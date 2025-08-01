https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/crocus-davasinda-daha-once-aciklanmayan-saniklarin-fotograflari-ortaya-cikti-1098292601.html

Crocus davasında daha önce açıklanmayan sanıkların fotoğrafları ortaya çıktı

Crocus davasında daha önce açıklanmayan sanıkların fotoğrafları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen davada, daha önce adları açıklanmayan ve yurtdışında saklandığı belirlenen üç... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T08:57+0300

2025-08-01T08:57+0300

2025-08-01T09:02+0300

dünya

rusya

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

tacikistan

işi̇d

rosfinmonitoring (rusya federal mali i̇zleme servisi)

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Sputnik’in elde ettiği dava materyallerine göre, Tacikistan vatandaşı olan üç kişiden ikisinin, Crocus City Hall konser salonuna saldıran teröristlerin de üye olduğu Vilayet Horasan terör örgütünün Rusya’daki hücrelerin organizatörleri olduğu tespit edildi.Dava belgelerinde de ifade edildiği gibi, söz konusu üç kişi Rusya Ceza Kanunu'nun ‘terör eylemi’, ‘terör eylemine teşebbüs’, ‘yasadışı silah kaçakçılığı’, ‘yasadışı patlayıcı madde kaçakçılığı’ ve ‘yasadışı patlayıcı madde ve patlayıcı madde imalatı’ gibi çeşitli maddeleri uyarınca suçlanıyorlar.Soyadları, ad ve baba adlarının baş harfleri ve uyrukları, Rusya Federal Mali İzleme Servisi Rosfinmonitoring'in 2024 yılında terörist ve aşırılık yanlısı listesine eklenen vatandaşların verileriyle tamamen örtüşüyor. Listede, bu kişilerin adlarının yanında, onlara karşı terörle ilgili ceza davalarının başlatıldığını belirtilen notlar bulunuyor. Sputnik, Tacikistan vatandaşları arasında aynı soyadı, ad, baba adı ve doğum tarihine sahip başka kimse bulunmadığını tespit etti.Daha önce dava sanıklarından biri olan Muhammedsobir Fayzov, Türkiye’de oturan ve IŞİD üyesi olan kardeşinin de Crocus saldırısında yer aldığını itiraf etmişti.Rosfinmonitoring'in terörist ve aşırılık yanlısı listesinde, soyadı ve baba adı Faizov'unkiyle örtüşen, 1996 doğumlu bir Tacikistan vatandaşı daha yer alıyor. Ayrıca, terör davasının başlatıldığına dair bir not da bulunuyor. Arananlar listesine göre, bu kişi terör eylemi gerçekleştirmek, yasadışı silah kaçakçılığı yapmak ve terör örgütüne katılmak suçlarından aranıyor.Crocus City Hall saldırısıMoskova Bölgesi’nin Krasnogorsk ilçesinde yer alan Crocus City Hall’de, 22 Mart 2024'te terör saldırısı meydana gelmişti. Saldırganlar, binadaki insanlara otomatik silahlarla ateş açtıktan sonra salonu ateşe vermişti. Saldırıda 147 kişi hayatını kaybederken 336 kişi yaralanmış, üç kişi de kaybolmuştu.Soruşturma Komitesi, saldırının Ukrayna yönetimi adına işlendiğini tespit etmişti. Kiev rejiminin, Rusya'daki siyasi durumu istikrarsızlaştırmak istediği belirlenmişti.

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rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, tacikistan, işi̇d, rosfinmonitoring (rusya federal mali i̇zleme servisi)