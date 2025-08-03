https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/putin-rus-demiryollari-calisanlarinin-gununu-kutladi-1098328091.html

Putin, Rus Demiryolları çalışanlarının gününü kutladı

Putin, Rus Demiryolları çalışanlarının gününü kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, demiryolları çalışanlarının meslek günlerini kutlayarak, Rus Demiryolları’nın Silahlı Kuvvetlere güvenli tedarik sağlama konusunda iyi bir... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T10:56+0300

2025-08-03T10:56+0300

2025-08-03T10:56+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

rus demiryolları

kutlama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, demiryolları çalışanlarına video mesaj ile seslenerek meslek günlerini kutladı.“Bu önemli gün, ülkemizde eşsiz bir demiryolu ağı oluşturan, Rusya'nın güvenle gelişmesini, ekonomik istikrarını ve devletin savunma kabiliyetini güvence altına almasını sağlayan güçlü bir altyapı temeli oluşturan nesilleri bir araya getiriyor” diyen Putin, demiryollarında çalışan herkese ve sektörün emektarlarına işlerine olan bağlılıkları için teşekkür etti.Putin ayrıca yüksek hızlı demiryolu projelerinin vatandaşlar ve ülkenin büyüyen ekonomisi tarafından talep göreceğine olan inancını dile getirdi.İleri teknoloji ürünü olan demiryolu ağının, yolcu ve yük taşımacılığının hızını, kalitesini ve rahatlığını artıran yenilikler ve dijital çözümlerle aktif olarak faaliyet gösterdiğini vurgulayan Putin, “Demiryolu işçilerinin, yani gerçek profesyonellerin hedeflerine ulaşmalarını, ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunmalarını ve Rusya'nın yaratıcıları ve savunucularından oluşan büyük ekibin bir parçası olmalarını sağlamak için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kremlin-putin-hicbir-zaman-resmi-olarak-tatile-cikmiyor-1098300901.html

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rusya, kremlin, vladimir putin, rus demiryolları, kutlama