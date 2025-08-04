https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/direnc-kirildi-brent-petrol-varil-fiyati-kritik-barajdan-duserek-6925-dolara-geriledi-1098345641.html

Direnç kırıldı: Brent petrol varil fiyatı kritik barajdan düşerek 69.25 dolara geriledi

Direnç kırıldı: Brent petrol varil fiyatı kritik barajdan düşerek 69.25 dolara geriledi

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatı 69,25 dolara gerilerken, OPEC+ üretim artışı kararı ve ABD'deki zayıf istihdam verileri piyasaları etkiledi. Rusya ile artan tansiyon ve faiz beklentileri, petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.

2025-08-04T11:15+0300

2025-08-04T11:15+0300

2025-08-04T11:15+0300

ekonomi̇

donald trump

abd

rusya

opec+

petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)

abd merkez bankası (fed)

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Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 69,25 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü 69,59 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 69,27 dolardan kapatmıştı. Böylece bugünkü açılışta fiyatlar, bir önceki kapanışa göre %0,02 geriledi.Aynı saatlerde, ABD ham petrolü (WTI) 66,80 dolar seviyesinden alıcı buldu.OPEC+’dan yeni üretim artışı hamlesiPetrol fiyatlarındaki bu hafif düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+ grubunun aldığı yeni üretim artışı kararı etkili oldu. Yapılan açıklamaya göre, Eylül ayı itibarıyla günlük üretim 547 bin varil artırılacak.Bu karar, küresel pazar payını koruma ve düşük stok seviyelerine karşı önlem alma gerekçesiyle alındı. Ancak piyasalar bu hamleye temkinli yaklaşıyor.ABD verileri faiz i̇ndirimi beklentisini artırdıÖte yandan, ABD’de 1 Ağustos’ta açıklanan zayıf istihdam verileri, yatırımcı beklentilerini yeniden şekillendirdi. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri artırdı.Yüksek faiz oranlarının doları güçlendirerek petrol talebini düşüreceği, böylece fiyatlar üzerinde baskı yaratacağı değerlendiriliyor.Jeopolitik riskler arz endişesini tetikliyorABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik faiz indirimi çağrısı, bağımsızlık tartışmalarını gündeme taşırken; Trump ile eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev arasındaki nükleer denizaltı gerilimi, piyasalarda jeopolitik riskleri artırdı.Ayrıca, ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının petrol arzını aksatabileceği yönündeki beklentiler, fiyatlardaki düşüşü sınırladı.Teknik seviyeler ne diyor?Uzmanlar, Brent petrolde 71,94 dolar seviyesini direnç, 66,63 doları ise destek noktası olarak takip ediyor. Bu seviyelerin kırılması, fiyat hareketlerinde yeni yönlerin belirlenmesinde etkili olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/sigaraya-yeni-zam-geldi-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1098344486.html

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