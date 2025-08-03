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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/bircok-ilde-kuvvetli-yagis-uyarisi-var-guney-ve-doguda-sicakliklar-yukseliyor-bugun-hava-nasil-1098326276.html
Birçok ilde kuvvetli yağış uyarısı var, güney ve doğuda sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
Birçok ilde kuvvetli yağış uyarısı var, güney ve doğuda sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
3 Ağustos 2025 Pazar günü Bolu ve Çankırı’da kuvvetli sağanak bekleniyor. Güneydoğu'da sıcaklık 41°C'yi buluyor. İşte il il hava durumu raporu.
2025-08-03T09:17+0300
2025-08-03T09:17+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
çankırı
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
kuvvetli yağış
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 3 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklık mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bolu ve Çankırı'da sağanak yağışlara dikkatAkdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ani su baskınlarına dikkat. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARABALIKESİR – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİSTANBUL – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSAKARYA – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAFYONKARAHİSAR – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluMUĞLA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZADANA – 34°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 32°C – Parçalı bulutluISPARTA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİÇ ANADOLUANKARA – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBOLU – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP – 33°C – Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM – 33°C – Az bulutlu ve açıkKARS – 34°C – Az bulutlu ve açıkMALATYA – 40°C – Az bulutlu ve açıkVAN – 28°C – Az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 41°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP – 37°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN – 36°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT – 39°C – Az bulutlu ve açık
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3 ağustos 2025 hava durumu, bolu yağış uyarısı, çankırı sağanak yağış, kuvvetli yağış, mgm hava tahmini, il il hava durumu, pazar günü hava durumu, güneyde ve doğuda sıcak hava, sağanak yağışlı iller, günlük hava raporu, hava durumu uyarısı
3 ağustos 2025 hava durumu, bolu yağış uyarısı, çankırı sağanak yağış, kuvvetli yağış, mgm hava tahmini, il il hava durumu, pazar günü hava durumu, güneyde ve doğuda sıcak hava, sağanak yağışlı iller, günlük hava raporu, hava durumu uyarısı

Birçok ilde kuvvetli yağış uyarısı var, güney ve doğuda sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

09:17 03.08.2025
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© Fotoğraf
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Pazar günü Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinde seyrederken güney ve doğu bölgelerde yükselecek. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ani su baskınlarına dikkat.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 3 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklık mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bolu ve Çankırı'da sağanak yağışlara dikkat

Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ani su baskınlarına dikkat. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

BALIKESİR – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAKARYA – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MUĞLA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 34°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 32°C – Parçalı bulutlu
ISPARTA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 33°C – Az bulutlu ve açık
KARS – 34°C – Az bulutlu ve açık
MALATYA – 40°C – Az bulutlu ve açık
VAN – 28°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 41°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP – 37°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN – 36°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 39°C – Az bulutlu ve açık
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