Birçok ilde kuvvetli yağış uyarısı var, güney ve doğuda sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
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Pazar günü Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinde seyrederken güney ve doğu bölgelerde yükselecek. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ani su baskınlarına dikkat.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 3 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklık mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bolu ve Çankırı'da sağanak yağışlara dikkat
Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ani su baskınlarına dikkat. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
BALIKESİR – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAKARYA – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAKARYA – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MUĞLA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MUĞLA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 34°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 32°C – Parçalı bulutlu
ISPARTA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ANTALYA – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 32°C – Parçalı bulutlu
ISPARTA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 33°C – Az bulutlu ve açık
KARS – 34°C – Az bulutlu ve açık
MALATYA – 40°C – Az bulutlu ve açık
VAN – 28°C – Az bulutlu ve açık
KARS – 34°C – Az bulutlu ve açık
MALATYA – 40°C – Az bulutlu ve açık
VAN – 28°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 41°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP – 37°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN – 36°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 39°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP – 37°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN – 36°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 39°C – Az bulutlu ve açık