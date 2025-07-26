https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/formula-1-bu-hafta-var-mi-belcika-gp-hangi-kanalda-1098152075.html

Formula 1 bu hafta var mı? Belçika GP hangi kanalda?

Formula 1 bu hafta var mı? Belçika GP hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 13. yarışı Belçika'da düzenlenecek. 25 Temmuz'da sprint elemeleri yapılırken, yarın TSİ 13.00’te sprint yarışı... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 13. yarışı Belçika Grand Prix’si ile heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti’nde düzenlenecek yarışın 44 tur üzerinden koşulacağı açıklandı. 25 Temmuz'da sprint elemeleri yapılırken, 26 Temmuz'da TSİ 13.00’te sprint yarışı, TSİ 17.00’de ise sıralama turlarının gerçekleştirileceği ifade edildi. Ana yarışın ise 27 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00’da beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacağı açıklandı.Belçika GP'de pole pozisyonunu kim kazandı?2025 Formula 1 Belçika Grand Prix’si sprint sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Oscar Piastri'nin oldu. Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilen sıralamada Piastri, 1:40.510’luk derecesiyle en yakın rakibi Max Verstappen’e 0.477 saniye fark atarak zirveye yerleşti.Verstappen ikinci sırayı alırken, McLaren'dan Lando Norris üçüncü, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise dördüncü oldu. İlk 10’da ayrıca Esteban Ocon, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Isack Hadjar ve Gabriel Bortoleto yer aldı.

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belçika, formula 1 (f1), yarış, son yarış, yarışma programı, yarışma, otomobil yarışçısı