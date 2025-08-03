https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/yeni-haftada-sicakliklar-yukseliyor-yagislar-azaliyor-1098337770.html
Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar azalıyor
Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar azalıyor
Sputnik Türkiye
Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor üç büyük kentte yağışlar azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik "En yüksek sıcaklığın... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T15:42+0300
2025-08-03T15:42+0300
2025-08-03T15:42+0300
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sıcak hava
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Türkiye genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.Üç büyükşehirde de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/bircok-ilde-kuvvetli-yagis-uyarisi-var-guney-ve-doguda-sicakliklar-yukseliyor-bugun-hava-nasil-1098326276.html
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, sıcak hava, sıcak hava dalgası
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, sıcak hava, sıcak hava dalgası
Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar azalıyor
Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor üç büyük kentte yağışlar azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor" dedi.
Türkiye genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.
Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.
Üç büyükşehirde de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.