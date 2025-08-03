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Macron’dan Hamas’a tepki: 'Tam silahsızlanma ve yönetime katılmama şart'

Macron’dan Hamas’a tepki: 'Tam silahsızlanma ve yönetime katılmama şart'

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelere ait yeni görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, Hamas’ın silah bırakmasını, her... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T17:03+0300

2025-08-03T17:03+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.660 günü aşkın süredir esaret altında bulunan rehinelere ve yakınlarına duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Macron, Fransa'nın birinci önceliğinin rehinelerin koşulsuz ve derhal serbest bırakılması olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın ateşkesin yeniden sağlanması ve Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Kalıcı çözüm için 'ertesi gün'e dair siyasi bir vizyon gerektiğini ifade eden Macron, tek geçerli yolun İsrail ve Filistin’in yan yana barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm olduğunu savundu.Bu siyasi çerçevede Fransa'nın tutumunu açıkça ortaya koyan Macron, Hamas’ın tamamen silahsızlandırılmasını, her türlü yönetim biçiminden dışlanmasını ve Filistin Devleti’nin İsrail’i tanımasını şart olarak sundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macron-fransa-eylulde-filistini-taniyacak-1098124776.html

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gazze, hamas, ortadoğu, haberler, emmanuel macron, macron hükümeti, fransa, fransa senatosu, fransa ulusal meclisi