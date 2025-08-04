https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/cumhurbaskani-erdogandan-ingiltere-basbakani-starmera-filistin-ile-ilgili-aciklamalari-nedeniyle-1098353663.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T19:52+0300

2025-08-04T19:52+0300

2025-08-04T20:34+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

telefon görüşmesi

keir starmer

filistin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Görüşmede Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti ve Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı görev olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/mhp-lideri-bahceli-turkiye-teror-musibetinden-kalici-olarak-kurtulacaktir-1098351799.html

filistin

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, keir starmer, filistin