CHP'li Özçağdaş: Diploma skandalı, Türkiye’nin dijital egemenliğine saldırı

“Sayın Milli Eğitim Bakanı büyük bir panik içerisinde, Türkiye’deki bütün iddialar neredeyse doğrulanmışken ‘sorun yok, rahat olun’ diyerek süreci kapatmaya çalışıyor. CHP olarak bu süreci ilk günden itibaren araştırmış, olayların ciddi olduğunu görünce kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı hissetmiştik. Sözel sınavı bittikten sonra soruların PDF olarak ortaya saçıldığını ve sistemik bir sorun olduğunu dile getirmiştim. LGS sınavının bu haliyle sakatlanmış olduğunu ve istatistiklerin yayınlanması gerektiğini söylemiştim. Sayın bakan önce bunu reddetti sonra ise hakaret etti. Sözel sınavının da sayısal sınavının da sorularının sızdırıldığını bakanlık kabul etmek zorunda kaldı. Başından itibaren ne söylediysek bakanlık tek tek kabul etmek zorunda kaldı. Sonuç itibariyle 963 bin 142 çocuğumuz gelecekten kaygılıdır. Bugün ortaya çıkan diploma skandalıyla da herhalde artık kimseyi ikna etmek mümkün olmayacaktır.”