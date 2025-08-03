https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/bircok-ilde-kuvvetli-yagis-uyarisi-var-guney-ve-doguda-sicakliklar-yukseliyor-bugun-hava-nasil-1098326276.html

Birçok ilde kuvvetli yağış uyarısı var, güney ve doğuda sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Birçok ilde kuvvetli yağış uyarısı var, güney ve doğuda sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

3 Ağustos 2025 Pazar günü Bolu ve Çankırı’da kuvvetli sağanak bekleniyor. Güneydoğu'da sıcaklık 41°C'yi buluyor. İşte il il hava durumu raporu.

2025-08-03T09:17+0300

2025-08-03T09:17+0300

2025-08-03T09:17+0300

yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 3 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklık mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bolu ve Çankırı'da sağanak yağışlara dikkatAkdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ani su baskınlarına dikkat. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARABALIKESİR – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİSTANBUL – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSAKARYA – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAFYONKARAHİSAR – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluMUĞLA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZADANA – 34°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 32°C – Parçalı bulutluISPARTA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİÇ ANADOLUANKARA – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBOLU – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP – 33°C – Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM – 33°C – Az bulutlu ve açıkKARS – 34°C – Az bulutlu ve açıkMALATYA – 40°C – Az bulutlu ve açıkVAN – 28°C – Az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 41°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP – 37°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN – 36°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT – 39°C – Az bulutlu ve açık

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