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Putin, Rus Demiryolları çalışanlarının gününü kutladı
Putin, Rus Demiryolları çalışanlarının gününü kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, demiryolları çalışanlarının meslek günlerini kutlayarak, Rus Demiryolları’nın Silahlı Kuvvetlere güvenli tedarik sağlama konusunda iyi bir... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T10:56+0300
2025-08-03T10:56+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
rus demiryolları
kutlama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, demiryolları çalışanlarına video mesaj ile seslenerek meslek günlerini kutladı.“Bu önemli gün, ülkemizde eşsiz bir demiryolu ağı oluşturan, Rusya'nın güvenle gelişmesini, ekonomik istikrarını ve devletin savunma kabiliyetini güvence altına almasını sağlayan güçlü bir altyapı temeli oluşturan nesilleri bir araya getiriyor” diyen Putin, demiryollarında çalışan herkese ve sektörün emektarlarına işlerine olan bağlılıkları için teşekkür etti.Putin ayrıca yüksek hızlı demiryolu projelerinin vatandaşlar ve ülkenin büyüyen ekonomisi tarafından talep göreceğine olan inancını dile getirdi.İleri teknoloji ürünü olan demiryolu ağının, yolcu ve yük taşımacılığının hızını, kalitesini ve rahatlığını artıran yenilikler ve dijital çözümlerle aktif olarak faaliyet gösterdiğini vurgulayan Putin, “Demiryolu işçilerinin, yani gerçek profesyonellerin hedeflerine ulaşmalarını, ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunmalarını ve Rusya'nın yaratıcıları ve savunucularından oluşan büyük ekibin bir parçası olmalarını sağlamak için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kremlin-putin-hicbir-zaman-resmi-olarak-tatile-cikmiyor-1098300901.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, rus demiryolları, kutlama
rusya, kremlin, vladimir putin, rus demiryolları, kutlama

Putin, Rus Demiryolları çalışanlarının gününü kutladı

10:56 03.08.2025
© Sputnik / POOLVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© Sputnik / POOL
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Rusya lideri Putin, demiryolları çalışanlarının meslek günlerini kutlayarak, Rus Demiryolları’nın Silahlı Kuvvetlere güvenli tedarik sağlama konusunda iyi bir iş çıkardıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, demiryolları çalışanlarına video mesaj ile seslenerek meslek günlerini kutladı.
“Bu önemli gün, ülkemizde eşsiz bir demiryolu ağı oluşturan, Rusya'nın güvenle gelişmesini, ekonomik istikrarını ve devletin savunma kabiliyetini güvence altına almasını sağlayan güçlü bir altyapı temeli oluşturan nesilleri bir araya getiriyor” diyen Putin, demiryollarında çalışan herkese ve sektörün emektarlarına işlerine olan bağlılıkları için teşekkür etti.
Putin ayrıca yüksek hızlı demiryolu projelerinin vatandaşlar ve ülkenin büyüyen ekonomisi tarafından talep göreceğine olan inancını dile getirdi.
İleri teknoloji ürünü olan demiryolu ağının, yolcu ve yük taşımacılığının hızını, kalitesini ve rahatlığını artıran yenilikler ve dijital çözümlerle aktif olarak faaliyet gösterdiğini vurgulayan Putin, “Demiryolu işçilerinin, yani gerçek profesyonellerin hedeflerine ulaşmalarını, ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunmalarını ve Rusya'nın yaratıcıları ve savunucularından oluşan büyük ekibin bir parçası olmalarını sağlamak için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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