https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/findik-hasadi-basladi-findik-fiyatlari-ne-zaman-belli-olacak-1098339352.html
Fındık hasadı başladı: Fındık fiyatları ne zaman belli olacak?
Fındık hasadı başladı: Fındık fiyatları ne zaman belli olacak?
Sputnik Türkiye
Trabzon ve Giresun’un sahil kesimindeki fındık üreticileri, 3 Ağustos itibarıyla hasat sezonuna başladı. Hasadın bölgede 1-2 hafta sürmesi beklenirken fındık... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T17:56+0300
2025-08-03T17:56+0300
2025-08-03T17:56+0300
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fındık
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fiyat artışı
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Trabzon ve Giresun'da fındık üreticileri, 3 Ağustos'ta başlayan hasat sezonuyla birlikte bahçelere girerek ürünlerini toplamaya başladı.Bölgede devam eden fındık hasadının 1-2 hafta süreceği açıklanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025-2026 dönemi için fındık alım fiyatlarını henüz duyurmadı. Orman yangınları nedeniyle bu açıklamanın Ağustos’un ikinci veya üçüncü haftasına sarkabileceği belirtiliyor. 2024-2025 sezonunda Levant kalite fındık 130 TL, Giresun kalite 132 TL, Sivri çeşit ise 125 TL’den alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/zirai-don-firsatcilari-is-basinda-bircok-urunde-fiyatlar-ikiye-katlandi-1096078368.html
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giresun, türkiye, fındık, fındık üreticisi, fındık krizi, fındık bahçesi, fındık üretimi, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, fiyat i̇stikrarı komitesi
Fındık hasadı başladı: Fındık fiyatları ne zaman belli olacak?
Trabzon ve Giresun’un sahil kesimindeki fındık üreticileri, 3 Ağustos itibarıyla hasat sezonuna başladı. Hasadın bölgede 1-2 hafta sürmesi beklenirken fındık fiyatları merak konusu oldu.
Trabzon ve Giresun'da fındık üreticileri, 3 Ağustos'ta başlayan hasat sezonuyla birlikte bahçelere girerek ürünlerini toplamaya başladı.
Bölgede devam eden fındık hasadının 1-2 hafta süreceği açıklanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025-2026 dönemi için fındık alım fiyatlarını henüz duyurmadı. Orman yangınları nedeniyle bu açıklamanın Ağustos’un ikinci veya üçüncü haftasına sarkabileceği belirtiliyor.
2024-2025 sezonunda Levant kalite fındık 130 TL, Giresun kalite 132 TL, Sivri çeşit ise 125 TL’den alınmıştı.