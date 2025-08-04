CHP'li Özçağdaş: Diploma skandalı, Türkiye’nin dijital egemenliğine saldırı
15:48 04.08.2025 (güncellendi: 16:35 04.08.2025)
güçlü özgan
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Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş oldu. Özçağdaş, diploma skandalının Türkiye’nin dijital egemenliğine bir saldırı olduğunu söyledi.
Sahte diplomalar üzerinden yürütülen organize dolandırıcılık ağı, yıllar süren ihmaller zincirinin sonunda büyük bir skandala dönüştü. Bir çetenin sahte e-imzalarla sahte diploma, mezuniyet, kimlik hazırladığı ortaya çıktı. Çete üyeleri ifadelerinde aralarında doçent ve profesörün de bulunduğu 400 kişinin usülsüz atamalarında rol oynadığını itiraf etti.
Hem LGS’deki şaibe iddialarını hem de diploma skandalını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
Özçağdaş, şunları söyledi:
“Sayın Milli Eğitim Bakanı büyük bir panik içerisinde, Türkiye’deki bütün iddialar neredeyse doğrulanmışken ‘sorun yok, rahat olun’ diyerek süreci kapatmaya çalışıyor. CHP olarak bu süreci ilk günden itibaren araştırmış, olayların ciddi olduğunu görünce kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı hissetmiştik. Sözel sınavı bittikten sonra soruların PDF olarak ortaya saçıldığını ve sistemik bir sorun olduğunu dile getirmiştim. LGS sınavının bu haliyle sakatlanmış olduğunu ve istatistiklerin yayınlanması gerektiğini söylemiştim. Sayın bakan önce bunu reddetti sonra ise hakaret etti. Sözel sınavının da sayısal sınavının da sorularının sızdırıldığını bakanlık kabul etmek zorunda kaldı. Başından itibaren ne söylediysek bakanlık tek tek kabul etmek zorunda kaldı. Sonuç itibariyle 963 bin 142 çocuğumuz gelecekten kaygılıdır. Bugün ortaya çıkan diploma skandalıyla da herhalde artık kimseyi ikna etmek mümkün olmayacaktır.”
‘Bu saldırı yapısal bir krizdir’
“Bu saldırı Türkiye’nin dijital egemenliğine yapılmış bir saldırıdır. Bu yapısal bir krizdir. Türkiye’nin önemli kurumları örneğin BTK bunları korumaktan sorumlu. Bu kurumun başkan ve başkan yardımcısının e-imzasını kopyalamışlar. 14 üniversitenin sistemine girmişler. Hiç olmamış bir olayı dijital olarak var olmuş hale getirmişler. Bu durum sahte diploma meselesinin çok üzerinde bir durum. 400’ün üzerinde de akademisyen olduğunu söylüyorlar ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ‘Böyle bir şey yok’ diyor. Sen nereden biliyorsun dava dosyasını? Suç örgütü içinde bulunan bir kişi 400 akademisyene diploma verildiğini söylüyor. İnanılmaz bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız.”
‘Devlet aygıtının çökertilmesiyle karşı karşıyayız’
“Sistemik bir şekilde devlet aygıtının çökertilmesiyle karşı karşıyayız. Asıl mesele Türkiye’nin bütün dijital güvenlik sisteminin tarumar edilmiş olmasıdır ve devletin gücünün kullanılmasıdır. Bunu yapan kişiler devletin darphanesine girmiş olsalardı para basıyor olacaklardı, kimlik basıyor olacaklardı. Tam olarak bir dijital ahtapotla karşı karşıyayız. BTK yerine bitik dememiz gerekir. Ülkeyi yönetenlerin kendisi de görmedim duymadım bilmiyorum üzerinden yollarına devam ediyorlar.”