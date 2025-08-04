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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/10dan-fazla-ilde-yagis-beklenirken-diger-bolgelerde-sicakliklar-yukseliyor-bugun-hava-nasil-olacak-1098341136.html
10'dan fazla ilde yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
10'dan fazla ilde yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'ye göre 4 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Artvin, Rize, Giresun ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
2025-08-04T06:57+0300
2025-08-04T06:57+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
ankara
i̇stanbul
i̇zmir
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Ağustos Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Sıcaklıklar yükseliyorYeni haftada sıcaklıklar yükseliyor üç büyük kentte yağışlar azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmesinde "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Öğle saatlerinden itibaren Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, sabah saatlerinden itibaren ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MARMARABALIKESİR 35°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE 36°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 31°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 36°C – Parçalı ve az bulutluEGEAFYONKARAHİSAR 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 37°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 35°C – Az bulutlu ve açıkMANİSA 37°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZADANA 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutluISPARTA 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI 33°C – Parçalı bulutluESKİŞEHİR 32°C – Parçalı bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutluKONYA 32°C – Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutluBATI KARADENİZBOLU 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDÜZCE 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 27°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutluARTVİN 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 30°C – Parçalı, doğu kesimleri çok bulutluTRABZON 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM 35°C – Parçalı ve az bulutluKARS 34°C – Parçalı ve az bulutluMALATYA 39°C – Az bulutluVAN 30°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 42°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 38°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN 36°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT 39°C – Az bulutlu ve açık
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ankara
i̇stanbul
i̇zmir
karadeniz
doğu karadeniz
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4 ağustos hava durumu, türkiye hava durumu tahmini, meteoroloji uyarısı, sıcak hava dalgası, doğu karadeniz sağanak, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir sıcaklık, ankara hava sıcaklığı
4 ağustos hava durumu, türkiye hava durumu tahmini, meteoroloji uyarısı, sıcak hava dalgası, doğu karadeniz sağanak, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir sıcaklık, ankara hava sıcaklığı

10'dan fazla ilde yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

06:57 04.08.2025
© AAİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© AA
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Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haftanın ilk üç günü en yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağışların yerel olması beklenirken Artvin, Ordu, Giresun Rize ve Ardahan civarında sağanak yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Ağustos Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar yükseliyor

Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor üç büyük kentte yağışlar azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmesinde "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Öğle saatlerinden itibaren Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, sabah saatlerinden itibaren ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

BALIKESİR 35°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 36°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 31°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 36°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 37°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 35°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA 37°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 33°C – Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 32°C – Parçalı bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutlu
KONYA 32°C – Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 27°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 30°C – Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu
TRABZON 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 35°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 34°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 39°C – Az bulutlu
VAN 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 42°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 38°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 36°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 39°C – Az bulutlu ve açık
aşırı sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
YAŞAM
Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar azalıyor
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