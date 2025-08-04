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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/cumhurbaskani-erdogandan-ingiltere-basbakani-starmera-filistin-ile-ilgili-aciklamalari-nedeniyle-1098353663.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T19:52+0300
2025-08-04T20:34+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
keir starmer
filistin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Görüşmede Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti ve Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı görev olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/mhp-lideri-bahceli-turkiye-teror-musibetinden-kalici-olarak-kurtulacaktir-1098351799.html
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recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, keir starmer, filistin
recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, keir starmer, filistin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik

19:52 04.08.2025 (güncellendi: 20:34 04.08.2025)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Görüşmede Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti ve Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı görev olduğunu söyledi.
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