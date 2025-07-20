https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/kucukcekmecede-iki-katli-binanin-catisi-coktu-bina-tahliye-edildi-1098025081.html

Küçükçekmece'de iki katlı binanın çatısı çöktü: Bina tahliye edildi

Küçükçekmece'de iki katlı binanın çatısı çöktü: Bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan kopan beton parçaları, alt kattaki marketin tentesiyle park... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T23:13+0300

2025-07-20T23:13+0300

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Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın çatısı kısmen çökerken, bina tahliye edilerek mühürlendi.Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan binanın çatısından kopan beton parçaları alt katın balkonuna, yola, bir otomobile ve marketin tentesine zarar verdi. Olayın ardından bina sakinleri ve markette bulunanlar hızla dışarı kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Küçükçekmece Belediyesi binayı tahliye edip mühürlerken, yıkım kararının yapılacak inceleme sonrası verileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kagithanede-4-katli-binanin-balkonu-coktu-bina-tahliye-edildi-1097965604.html

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