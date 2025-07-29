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SON DAKİKA | Çekmeköy'de fabrika yangını çıktı: Patlama sesleri duyuldu
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Çekmeköy'de fabrika yangını çıktı: Patlama sesleri duyuldu
Çekmeköy'de fabrika yangını çıktı: Patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormanlık alana yakın konumda bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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Çekmeköy ilçesinde, orman yakınındaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde çıkan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın ormana yakınlığı nedeniyle yangının çevreye sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı belirtildi.Taşdelen Mesire Alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumdaki fabrikada trafo sisteminde patlamalar meydana gelirken, çevrede elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cankirida-orman-yangini-cikti-alevleri-sondurme-calismalari-suruyor-1098229628.html
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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

Çekmeköy'de fabrika yangını çıktı: Patlama sesleri duyuldu

22:53 29.07.2025 (güncellendi: 23:00 29.07.2025)
© AA / AAÇekmeköy
Çekmeköy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA / AA
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İstanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormanlık alana yakın konumda bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı açıklandı.
Çekmeköy ilçesinde, orman yakınındaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde çıkan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın ormana yakınlığı nedeniyle yangının çevreye sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı belirtildi.
Taşdelen Mesire Alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumdaki fabrikada trafo sisteminde patlamalar meydana gelirken, çevrede elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü açıklandı.
Çankırı yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
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Çankırı'da orman yangını çıktı: Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor
19:53
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