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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kremlin-putin-hicbir-zaman-resmi-olarak-tatile-cikmiyor-1098300901.html
Kremlin: Putin hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmıyor
Kremlin: Putin hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmadığını anlatan Peskov, devlet başkanlığı görevinin tatil yapma fırsatını öngörmediğini... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T12:45+0300
2025-08-01T12:49+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
tatil
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmadığını söyledi.Peskov, ülke liderinin Ağustos’ta tatile çıkıp çıkmayacağı sorusuna, “Bu neredeyse hiç olmuyor. Bu yüzden resmi olarak tatile çıkıyor. Devlet Başkanlığı görevi tatil yapma fırsatını öngörmüyor” dedi.Putin’in birkaç boş günü olup olmayacağı sorusuna, “bazen bir iki gün izin olabiliyor” diyen Kremlin Sözcüsü, “Ama yine de tam izin yapmak fiziksel olarak mümkün değil” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trump-witkoff-israilden-sonra-rusyaya-gidecek-1098299337.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, tatil, i̇zin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, tatil, i̇zin

Kremlin: Putin hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmıyor

12:45 01.08.2025 (güncellendi: 12:49 01.08.2025)
© SputnikPutin-Margarita Rutsinskaya telefon görüşmesi
Putin-Margarita Rutsinskaya telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmadığını anlatan Peskov, devlet başkanlığı görevinin tatil yapma fırsatını öngörmediğini, ancak ülke liderinin bazen birkaç gün izin yaptığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmadığını söyledi.
Peskov, ülke liderinin Ağustos’ta tatile çıkıp çıkmayacağı sorusuna, “Bu neredeyse hiç olmuyor. Bu yüzden resmi olarak tatile çıkıyor. Devlet Başkanlığı görevi tatil yapma fırsatını öngörmüyor” dedi.
Putin’in birkaç boş günü olup olmayacağı sorusuna, “bazen bir iki gün izin olabiliyor” diyen Kremlin Sözcüsü, “Ama yine de tam izin yapmak fiziksel olarak mümkün değil” diye ekledi.
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