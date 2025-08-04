https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/10dan-fazla-ilde-yagis-beklenirken-diger-bolgelerde-sicakliklar-yukseliyor-bugun-hava-nasil-olacak-1098341136.html

10'dan fazla ilde yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

10'dan fazla ilde yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'ye göre 4 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Artvin, Rize, Giresun ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

2025-08-04T06:57+0300

2025-08-04T06:57+0300

2025-08-04T06:57+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

ankara

i̇stanbul

i̇zmir

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Ağustos Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Sıcaklıklar yükseliyorYeni haftada sıcaklıklar yükseliyor üç büyük kentte yağışlar azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmesinde "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Öğle saatlerinden itibaren Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, sabah saatlerinden itibaren ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MARMARABALIKESİR 35°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE 36°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 31°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 36°C – Parçalı ve az bulutluEGEAFYONKARAHİSAR 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 37°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 35°C – Az bulutlu ve açıkMANİSA 37°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZADANA 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutluISPARTA 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI 33°C – Parçalı bulutluESKİŞEHİR 32°C – Parçalı bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutluKONYA 32°C – Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutluBATI KARADENİZBOLU 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDÜZCE 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 27°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutluARTVİN 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 30°C – Parçalı, doğu kesimleri çok bulutluTRABZON 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM 35°C – Parçalı ve az bulutluKARS 34°C – Parçalı ve az bulutluMALATYA 39°C – Az bulutluVAN 30°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 42°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 38°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN 36°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT 39°C – Az bulutlu ve açık

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