https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/yeni-haftada-sicakliklar-yukseliyor-yagislar-azaliyor-1098337770.html

Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar azalıyor

Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar azalıyor

Sputnik Türkiye

Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor üç büyük kentte yağışlar azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik "En yüksek sıcaklığın... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T15:42+0300

2025-08-03T15:42+0300

2025-08-03T15:42+0300

yaşam

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

sıcak hava

sıcak hava dalgası

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Türkiye genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.Üç büyükşehirde de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/bircok-ilde-kuvvetli-yagis-uyarisi-var-guney-ve-doguda-sicakliklar-yukseliyor-bugun-hava-nasil-1098326276.html

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Sputnik Türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, sıcak hava, sıcak hava dalgası