin timberlake ne hastası
Justin Timberlake, İstanbul konserinden sonra uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı
09:33 01.08.2025 (güncellendi: 09:34 01.08.2025)
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı. İki yıl süren “Forget Tomorrow” turnesi sonrası Lyme hastalığı teşhisi konulduğunu belirten Timberlake, sahnede yaşadığı sinir ağrıları ve yorgunluk nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduğunu söyledi.
Justin Timberlake, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorununu dünkü İstanbul konserinden sonra hayranlarıyla paylaştı.
Justin Timberlake'in hastalığı ne?
Ünlü sanatçı kene ısırması sonucu bulaşan Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıkladı.
Turneyi bırakmayı düşündü
“Normalde özel hayatımı paylaşmam ama bu zorluğu görünür kılmak istedim” diyen Timberlake, hastalığın hem fiziksel hem zihinsel olarak tükenmişliğe yol açtığını vurguladı. Turneyi bırakmayı düşündüğünü de belirten sanatçı, müziğin kendisi için bir şifa olduğunu, bu nedenle devam ettiğini ifade etti.
“Daha şeffaf olmaya çalışıyorum” diyerek sessizliğin yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyleyen Timberlake, eşi Jessica Biel ve çocukları Silas ile Phin’e, ayrıca ekibine ve hayranlarına teşekkür etti. “Sahnede olmak tarifsiz bir his” sözleriyle hayranlarına duygusal bir mesaj verdi.
Lyme hastalığı yaşayan ünlüler
Geçmişte Bella Hadid, Shania Twain, Avril Lavigne ve Justin Bieber gibi ünlüler de Lyme hastalığına yakalandıklarını açıklamıştı.
Lyme hastalığı, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan keneler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyondur. Kene ısırmasından 48 saat içinde ateş, baş ağrısı, kızarıklık ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmediğinde nörolojik problemler, kalp sorunları ve artrit gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.
2 ila 4 haftalık antibiyotik tedavisiyle iyileşme sağlansa da bazı kişilerde uzun süren semptomlar (yorgunluk, vücut ağrısı, düşünme güçlüğü) ortaya çıkabilir. Lyme hastalığı öpüşme, cinsel temas veya kişiden kişiye bulaşmaz.