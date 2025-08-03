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Fenerbahçe'nin milli oyuncuya sürpriz transfer için teklif götürdüğü öne sürüldü
Fenerbahçe'nin milli oyuncuya sürpriz transfer için teklif götürdüğü öne sürüldü
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin, hücum hattına yapacağı takviye için Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği açıklandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertli kulübün... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T11:28+0300
2025-08-03T11:28+0300
spor
fenerbahçe
kerem aktürkoğlu
asensio
benfica futbol takımı
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Skriniar ve Semedo transferlerinin ardından hücuma yönelen sarı-lacivertliler, Jhon Duran’ı kadrosuna kattıktan sonra kanatlara takviye yapmak için temaslarını yoğunlaştırdı.Adı Garnacho, Asensio ve Chukwueze gibi oyuncularla anılan Fenerbahçe’nin, sürpriz bir şekilde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için devreye girdiği öne sürüldü.İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürdüğünü iddia etti.Fanatik'in edindiği bilgiye göre Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis ücretini yaklaşık 15 milyon Euro civarına kadar indirdiği takdirde Fenerbahçe, millî futbolcu için resmî teklif yapacak.Öte yandan sarı-lacivertlilerin transfer listesinde iki kanat oyuncusunun daha bulunduğu da belirtiliyor.Portekiz temsilcisi Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu geçen sezon başında 12 milyon Euro bonservisle Galatasaray’dan transfer etmişti. 25 yaşındaki milli oyuncu, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 53 resmi maça çıktı, 3444 dakika süre aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/mourinhoya-brezilyadan-surpriz-teklif-geldi-1098326712.html
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fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, asensio, benfica futbol takımı
fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, asensio, benfica futbol takımı

Fenerbahçe'nin milli oyuncuya sürpriz transfer için teklif götürdüğü öne sürüldü

11:28 03.08.2025
© AA / Serhat ÇağdaşKerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe'nin, hücum hattına yapacağı takviye için Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği açıklandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertli kulübün gündeminde ise Kerem Aktürkoğlu olduğunu yazdı.
Skriniar ve Semedo transferlerinin ardından hücuma yönelen sarı-lacivertliler, Jhon Duran’ı kadrosuna kattıktan sonra kanatlara takviye yapmak için temaslarını yoğunlaştırdı.
Adı Garnacho, Asensio ve Chukwueze gibi oyuncularla anılan Fenerbahçe’nin, sürpriz bir şekilde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için devreye girdiği öne sürüldü.
© AA / Serhat ÇağdaşKerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
Kerem Aktürkoğlu
© AA / Serhat Çağdaş
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürdüğünü iddia etti.
Fanatik'in edindiği bilgiye göre Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis ücretini yaklaşık 15 milyon Euro civarına kadar indirdiği takdirde Fenerbahçe, millî futbolcu için resmî teklif yapacak.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin transfer listesinde iki kanat oyuncusunun daha bulunduğu da belirtiliyor.
© AA / Serhat ÇağdaşKerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
Kerem Aktürkoğlu
© AA / Serhat Çağdaş
Portekiz temsilcisi Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu geçen sezon başında 12 milyon Euro bonservisle Galatasaray’dan transfer etmişti. 25 yaşındaki milli oyuncu, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 53 resmi maça çıktı, 3444 dakika süre aldı.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
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