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Fındık hasadı başladı: Fındık fiyatları ne zaman belli olacak?
Fındık hasadı başladı: Fındık fiyatları ne zaman belli olacak?
Sputnik Türkiye
Trabzon ve Giresun’un sahil kesimindeki fındık üreticileri, 3 Ağustos itibarıyla hasat sezonuna başladı. Hasadın bölgede 1-2 hafta sürmesi beklenirken fındık... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
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Trabzon ve Giresun'da fındık üreticileri, 3 Ağustos'ta başlayan hasat sezonuyla birlikte bahçelere girerek ürünlerini toplamaya başladı.Bölgede devam eden fındık hasadının 1-2 hafta süreceği açıklanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025-2026 dönemi için fındık alım fiyatlarını henüz duyurmadı. Orman yangınları nedeniyle bu açıklamanın Ağustos’un ikinci veya üçüncü haftasına sarkabileceği belirtiliyor. 2024-2025 sezonunda Levant kalite fındık 130 TL, Giresun kalite 132 TL, Sivri çeşit ise 125 TL’den alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/zirai-don-firsatcilari-is-basinda-bircok-urunde-fiyatlar-ikiye-katlandi-1096078368.html
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giresun, türkiye, fındık, fındık üreticisi, fındık krizi, fındık bahçesi, fındık üretimi, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, fiyat i̇stikrarı komitesi
giresun, türkiye, fındık, fındık üreticisi, fındık krizi, fındık bahçesi, fındık üretimi, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, fiyat i̇stikrarı komitesi

Fındık hasadı başladı: Fındık fiyatları ne zaman belli olacak?

17:56 03.08.2025
© AA / Enes SansarFındık
Fındık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© AA / Enes Sansar
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Trabzon ve Giresun’un sahil kesimindeki fındık üreticileri, 3 Ağustos itibarıyla hasat sezonuna başladı. Hasadın bölgede 1-2 hafta sürmesi beklenirken fındık fiyatları merak konusu oldu.
Trabzon ve Giresun'da fındık üreticileri, 3 Ağustos'ta başlayan hasat sezonuyla birlikte bahçelere girerek ürünlerini toplamaya başladı.
Bölgede devam eden fındık hasadının 1-2 hafta süreceği açıklanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025-2026 dönemi için fındık alım fiyatlarını henüz duyurmadı. Orman yangınları nedeniyle bu açıklamanın Ağustos’un ikinci veya üçüncü haftasına sarkabileceği belirtiliyor.
2024-2025 sezonunda Levant kalite fındık 130 TL, Giresun kalite 132 TL, Sivri çeşit ise 125 TL’den alınmıştı.
Zirai don fırsatçıları iş başında: Birçok üründe fiyatlar ikiye katlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
YAŞAM
Zirai don fırsatçıları iş başında: Birçok üründe fiyatlar ikiye katlandı
9 Mayıs, 08:05
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