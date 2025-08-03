https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/trump-gumruk-vergisi-guney-kore-kozmetigini-etkiledi-stoklama-basladi-1098336033.html
Trump gümrük vergisi Güney Kore kozmetiğini etkiledi: Stoklama başladı
Trump gümrük vergisi Güney Kore kozmetiğini etkiledi: Stoklama başladı
Sputnik Türkiye
Yenilikçi içerikler ve Kore pop kültürünün etkisiyle K-beauty markaları, küresel kozmetik sektöründe güçlü bir konuma yükseldi. ABD'de milyar dolarlık pazara... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T14:45+0300
2025-08-03T14:45+0300
2025-08-03T14:45+0300
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Güney Kore’nin ABD’ye ihracatında otomobil ve akıllı telefonlar başı çekse de, son yıllarda asıl dikkat çeken kalemlerden biri Kore menşeli cilt bakım ve kozmetik ürünleri oldu. K-beauty olarak bilinen bu ürünler, yüksek kalite ve uygun fiyat avantajıyla ABD pazarında hızla yayıldı. Üstelik bu yükseliş yalnızca mağaza raflarında değil, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında da açıkça görülüyor. Sosyal medyada en büyük pazarlama alanıK-beauty (Kore güzelliği), glassskin (camdan cilt) gibi etiketlerle milyonlarca kez izlenen içerikler, özellikle genç kullanıcılar arasında bu ürünlere olan ilgiyi artırdı. Kimi içerik üreticileri Kore cilt bakım ürünlerini “gerçekten işe yarayan tek rutin” olarak tanımlarken, ürünlerin estetik ambalajları da sosyal medya paylaşım eğilimini güçlendiriyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olan Kore kozmetiği, içerdiği yenilikçi bileşenlerle de öne çıkıyor. Kalp yaprağı (heartleaf), salyangoz özü (snail mucin) gibi Batı pazarında nadir bulunan doğal içerikler, ürünlerin benzersizliğini artırıyor. 2024 yılında Amerikalı tüketiciler K-beauty ürünlerine yaklaşık 1,7 milyar dolar harcadı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’nin üzerinde bir artış anlamına geliyor. ABD’de yaşayan bir grafik tasarımcı İngiliz basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu ürünleri arkadaşları sayesinde tanıdığını ve artık cilt bakımının yüzde 95’ini Kore menşeli ürünlerle yaptığını söylüyor.Trump’tan yüzde 15’lik gümrük vergisi endişe yaratıyorABD yönetiminin Güney Kore’den ithal edilen ürünlere uygulamaya başladığı yüzde 15’lik gümrük vergisi sektörde endişeye yol açtı. Birçok perakendeci, müşterilerin fiyatlar artmadan önce ürün stokladığını ve siparişlerin hızla yükseldiğini bildiriyor. Sosyal medyada “tarifeden önce al” etiketleriyle uyarılar yayılırken, bazı içerik üreticileri ürün öneri videolarında “stoklayın, sonra alamazsınız” ifadelerini kullanmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turkiyenin-70-yillik-kozmetik-devi-yeniden-konkordato-ilan-etti-1095857493.html
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güney kore, k-beauty, gümrük, gümrük vergisi, trump gümrük vergileri
güney kore, k-beauty, gümrük, gümrük vergisi, trump gümrük vergileri
Trump gümrük vergisi Güney Kore kozmetiğini etkiledi: Stoklama başladı
Yenilikçi içerikler ve Kore pop kültürünün etkisiyle K-beauty markaları, küresel kozmetik sektöründe güçlü bir konuma yükseldi. ABD'de milyar dolarlık pazara ulaşan Güney Kore menşeli ürünler, sadık kullanıcı kitlesiyle batılı rakiplerine ciddi bir alternatif oluşturuyor. Ancak Trump vergileri sektörü vuracak mı?
Güney Kore’nin ABD’ye ihracatında otomobil ve akıllı telefonlar başı çekse de, son yıllarda asıl dikkat çeken kalemlerden biri Kore menşeli cilt bakım ve kozmetik ürünleri oldu. K-beauty olarak bilinen bu ürünler, yüksek kalite ve uygun fiyat avantajıyla ABD pazarında hızla yayıldı. Üstelik bu yükseliş yalnızca mağaza raflarında değil, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında da açıkça görülüyor.
Sosyal medyada en büyük pazarlama alanı
K-beauty (Kore güzelliği), glassskin (camdan cilt) gibi etiketlerle milyonlarca kez izlenen içerikler, özellikle genç kullanıcılar arasında bu ürünlere olan ilgiyi artırdı. Kimi içerik üreticileri Kore cilt bakım ürünlerini “gerçekten işe yarayan tek rutin” olarak tanımlarken, ürünlerin estetik ambalajları da sosyal medya paylaşım eğilimini güçlendiriyor.
Özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olan Kore kozmetiği, içerdiği yenilikçi bileşenlerle de öne çıkıyor. Kalp yaprağı (heartleaf), salyangoz özü (snail mucin) gibi Batı pazarında nadir bulunan doğal içerikler, ürünlerin benzersizliğini artırıyor.
2024 yılında Amerikalı tüketiciler K-beauty ürünlerine yaklaşık 1,7 milyar dolar harcadı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’nin üzerinde bir artış anlamına geliyor. ABD’de yaşayan bir grafik tasarımcı İngiliz basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu ürünleri arkadaşları sayesinde tanıdığını ve artık cilt bakımının yüzde 95’ini Kore menşeli ürünlerle yaptığını söylüyor.
Trump’tan yüzde 15’lik gümrük vergisi endişe yaratıyor
ABD yönetiminin Güney Kore’den ithal edilen ürünlere uygulamaya başladığı yüzde 15’lik gümrük vergisi sektörde endişeye yol açtı. Birçok perakendeci, müşterilerin fiyatlar artmadan önce ürün stokladığını ve siparişlerin hızla yükseldiğini bildiriyor.
Sosyal medyada “tarifeden önce al” etiketleriyle uyarılar yayılırken, bazı içerik üreticileri ürün öneri videolarında “stoklayın, sonra alamazsınız” ifadelerini kullanmaya başladı.