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Kim Milyoner Olmak İster’deki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti
Kim Milyoner Olmak İster’deki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti
Sputnik Türkiye
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine keyifli anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T07:36+0300
2025-07-11T07:36+0300
yaşam
kim milyoner olmak i̇ster
eşkıya dünyaya hükümdar olmaz
oktay kaynarca
kenan işık
kaynarca
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ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine keyifli anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda, yarışmacı Emin Kır’ın karşısına gelen bir soru hem dikkat çekti hem de stüdyoda gülümsemelere neden oldu.Üçüncü soruda, Oktay Kaynarca’nın rol aldığı dizilerle ilgili bir soru yöneltildi:Şıklarda Oktay Kaynarca’nın ismi de yer alırken, ünlü oyuncu bu soruyu görünce tebessüm etti. Kaynarca, "Editör arkadaşlarımız programın eski sunucularına selam göndermişler," diyerek Kenan Işık’a da rahmetle anarak kısa bir anı paylaştı.O anlar, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kavurucu-sicaklar-hafta-sonu-da-surecek-ankara-38-izmir-37-istanbul-31-derece--1097788464.html
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kim milyoner olmak i̇ster, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, oktay kaynarca, kenan işık, kaynarca
kim milyoner olmak i̇ster, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, oktay kaynarca, kenan işık, kaynarca

Kim Milyoner Olmak İster’deki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti

07:36 11.07.2025
© FotoğrafKim Milyoner Olmak İster’de ki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti
Kim Milyoner Olmak İster’de ki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© Fotoğraf
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ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine keyifli anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda, yarışmacı Emin Kır’ın karşısına gelen bir soru hem dikkat çekti hem de stüdyoda gülümsemelere neden oldu.
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine keyifli anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda, yarışmacı Emin Kır’ın karşısına gelen bir soru hem dikkat çekti hem de stüdyoda gülümsemelere neden oldu.
Üçüncü soruda, Oktay Kaynarca’nın rol aldığı dizilerle ilgili bir soru yöneltildi:

“Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizilerde rol almış oyuncu kimdir?”
Şıklarda Oktay Kaynarca’nın ismi de yer alırken, ünlü oyuncu bu soruyu görünce tebessüm etti. Kaynarca, "Editör arkadaşlarımız programın eski sunucularına selam göndermişler," diyerek Kenan Işık’a da rahmetle anarak kısa bir anı paylaştı.
O anlar, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
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