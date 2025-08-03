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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/evine-donen-marcus-aurelius-heykeli-ilk-kez-sergilenecek-1098329789.html
Evine dönen Marcus Aurelius heykeli ilk kez sergilenecek
Evine dönen Marcus Aurelius heykeli ilk kez sergilenecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Ağustos'ta 250 bilim insanının katılımıyla Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu düzenlenecek ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T13:06+0300
2025-08-03T13:06+0300
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın izleyeceği bu buluşmada evine dönen Marcus Aurelius heykelini de konuk etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti:Neolitik Çağ için asrın keşfi olarak nitelendirilen ve adeta mitolojik bir hikayenin üç boyutlu halini oluşturan Karahantepe'deki bir odada gün ışığına kavuşan eserlerden binlerce yıllık tabak ile Hatay'da bulunan 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya'da su altından çıkartılan bin yıllık parfüm şişesi seti serginin en önemli eserleri arasında bulunuyor.Laodikeia kazılarında bulunan ve mitolojik bir deniz canavarının ayrıntılı tasvirini yansıtan Skylla Başı, Karacahisar Kalesi kazısında bulunarak Eskişehir Eti Müzesi'nde muhafaza edilen Orhan Gazi'ye ait gümüş sikke, Gordion'da bulunan sfenks, Metropolis'teki sıra dışı geri dönüşüm atölyesi buluntuları ve Roma Dönemi'ne ait Kybele Heykeli ise sergideki eserler arasında yer alıyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda sergilenecek arkeolojik miras, yaklaşık 6 ay ziyarete açık olacak.Kaçırıldıktan sonra yıllarca el değiştirdi, yurduna 65 yıl sonra döndüMS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarıldı.Anadolu'nun en nadide bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirerek ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi.ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel, Kültür ve Turizm Bakanlığının, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda nisan ayında Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/marcus-aurelius-heykeli-cleveland-sanat-muzesindeki-torenle-turkiyeye-iade-edildi-1095389843.html
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mehmet nuri ersoy, cumhurbaşkanlığı külliyesi, orhan gazi', cumhuriyet, marcus aurelius
mehmet nuri ersoy, cumhurbaşkanlığı külliyesi, orhan gazi', cumhuriyet, marcus aurelius

Evine dönen Marcus Aurelius heykeli ilk kez sergilenecek

13:06 03.08.2025
© AA / Kültür ve Turizm BakanlığıMarcus Aurelius
Marcus Aurelius - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Ağustos'ta 250 bilim insanının katılımıyla Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu düzenlenecek ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi açılacak, sergide 65 yıl sonra ait olduğu topraklara dönmesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli de ziyaretçilerle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın izleyeceği bu buluşmada evine dönen Marcus Aurelius heykelini de konuk etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle aynı gün açılışını yaparak pek çok eseri ilk kez ziyaretçilerle buluşturacağımız 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergimiz, geçmişle kurulan duygusal bir bağ değil, geleceğe yön veren stratejik bir vizyondur. Beştepe'de üç gün sürecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumumuz ise sadece bilimsel bir buluşma değil, Türkiye'nin kültürel alandaki liderlik iddiasının ilanı olacak. Binlerce yıllık medeniyetin evladı olarak artık sadece eser toplayan değil, anlam üreten, söylem kuran, kültürü ihraç eden bir ülkeyiz. Bu bilinçle attığımız her adım, Türkiye Yüzyılı'nın kültürel temelini oluşturmaktadır."
Neolitik Çağ için asrın keşfi olarak nitelendirilen ve adeta mitolojik bir hikayenin üç boyutlu halini oluşturan Karahantepe'deki bir odada gün ışığına kavuşan eserlerden binlerce yıllık tabak ile Hatay'da bulunan 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya'da su altından çıkartılan bin yıllık parfüm şişesi seti serginin en önemli eserleri arasında bulunuyor.
Laodikeia kazılarında bulunan ve mitolojik bir deniz canavarının ayrıntılı tasvirini yansıtan Skylla Başı, Karacahisar Kalesi kazısında bulunarak Eskişehir Eti Müzesi'nde muhafaza edilen Orhan Gazi'ye ait gümüş sikke, Gordion'da bulunan sfenks, Metropolis'teki sıra dışı geri dönüşüm atölyesi buluntuları ve Roma Dönemi'ne ait Kybele Heykeli ise sergideki eserler arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda sergilenecek arkeolojik miras, yaklaşık 6 ay ziyarete açık olacak.

Kaçırıldıktan sonra yıllarca el değiştirdi, yurduna 65 yıl sonra döndü

MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarıldı.
Anadolu'nun en nadide bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirerek ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi.
ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel, Kültür ve Turizm Bakanlığının, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda nisan ayında Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi.
Marcus Aurelius'un bronz heykeli törenle resmen Türkiye'ye iade edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
DÜNYA
Marcus Aurelius heykeli Cleveland Sanat Müzesi'ndeki törenle Türkiye'ye iade edildi
15 Nisan, 00:24
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