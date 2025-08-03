https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/bakanlik-duyurdu-milli-emlak-genel-mudurlugunde-sahte-e-imza-girisimi-engellendi-1098340294.html

Bakanlık duyurdu: Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte e-imza girişimi engellendi

Bakanlık duyurdu: Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte e-imza girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre , Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın adına düzenlenen... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T21:25+0300

2025-08-03T21:25+0300

2025-08-03T21:31+0300

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

türki̇ye

imza

sahte imza

e-imza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamaya göre müdürlüğün Genel Satış Daire Başkanı bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imzayla giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettiren Daire Başkanı durumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirdi.Bakanlığın konuyla ilgili hızla araştırma başlattığı bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi:

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, imza, sahte imza, e-imza