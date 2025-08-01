https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/justin-timberlake-istanbul-konserinden-sonra-uzun-suredir-mucadele-ettigi-hastaligini-acikladi-1098292754.html

Justin Timberlake, İstanbul konserinden sonra uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Justin Timberlake, İstanbul konserinden sonra uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı. İki yıl süren “Forget Tomorrow”... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T09:33+0300

2025-08-01T09:33+0300

2025-08-01T09:34+0300

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justin timberlake

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Justin Timberlake, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorununu dünkü İstanbul konserinden sonra hayranlarıyla paylaştı. Justin Timberlake'in hastalığı ne?Ünlü sanatçı kene ısırması sonucu bulaşan Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıkladı.Turneyi bırakmayı düşündü“Normalde özel hayatımı paylaşmam ama bu zorluğu görünür kılmak istedim” diyen Timberlake, hastalığın hem fiziksel hem zihinsel olarak tükenmişliğe yol açtığını vurguladı. Turneyi bırakmayı düşündüğünü de belirten sanatçı, müziğin kendisi için bir şifa olduğunu, bu nedenle devam ettiğini ifade etti.“Daha şeffaf olmaya çalışıyorum” diyerek sessizliğin yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyleyen Timberlake, eşi Jessica Biel ve çocukları Silas ile Phin’e, ayrıca ekibine ve hayranlarına teşekkür etti. “Sahnede olmak tarifsiz bir his” sözleriyle hayranlarına duygusal bir mesaj verdi.Lyme hastalığı yaşayan ünlülerGeçmişte Bella Hadid, Shania Twain, Avril Lavigne ve Justin Bieber gibi ünlüler de Lyme hastalığına yakalandıklarını açıklamıştı.lyme hastalığı nedir?Lyme hastalığı, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan keneler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyondur. Kene ısırmasından 48 saat içinde ateş, baş ağrısı, kızarıklık ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmediğinde nörolojik problemler, kalp sorunları ve artrit gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.2 ila 4 haftalık antibiyotik tedavisiyle iyileşme sağlansa da bazı kişilerde uzun süren semptomlar (yorgunluk, vücut ağrısı, düşünme güçlüğü) ortaya çıkabilir. Lyme hastalığı öpüşme, cinsel temas veya kişiden kişiye bulaşmaz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/justin-timberlake-konserinde-teror-alarmi-istanbul-emniyeti-facianin-esiginden-dondurdu-1098267996.html

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