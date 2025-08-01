https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kremlin-putin-hicbir-zaman-resmi-olarak-tatile-cikmiyor-1098300901.html

Kremlin: Putin hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmıyor

Kremlin: Putin hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmadığını anlatan Peskov, devlet başkanlığı görevinin tatil yapma fırsatını öngörmediğini... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T12:45+0300

2025-08-01T12:45+0300

2025-08-01T12:49+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

tatil

i̇zin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmadığını söyledi.Peskov, ülke liderinin Ağustos’ta tatile çıkıp çıkmayacağı sorusuna, “Bu neredeyse hiç olmuyor. Bu yüzden resmi olarak tatile çıkıyor. Devlet Başkanlığı görevi tatil yapma fırsatını öngörmüyor” dedi.Putin’in birkaç boş günü olup olmayacağı sorusuna, “bazen bir iki gün izin olabiliyor” diyen Kremlin Sözcüsü, “Ama yine de tam izin yapmak fiziksel olarak mümkün değil” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trump-witkoff-israilden-sonra-rusyaya-gidecek-1098299337.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, tatil, i̇zin