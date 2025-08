https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/unlu-oyuncu-matt-damon-kim-milyoner-olmak-ister-yarismasini-kazandi-1098337650.html

Ünlü oyuncu Matt Damon, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını kazandı

ABD'de yayınlanan 'Who Wants to Be a Millionaire?' (Kim Milyoner Olmak İster?) programının bu haftaki bölümünde yarışan ünlü isimler Matt Damon ve Ken...

yaşam

Ünlü oyuncu Matt Damon 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında büyük ödülü kazandı.ABD'de Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunu yaptığı yarışma programının bu haftaki bölümüne ünlü aktör Matt Damon katıldı. 4.46 milyon izleyiciye ulaşarak son beş yılın en yüksek izlenme oranına ulaşan bölümde Damon, Ken Jennings'le son soruya kadar ulaşmayı başardı.Finalde Damon ve Jennings’in, "Rüzgarla birlikte ağaç yapraklarının çıkardığı en güzel işitsel etkiyi tanımlayan kelime hangisidir?" sorusuna doğru yanıt olarak 'susurrus' cevabını verdiği ve 1 milyon dolar kazandığı açıklandı.Matt Damon yarışmadan kazandığı ödülü evrensel temiz suya erişim amacıyla çalışan Water.org adlı yardım kuruluşuna bağışladığı ifade edildi.

