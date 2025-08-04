10'dan fazla ilde yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
© AAİstanbul sıcak hava
© AA
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Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haftanın ilk üç günü en yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağışların yerel olması beklenirken Artvin, Ordu, Giresun Rize ve Ardahan civarında sağanak yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Ağustos Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar yükseliyor
Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor üç büyük kentte yağışlar azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmesinde "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Öğle saatlerinden itibaren Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, sabah saatlerinden itibaren ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
BALIKESİR 35°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 36°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 31°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 36°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 36°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 31°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 36°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 37°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 35°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA 37°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 37°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 35°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA 37°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 33°C – Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 32°C – Parçalı bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutlu
KONYA 32°C – Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
ÇANKIRI 33°C – Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 32°C – Parçalı bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutlu
KONYA 32°C – Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 27°C – Parçalı bulutlu
DÜZCE 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 27°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 30°C – Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu
TRABZON 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 30°C – Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu
TRABZON 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 35°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 34°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 39°C – Az bulutlu
VAN 30°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 34°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 39°C – Az bulutlu
VAN 30°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 42°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 38°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 36°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 39°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 38°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 36°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 39°C – Az bulutlu ve açık