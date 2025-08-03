https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/rus-hava-savunmasi-dun-gece-ukraynaya-ait-93-iha-dusurdu-1098329429.html
Rus hava savunması dün gece Ukrayna’ya ait 93 İHA düşürdü
Rus hava savunması dün gece Ukrayna’ya ait 93 İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 93 insansız hava... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T12:08+0300
2025-08-03T12:08+0300
2025-08-03T12:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 93 İHA düşürdü.Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 60 İHA’nın Karadeniz üzerinde, 18’inin Voronej Bölgesi’nde, 7’sinin Belgorod Bölgesi’nde, 3’ünün Bryansk Bölgesi’nde, 2’sinin Kursk Bölgesi’nde, birer İHA da Nijniy Novdorod, Krsanodar bölgelerinde ve Kırım üzerinde etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.Daha önce Voronej Bölgesi'nde meydana gelen İHA saldırısında 4 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-iki-saat-icinde-76-ukrayna-ihasini-imha-etti-1096893921.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, karadeniz, bryansk, kursk, belgorod, voronej, rus ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, karadeniz, bryansk, kursk, belgorod, voronej, rus ordusu
Rus hava savunması dün gece Ukrayna’ya ait 93 İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 93 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 93 İHA düşürdü.
Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 60 İHA’nın Karadeniz üzerinde, 18’inin Voronej Bölgesi’nde, 7’sinin Belgorod Bölgesi’nde, 3’ünün Bryansk Bölgesi’nde, 2’sinin Kursk Bölgesi’nde, birer İHA da Nijniy Novdorod, Krsanodar bölgelerinde ve Kırım üzerinde etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.
Daha önce Voronej Bölgesi'nde meydana gelen İHA saldırısında 4 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.