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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
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balıkesir
yangın
bigadiç
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale edildiği bildirildi.Çıkış nedeni henüz bilinmezken Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kirklarelinde-agaclik-alanda-yangin-avrupa-otoyolu-trafige-kapatildi-1098349892.html
türki̇ye
balıkesir
bigadiç
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balıkesir, yangın, bigadiç
balıkesir, yangın, bigadiç

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

21:09 04.08.2025 (güncellendi: 21:55 04.08.2025)
© AA / Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesiBalıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© AA / Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale edildiği bildirildi.
Çıkış nedeni henüz bilinmezken Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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