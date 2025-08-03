https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/findik-hasadi-basladi-findik-fiyatlari-ne-zaman-belli-olacak-1098339352.html

Fındık hasadı başladı: Fındık fiyatları ne zaman belli olacak?

Fındık hasadı başladı: Fındık fiyatları ne zaman belli olacak?

Sputnik Türkiye

Trabzon ve Giresun’un sahil kesimindeki fındık üreticileri, 3 Ağustos itibarıyla hasat sezonuna başladı. Hasadın bölgede 1-2 hafta sürmesi beklenirken fındık... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

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Trabzon ve Giresun'da fındık üreticileri, 3 Ağustos'ta başlayan hasat sezonuyla birlikte bahçelere girerek ürünlerini toplamaya başladı.Bölgede devam eden fındık hasadının 1-2 hafta süreceği açıklanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025-2026 dönemi için fındık alım fiyatlarını henüz duyurmadı. Orman yangınları nedeniyle bu açıklamanın Ağustos’un ikinci veya üçüncü haftasına sarkabileceği belirtiliyor. 2024-2025 sezonunda Levant kalite fındık 130 TL, Giresun kalite 132 TL, Sivri çeşit ise 125 TL’den alınmıştı.

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