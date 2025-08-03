https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/unlu-oyuncu-matt-damon-kim-milyoner-olmak-ister-yarismasini-kazandi-1098337650.html
Ünlü oyuncu Matt Damon, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını kazandı
Ünlü oyuncu Matt Damon, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını kazandı
Sputnik Türkiye
ABD'de yayınlanan 'Who Wants to Be a Millionaire?' (Kim Milyoner Olmak İster?) programının bu haftaki bölümünde yarışan ünlü isimler Matt Damon ve Ken... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T15:30+0300
2025-08-03T15:30+0300
2025-08-03T15:30+0300
yaşam
matt damon
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Ünlü oyuncu Matt Damon 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında büyük ödülü kazandı.ABD'de Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunu yaptığı yarışma programının bu haftaki bölümüne ünlü aktör Matt Damon katıldı. 4.46 milyon izleyiciye ulaşarak son beş yılın en yüksek izlenme oranına ulaşan bölümde Damon, Ken Jennings'le son soruya kadar ulaşmayı başardı.Finalde Damon ve Jennings’in, "Rüzgarla birlikte ağaç yapraklarının çıkardığı en güzel işitsel etkiyi tanımlayan kelime hangisidir?" sorusuna doğru yanıt olarak 'susurrus' cevabını verdiği ve 1 milyon dolar kazandığı açıklandı.Matt Damon yarışmadan kazandığı ödülü evrensel temiz suya erişim amacıyla çalışan Water.org adlı yardım kuruluşuna bağışladığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/kim-milyoner-olmak-isterdeki-soru-studyoyu-ve-sunucuyu-gulumsetti-1097799060.html
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matt damon, kim milyoner olmak i̇ster, yarışma, yarışma programı, oyuncu, yabancı oyuncu, en iyi oyuncu, profesyonel oyuncu
Ünlü oyuncu Matt Damon, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını kazandı
ABD'de yayınlanan 'Who Wants to Be a Millionaire?' (Kim Milyoner Olmak İster?) programının bu haftaki bölümünde yarışan ünlü isimler Matt Damon ve Ken Jennings, 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazandı. Yarışmadan elde edilen gelirin, Damon’un temiz suya erişimi amaçlayan yardım kuruluşuna bağışlanacağı açıklandı.
Ünlü oyuncu Matt Damon 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında büyük ödülü kazandı.
ABD'de Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunu yaptığı yarışma programının bu haftaki bölümüne ünlü aktör Matt Damon katıldı. 4.46 milyon izleyiciye ulaşarak son beş yılın en yüksek izlenme oranına ulaşan bölümde Damon, Ken Jennings'le son soruya kadar ulaşmayı başardı.
Finalde Damon ve Jennings’in, "Rüzgarla birlikte ağaç yapraklarının çıkardığı en güzel işitsel etkiyi tanımlayan kelime hangisidir?" sorusuna doğru yanıt olarak 'susurrus' cevabını verdiği ve 1 milyon dolar kazandığı açıklandı.
Matt Damon yarışmadan kazandığı ödülü evrensel temiz suya erişim amacıyla çalışan Water.org adlı yardım kuruluşuna bağışladığı ifade edildi.