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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/bakanlik-duyurdu-milli-emlak-genel-mudurlugunde-sahte-e-imza-girisimi-engellendi-1098340294.html
Bakanlık duyurdu: Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte e-imza girişimi engellendi
Bakanlık duyurdu: Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte e-imza girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre , Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın adına düzenlenen... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T21:25+0300
2025-08-03T21:31+0300
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
türki̇ye
imza
sahte imza
e-imza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamaya göre müdürlüğün Genel Satış Daire Başkanı bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imzayla giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettiren Daire Başkanı durumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirdi.Bakanlığın konuyla ilgili hızla araştırma başlattığı bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/2-yasindaki-cocuk-valizden-cikti-valizin-sahibi-kadin-gozaltina-alindi-1098340355.html
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, imza, sahte imza, e-imza
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, imza, sahte imza, e-imza

Bakanlık duyurdu: Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte e-imza girişimi engellendi

21:25 03.08.2025 (güncellendi: 21:31 03.08.2025)
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre , Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın adına düzenlenen e-imza ile yapılmak istenen bir işlem gerçekleştirilemeden engellendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre müdürlüğün Genel Satış Daire Başkanı bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imzayla giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettiren Daire Başkanı durumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirdi.
Bakanlığın konuyla ilgili hızla araştırma başlattığı bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi:
"Yapılan araştırma sonucunda Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız Belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25 Haziran 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
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