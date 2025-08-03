https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/evine-donen-marcus-aurelius-heykeli-ilk-kez-sergilenecek-1098329789.html

Evine dönen Marcus Aurelius heykeli ilk kez sergilenecek

Evine dönen Marcus Aurelius heykeli ilk kez sergilenecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Ağustos'ta 250 bilim insanının katılımıyla Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu düzenlenecek ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T13:06+0300

2025-08-03T13:06+0300

2025-08-03T13:06+0300

yaşam

mehmet nuri ersoy

cumhurbaşkanlığı külliyesi

orhan gazi'

cumhuriyet

marcus aurelius

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın izleyeceği bu buluşmada evine dönen Marcus Aurelius heykelini de konuk etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti:Neolitik Çağ için asrın keşfi olarak nitelendirilen ve adeta mitolojik bir hikayenin üç boyutlu halini oluşturan Karahantepe'deki bir odada gün ışığına kavuşan eserlerden binlerce yıllık tabak ile Hatay'da bulunan 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya'da su altından çıkartılan bin yıllık parfüm şişesi seti serginin en önemli eserleri arasında bulunuyor.Laodikeia kazılarında bulunan ve mitolojik bir deniz canavarının ayrıntılı tasvirini yansıtan Skylla Başı, Karacahisar Kalesi kazısında bulunarak Eskişehir Eti Müzesi'nde muhafaza edilen Orhan Gazi'ye ait gümüş sikke, Gordion'da bulunan sfenks, Metropolis'teki sıra dışı geri dönüşüm atölyesi buluntuları ve Roma Dönemi'ne ait Kybele Heykeli ise sergideki eserler arasında yer alıyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda sergilenecek arkeolojik miras, yaklaşık 6 ay ziyarete açık olacak.Kaçırıldıktan sonra yıllarca el değiştirdi, yurduna 65 yıl sonra döndüMS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarıldı.Anadolu'nun en nadide bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirerek ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi.ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel, Kültür ve Turizm Bakanlığının, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda nisan ayında Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/marcus-aurelius-heykeli-cleveland-sanat-muzesindeki-torenle-turkiyeye-iade-edildi-1095389843.html

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