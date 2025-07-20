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Küçükçekmece'de iki katlı binanın çatısı çöktü: Bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de iki katlı binanın çatısı çöktü: Bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan kopan beton parçaları, alt kattaki marketin tentesiyle park... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T23:13+0300
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Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın çatısı kısmen çökerken, bina tahliye edilerek mühürlendi.Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan binanın çatısından kopan beton parçaları alt katın balkonuna, yola, bir otomobile ve marketin tentesine zarar verdi. Olayın ardından bina sakinleri ve markette bulunanlar hızla dışarı kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Küçükçekmece Belediyesi binayı tahliye edip mühürlerken, yıkım kararının yapılacak inceleme sonrası verileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kagithanede-4-katli-binanin-balkonu-coktu-bina-tahliye-edildi-1097965604.html
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i̇stanbul, türkiye, çatı, çökme, çökme tehlikesi, balkon çökmesi, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, kentsel dönüşüm politikaları, kentsel dönüşüm başkanlığı

Küçükçekmece'de iki katlı binanın çatısı çöktü: Bina tahliye edildi

23:13 20.07.2025
© AA / Engin ZaferKüçükçekmece
Küçükçekmece - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© AA / Engin Zafer
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İstanbul Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan kopan beton parçaları, alt kattaki marketin tentesiyle park halindeki bir araca zarar verdi. Belediye ekipleri binayı tahliye edip mühürlerken, yapılacak inceleme sonrası yıkım kararı verilip verilmeyeceğine karar verilecek.
Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın çatısı kısmen çökerken, bina tahliye edilerek mühürlendi.
Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan binanın çatısından kopan beton parçaları alt katın balkonuna, yola, bir otomobile ve marketin tentesine zarar verdi. Olayın ardından bina sakinleri ve markette bulunanlar hızla dışarı kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Küçükçekmece Belediyesi binayı tahliye edip mühürlerken, yıkım kararının yapılacak inceleme sonrası verileceğini açıkladı.
Kağıthane - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
TÜRKİYE
Kağıthane'de 4 katlı binanın balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
17 Temmuz, 17:54
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