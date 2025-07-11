https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/kim-milyoner-olmak-isterdeki-soru-studyoyu-ve-sunucuyu-gulumsetti-1097799060.html

Kim Milyoner Olmak İster’deki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti

Kim Milyoner Olmak İster’deki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti

Sputnik Türkiye

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine keyifli anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T07:36+0300

2025-07-11T07:36+0300

2025-07-11T07:36+0300

yaşam

kim milyoner olmak i̇ster

eşkıya dünyaya hükümdar olmaz

oktay kaynarca

kenan işık

kaynarca

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ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine keyifli anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda, yarışmacı Emin Kır’ın karşısına gelen bir soru hem dikkat çekti hem de stüdyoda gülümsemelere neden oldu.Üçüncü soruda, Oktay Kaynarca’nın rol aldığı dizilerle ilgili bir soru yöneltildi:Şıklarda Oktay Kaynarca’nın ismi de yer alırken, ünlü oyuncu bu soruyu görünce tebessüm etti. Kaynarca, "Editör arkadaşlarımız programın eski sunucularına selam göndermişler," diyerek Kenan Işık’a da rahmetle anarak kısa bir anı paylaştı.O anlar, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

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kaynarca

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Sputnik Türkiye

kim milyoner olmak i̇ster, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, oktay kaynarca, kenan işık, kaynarca