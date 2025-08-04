https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/balikesirin-bigadic-ilcesinde-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1098353933.html
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T21:09+0300
2025-08-04T21:09+0300
2025-08-04T21:55+0300
türki̇ye
balıkesir
yangın
bigadiç
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale edildiği bildirildi.Çıkış nedeni henüz bilinmezken Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kirklarelinde-agaclik-alanda-yangin-avrupa-otoyolu-trafige-kapatildi-1098349892.html
türki̇ye
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balıkesir, yangın, bigadiç
balıkesir, yangın, bigadiç
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
21:09 04.08.2025 (güncellendi: 21:55 04.08.2025)
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale edildiği bildirildi.
Çıkış nedeni henüz bilinmezken Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.