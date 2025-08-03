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Mourinho'ya Brezilya’dan sürpriz teklif geldi
Mourinho'ya Brezilya’dan sürpriz teklif geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ismi bu kez Brezilya ile anıldı. Gremio'nun başkan adayının gündemine aldığı Portekizli teknik adama teklif... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T09:40+0300
2025-08-03T09:40+0300
spor
jose mourinho
gremio
brezilya
fenerbahçe
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Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe cephesinde gündem Jose Mourinho. Takımın başında yeni sezona hazırlanan tecrübeli teknik adama Brezilya’dan dikkat çekici bir teklif yapıldığı öne sürüldü.Brezilya basınından Radio Guaiba'nın haberine göre, Serie A ekiplerinden Gremio'nun başkan adaylarından Marcelo Marques, 2026 yılında takımın başına Jose Mourinho’yu getirmeyi planlıyor.Mourinho'nun cevabıAncak gelen bilgilere göre Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli kulüple olan kontratına bağlı kalmak istiyor ve bu nedenle Brezilya’dan gelen öneriyi doğrudan geri çevirdi. Haberde Mourinho’nun bu teklif karşısındaki tutumunun oldukça net olduğu vurgulandı.'Gerçekten çok sevindi'Gremio’nun kulüp tarihine damga vurmuş isimlerinden Jorge Baidek de konuyla ilgili olarak Benfica maçı öncesi Mourinho ile görüştüğünü dile getirdi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Şu anda bir görüşme yok'Baidek, Mourinho’nun kariyer planlamasında şu an için Brezilya’nın yer almadığını ve Gremio ile de resmi bir temasın olmadığını belirtti. Açıklamalarını şöyle sürdürdü:Fenerbahçe'deki performansıGeçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’nin başına geçen 62 yaşındaki Jose Mourinho, bugüne kadar sarı-lacivertlilerin başında 56 maça çıktı. Bu maçlarda 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan deneyimli teknik adam, 2.09’luk puan ortalaması yakaladı.
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jose mourinho, gremio, brezilya, fenerbahçe
jose mourinho, gremio, brezilya, fenerbahçe

Mourinho'ya Brezilya’dan sürpriz teklif geldi

09:40 03.08.2025
Fenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ismi bu kez Brezilya ile anıldı. Gremio'nun başkan adayının gündemine aldığı Portekizli teknik adama teklif götürüldüğü ileri sürüldü. Mourinho'nun bu gelişmeye nasıl yanıt verdiği ise dikkat çekti.
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe cephesinde gündem Jose Mourinho. Takımın başında yeni sezona hazırlanan tecrübeli teknik adama Brezilya’dan dikkat çekici bir teklif yapıldığı öne sürüldü.
Brezilya basınından Radio Guaiba'nın haberine göre, Serie A ekiplerinden Gremio'nun başkan adaylarından Marcelo Marques, 2026 yılında takımın başına Jose Mourinho’yu getirmeyi planlıyor.

Mourinho'nun cevabı

Ancak gelen bilgilere göre Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli kulüple olan kontratına bağlı kalmak istiyor ve bu nedenle Brezilya’dan gelen öneriyi doğrudan geri çevirdi. Haberde Mourinho’nun bu teklif karşısındaki tutumunun oldukça net olduğu vurgulandı.
© AA / Eren BozkurtJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
Jose Mourinho
© AA / Eren Bozkurt

'Gerçekten çok sevindi'

Gremio’nun kulüp tarihine damga vurmuş isimlerinden Jorge Baidek de konuyla ilgili olarak Benfica maçı öncesi Mourinho ile görüştüğünü dile getirdi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ona mesaj attım. Brezilya'da büyük bir saygın var dedim. Gremio taraftarlarının da kendisini istemesi onu çok memnun etti. Gerçekten sevindi. Şu an bir görüşme yok. Mourinho'nun Brezilya'da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da şu anlık bulunmuyor. Hedefi Türkiye'de şampiyonluk yaşamak."

'Şu anda bir görüşme yok'

Baidek, Mourinho’nun kariyer planlamasında şu an için Brezilya’nın yer almadığını ve Gremio ile de resmi bir temasın olmadığını belirtti. Açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Şu anda hiçbir görüşme yok. Mourinho’nun şu an Brezilya’da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da yok. Fenerbahçe’ye tamamen odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve şu anki hedefi Türkiye’de şampiyonluk yaşamak. Ama bu, ileride böyle bir ihtimalin olmayacağı anlamına gelmez."

Fenerbahçe'deki performansı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’nin başına geçen 62 yaşındaki Jose Mourinho, bugüne kadar sarı-lacivertlilerin başında 56 maça çıktı. Bu maçlarda 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan deneyimli teknik adam, 2.09’luk puan ortalaması yakaladı.
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