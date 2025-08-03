https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/fenerbahcenin-milli-oyuncuya-surpriz-transfer-icin-teklif-goturdugu-one-suruldu-1098329193.html

Fenerbahçe'nin milli oyuncuya sürpriz transfer için teklif götürdüğü öne sürüldü

Fenerbahçe'nin milli oyuncuya sürpriz transfer için teklif götürdüğü öne sürüldü

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin, hücum hattına yapacağı takviye için Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği açıklandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertli kulübün... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T11:28+0300

2025-08-03T11:28+0300

2025-08-03T11:28+0300

spor

fenerbahçe

kerem aktürkoğlu

asensio

benfica futbol takımı

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Skriniar ve Semedo transferlerinin ardından hücuma yönelen sarı-lacivertliler, Jhon Duran’ı kadrosuna kattıktan sonra kanatlara takviye yapmak için temaslarını yoğunlaştırdı.Adı Garnacho, Asensio ve Chukwueze gibi oyuncularla anılan Fenerbahçe’nin, sürpriz bir şekilde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için devreye girdiği öne sürüldü.İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürdüğünü iddia etti.Fanatik'in edindiği bilgiye göre Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis ücretini yaklaşık 15 milyon Euro civarına kadar indirdiği takdirde Fenerbahçe, millî futbolcu için resmî teklif yapacak.Öte yandan sarı-lacivertlilerin transfer listesinde iki kanat oyuncusunun daha bulunduğu da belirtiliyor.Portekiz temsilcisi Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu geçen sezon başında 12 milyon Euro bonservisle Galatasaray’dan transfer etmişti. 25 yaşındaki milli oyuncu, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 53 resmi maça çıktı, 3444 dakika süre aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/mourinhoya-brezilyadan-surpriz-teklif-geldi-1098326712.html

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, asensio, benfica futbol takımı