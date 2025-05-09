https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/zirai-don-firsatcilari-is-basinda-bircok-urunde-fiyatlar-ikiye-katlandi-1096078368.html

Zirai don fırsatçıları iş başında: Birçok üründe fiyatlar ikiye katlandı

Zirai don fırsatçıları iş başında: Birçok üründe fiyatlar ikiye katlandı

Sputnik Türkiye

Zirai donu fırsata çeviren bazı tüccarlar, geçen yılın mahsulü ürünlerin fiyatını ikiye katladı. Kuru kayısıdan fıstığa birçok üründe yüzde 100’e varan artış... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T08:05+0300

2025-05-09T08:05+0300

2025-05-09T08:05+0300

yaşam

zirai don

fiyat artışı

fiyat artırımı

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Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen zirai don felaketi, bazı tüccarlar tarafından fırsata çevrildi. Başta kuru kayısı olmak üzere kuru üzüm, kuru incir, Antep fıstığı ve fındık gibi ürünlerde fiyatlar hızla yükseldi. Son bir ayda bu ürünlerin kilogram fiyatları yüzde 100’e kadar artış gösterdi.Sabah gazetesinin haberine göre en dikkat çekici artış kuru kayısıda yaşandı. Geçen ay 200-250 TL arasında satılan sarı kuru kayısı, şu anda 400-450 TL’ye çıkarken, gün kurusu kuru kayısı 300 TL’den 650-700 TL’ye yükseldi.Üreticiler, bu ürünlerin geçen yıldan kalan stok olduğunu belirterek, tüccarların dondan dolayı mahsul olmayacağını düşünerek depodaki ürüne iki kat fiyat verip toplamaya başladığı kaydedildi. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere ise depolarda başlayan hareketliliği doğrulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bakan-yumakli-tarihin-en-buyuk-don-felaketinin-bilancosunu-acikladi-34-ilde-16-farkli-tarim-urunu-1095514176.html

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zirai don, fiyat artışı, fiyat artırımı