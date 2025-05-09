https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/zirai-don-firsatcilari-is-basinda-bircok-urunde-fiyatlar-ikiye-katlandi-1096078368.html
Zirai don fırsatçıları iş başında: Birçok üründe fiyatlar ikiye katlandı
Zirai don fırsatçıları iş başında: Birçok üründe fiyatlar ikiye katlandı
Sputnik Türkiye
Zirai donu fırsata çeviren bazı tüccarlar, geçen yılın mahsulü ürünlerin fiyatını ikiye katladı. Kuru kayısıdan fıstığa birçok üründe yüzde 100’e varan artış... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T08:05+0300
2025-05-09T08:05+0300
2025-05-09T08:05+0300
yaşam
zirai don
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fiyat artırımı
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Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen zirai don felaketi, bazı tüccarlar tarafından fırsata çevrildi. Başta kuru kayısı olmak üzere kuru üzüm, kuru incir, Antep fıstığı ve fındık gibi ürünlerde fiyatlar hızla yükseldi. Son bir ayda bu ürünlerin kilogram fiyatları yüzde 100’e kadar artış gösterdi.Sabah gazetesinin haberine göre en dikkat çekici artış kuru kayısıda yaşandı. Geçen ay 200-250 TL arasında satılan sarı kuru kayısı, şu anda 400-450 TL’ye çıkarken, gün kurusu kuru kayısı 300 TL’den 650-700 TL’ye yükseldi.Üreticiler, bu ürünlerin geçen yıldan kalan stok olduğunu belirterek, tüccarların dondan dolayı mahsul olmayacağını düşünerek depodaki ürüne iki kat fiyat verip toplamaya başladığı kaydedildi. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere ise depolarda başlayan hareketliliği doğrulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bakan-yumakli-tarihin-en-buyuk-don-felaketinin-bilancosunu-acikladi-34-ilde-16-farkli-tarim-urunu-1095514176.html
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zirai don, fiyat artışı, fiyat artırımı
zirai don, fiyat artışı, fiyat artırımı
Zirai don fırsatçıları iş başında: Birçok üründe fiyatlar ikiye katlandı
Zirai donu fırsata çeviren bazı tüccarlar, geçen yılın mahsulü ürünlerin fiyatını ikiye katladı. Kuru kayısıdan fıstığa birçok üründe yüzde 100’e varan artış yaşandı.
Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen zirai don felaketi, bazı tüccarlar tarafından fırsata çevrildi. Başta kuru kayısı olmak üzere kuru üzüm, kuru incir, Antep fıstığı ve fındık gibi ürünlerde fiyatlar hızla yükseldi. Son bir ayda bu ürünlerin kilogram fiyatları yüzde 100’e kadar artış gösterdi.
Sabah gazetesinin haberine göre en dikkat çekici artış kuru kayısıda yaşandı. Geçen ay 200-250 TL arasında satılan sarı kuru kayısı, şu anda 400-450 TL’ye çıkarken, gün kurusu kuru kayısı 300 TL’den 650-700 TL’ye yükseldi.
Çekirdeksiz kuru üzüm:
150-250 TL → 350-450 TL
Kuru incir:
200-300 TL → 450-550 TL
Antep fıstığı:
500-600 TL → 1.000 TL üzeri
Fındık:
Depoda yüzde 60 zamlandı
Üreticiler, bu ürünlerin geçen yıldan kalan stok olduğunu belirterek, tüccarların dondan dolayı mahsul olmayacağını düşünerek depodaki ürüne iki kat fiyat verip toplamaya başladığı kaydedildi.
İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere ise depolarda başlayan hareketliliği doğrulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
“Fiyatı arz-talep belirler. Arz düşüp talep artınca fiyat artar. Ancak ülkemizde fırsatçılık da var maalesef. Henüz yeni mahsul çıkmadı, geçen yılın ürününe zam yapılıyor.”