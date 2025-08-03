https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/mourinhoya-brezilyadan-surpriz-teklif-geldi-1098326712.html

Mourinho'ya Brezilya’dan sürpriz teklif geldi

Mourinho'ya Brezilya’dan sürpriz teklif geldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ismi bu kez Brezilya ile anıldı. Gremio'nun başkan adayının gündemine aldığı Portekizli teknik adama teklif... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T09:40+0300

2025-08-03T09:40+0300

2025-08-03T09:40+0300

spor

jose mourinho

gremio

brezilya

fenerbahçe

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Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe cephesinde gündem Jose Mourinho. Takımın başında yeni sezona hazırlanan tecrübeli teknik adama Brezilya’dan dikkat çekici bir teklif yapıldığı öne sürüldü.Brezilya basınından Radio Guaiba'nın haberine göre, Serie A ekiplerinden Gremio'nun başkan adaylarından Marcelo Marques, 2026 yılında takımın başına Jose Mourinho’yu getirmeyi planlıyor.Mourinho'nun cevabıAncak gelen bilgilere göre Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli kulüple olan kontratına bağlı kalmak istiyor ve bu nedenle Brezilya’dan gelen öneriyi doğrudan geri çevirdi. Haberde Mourinho’nun bu teklif karşısındaki tutumunun oldukça net olduğu vurgulandı.'Gerçekten çok sevindi'Gremio’nun kulüp tarihine damga vurmuş isimlerinden Jorge Baidek de konuyla ilgili olarak Benfica maçı öncesi Mourinho ile görüştüğünü dile getirdi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Şu anda bir görüşme yok'Baidek, Mourinho’nun kariyer planlamasında şu an için Brezilya’nın yer almadığını ve Gremio ile de resmi bir temasın olmadığını belirtti. Açıklamalarını şöyle sürdürdü:Fenerbahçe'deki performansıGeçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’nin başına geçen 62 yaşındaki Jose Mourinho, bugüne kadar sarı-lacivertlilerin başında 56 maça çıktı. Bu maçlarda 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan deneyimli teknik adam, 2.09’luk puan ortalaması yakaladı.

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