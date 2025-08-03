https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/netanyahu-gazzedeki-tutuklulara-yiyecek-ve-saglik-yardimi-yapilmasi-icin-kizilhacin-mudahalesini-1098340169.html

Netanyahu: Gazze'deki tutuklulara yiyecek ve sağlık yardımı yapılması için Kızılhaç'ın müdahalesini talep ettim

Netanyahu: Gazze'deki tutuklulara yiyecek ve sağlık yardımı yapılması için Kızılhaç'ın müdahalesini talep ettim

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgede görev yapan Kızılhaç heyetinin başkanı Julien Larison'la gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'de tutulan rehinelere... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T20:38+0300

2025-08-03T20:38+0300

2025-08-03T20:38+0300

dünya

kızılhaç

gazze

rehine

rehine krizi

açlık

yardım

insani yardım

askeri yardım

tıbbi yardım

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İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından Hamas'ın yayımladığı İsrailli rehine hakkında açıklama yaptı.Netanyahu, Hamas’ın rehinelere yardım ulaştırılmasına engel olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Asıl aç bırakılanlar, ağır fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalan İsrailli rehinelerdir. Dünya, Nazi suçlarını hatırlatan bu dehşet verici görüntülere karşı sessiz kalamaz” dedi.Uluslararası topluma çağrıda bulunan Netanyahu, Kızılhaç heyetinin başkanı Julien Larison'la görüştüğünü belirterek Gazze'de tutulan rehinelere acilen gıda ve tıbbi yardım ulaştırılmasını talep ettiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/macrondan-hamasa-tepki-tam-silahsizlanma-ve-yonetime-katilmama-sart-1098338890.html

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