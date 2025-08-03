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Netanyahu: Gazze'deki tutuklulara yiyecek ve sağlık yardımı yapılması için Kızılhaç'ın müdahalesini talep ettim
Netanyahu: Gazze'deki tutuklulara yiyecek ve sağlık yardımı yapılması için Kızılhaç'ın müdahalesini talep ettim
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgede görev yapan Kızılhaç heyetinin başkanı Julien Larison'la gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'de tutulan rehinelere... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T20:38+0300
2025-08-03T20:38+0300
dünya
kızılhaç
gazze
rehine
rehine krizi
açlık
yardım
insani yardım
askeri yardım
tıbbi yardım
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İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından Hamas'ın yayımladığı İsrailli rehine hakkında açıklama yaptı.Netanyahu, Hamas’ın rehinelere yardım ulaştırılmasına engel olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Asıl aç bırakılanlar, ağır fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalan İsrailli rehinelerdir. Dünya, Nazi suçlarını hatırlatan bu dehşet verici görüntülere karşı sessiz kalamaz” dedi.Uluslararası topluma çağrıda bulunan Netanyahu, Kızılhaç heyetinin başkanı Julien Larison'la görüştüğünü belirterek Gazze'de tutulan rehinelere acilen gıda ve tıbbi yardım ulaştırılmasını talep ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/macrondan-hamasa-tepki-tam-silahsizlanma-ve-yonetime-katilmama-sart-1098338890.html
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kızılhaç, gazze, rehine, rehine krizi, açlık, yardım, insani yardım, askeri yardım, tıbbi yardım, ilk yardım, askeri yardım, i̇srail, i̇srail-filistin, benyamin netanyahu
kızılhaç, gazze, rehine, rehine krizi, açlık, yardım, insani yardım, askeri yardım, tıbbi yardım, ilk yardım, askeri yardım, i̇srail, i̇srail-filistin, benyamin netanyahu

Netanyahu: Gazze'deki tutuklulara yiyecek ve sağlık yardımı yapılması için Kızılhaç'ın müdahalesini talep ettim

20:38 03.08.2025
© AP Photo / Ronen ZvulunNetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgede görev yapan Kızılhaç heyetinin başkanı Julien Larison'la gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'de tutulan rehinelere acilen gıda ve tıbbi yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından Hamas'ın yayımladığı İsrailli rehine hakkında açıklama yaptı.
Netanyahu, Hamas’ın rehinelere yardım ulaştırılmasına engel olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Asıl aç bırakılanlar, ağır fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalan İsrailli rehinelerdir. Dünya, Nazi suçlarını hatırlatan bu dehşet verici görüntülere karşı sessiz kalamaz” dedi.
Uluslararası topluma çağrıda bulunan Netanyahu, Kızılhaç heyetinin başkanı Julien Larison'la görüştüğünü belirterek Gazze'de tutulan rehinelere acilen gıda ve tıbbi yardım ulaştırılmasını talep ettiğini duyurdu.
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