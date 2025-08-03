https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/trump-gumruk-vergisi-guney-kore-kozmetigini-etkiledi-stoklama-basladi-1098336033.html

Trump gümrük vergisi Güney Kore kozmetiğini etkiledi: Stoklama başladı

Trump gümrük vergisi Güney Kore kozmetiğini etkiledi: Stoklama başladı

Sputnik Türkiye

Yenilikçi içerikler ve Kore pop kültürünün etkisiyle K-beauty markaları, küresel kozmetik sektöründe güçlü bir konuma yükseldi. ABD'de milyar dolarlık pazara... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T14:45+0300

2025-08-03T14:45+0300

2025-08-03T14:45+0300

dünya

güney kore

k-beauty

gümrük

gümrük vergisi

trump gümrük vergileri

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Güney Kore’nin ABD’ye ihracatında otomobil ve akıllı telefonlar başı çekse de, son yıllarda asıl dikkat çeken kalemlerden biri Kore menşeli cilt bakım ve kozmetik ürünleri oldu. K-beauty olarak bilinen bu ürünler, yüksek kalite ve uygun fiyat avantajıyla ABD pazarında hızla yayıldı. Üstelik bu yükseliş yalnızca mağaza raflarında değil, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında da açıkça görülüyor. Sosyal medyada en büyük pazarlama alanıK-beauty (Kore güzelliği), glassskin (camdan cilt) gibi etiketlerle milyonlarca kez izlenen içerikler, özellikle genç kullanıcılar arasında bu ürünlere olan ilgiyi artırdı. Kimi içerik üreticileri Kore cilt bakım ürünlerini “gerçekten işe yarayan tek rutin” olarak tanımlarken, ürünlerin estetik ambalajları da sosyal medya paylaşım eğilimini güçlendiriyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olan Kore kozmetiği, içerdiği yenilikçi bileşenlerle de öne çıkıyor. Kalp yaprağı (heartleaf), salyangoz özü (snail mucin) gibi Batı pazarında nadir bulunan doğal içerikler, ürünlerin benzersizliğini artırıyor. 2024 yılında Amerikalı tüketiciler K-beauty ürünlerine yaklaşık 1,7 milyar dolar harcadı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’nin üzerinde bir artış anlamına geliyor. ABD’de yaşayan bir grafik tasarımcı İngiliz basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu ürünleri arkadaşları sayesinde tanıdığını ve artık cilt bakımının yüzde 95’ini Kore menşeli ürünlerle yaptığını söylüyor.Trump’tan yüzde 15’lik gümrük vergisi endişe yaratıyorABD yönetiminin Güney Kore’den ithal edilen ürünlere uygulamaya başladığı yüzde 15’lik gümrük vergisi sektörde endişeye yol açtı. Birçok perakendeci, müşterilerin fiyatlar artmadan önce ürün stokladığını ve siparişlerin hızla yükseldiğini bildiriyor. Sosyal medyada “tarifeden önce al” etiketleriyle uyarılar yayılırken, bazı içerik üreticileri ürün öneri videolarında “stoklayın, sonra alamazsınız” ifadelerini kullanmaya başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turkiyenin-70-yillik-kozmetik-devi-yeniden-konkordato-ilan-etti-1095857493.html

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güney kore, k-beauty, gümrük, gümrük vergisi, trump gümrük vergileri