https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/balikesirin-bigadic-ilcesinde-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1098353933.html

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T21:09+0300

2025-08-04T21:09+0300

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türki̇ye

balıkesir

yangın

bigadiç

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale edildiği bildirildi.Çıkış nedeni henüz bilinmezken Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kirklarelinde-agaclik-alanda-yangin-avrupa-otoyolu-trafige-kapatildi-1098349892.html

türki̇ye

balıkesir

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balıkesir, yangın, bigadiç