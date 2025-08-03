https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/emekli-banka-promosyonlari-27-bin-liraya-ulasti-banka-banka-temmuz-2025-guncel-rakamlar-1098326976.html

Emekli banka promosyonlarında banka banka Temmuz 2025 güncel rakamlar

Emekli banka promosyonlarında banka banka Temmuz 2025 güncel rakamlar

Sputnik Türkiye

Temmuz 2025 emekli promosyonları açıklandı. Bankalar 27.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. İşte banka banka ödeme tutarları ve kampanya şartları.

2025-08-03T10:08+0300

2025-08-03T10:08+0300

2025-08-03T10:39+0300

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emekli maaş promosyonu

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Emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları, Temmuz 2025 maaş artışları sonrasında yeniden şekillendi. Hem mevcut emekliler hem de yeni emekli olanlar, maaşlarını taşımayı değerlendirirken en yüksek promosyonu veren bankaları merak ediyor.Bankaların güncel promosyon teklifleri şu şekilde:Yapı Kredi15 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 27.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.HalkbankMaaşını 3 yıl boyunca Halkbank’tan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılabiliyor. SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahiplerine ise 5.000 TL ödeme sunuluyor.DenizBank04 Ekim 2024 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında kampanyaya katılanlar için 20.000 TL’ye varan promosyon ve ek avantajlar sunuluyor. 3 yıl taahhütle verilen promosyon tutarları şöyle:Ziraat BankasıSGK emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alanlar için 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuluyor. Ödemeler 3 yıllık peşin olarak gerçekleştiriliyor.Garanti BBVAEmekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve 6.000 TL bonus olmak üzere toplam 21.000 TL’ye varan fırsat sağlanıyor. Emekliler, ATM’den 20.000 TL’ye kadar ücretsiz maaş çekimi de yapabiliyor.ING Bank1 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada, maaşını ING’ye taşıyanlar için 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor. Ek promosyonlarla toplam ödeme 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:VakıfBank1 Şubat – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere 27.000 TL’ye varan ödeme yapılıyor. 3 yıllık promosyon tutarları:İş Bankası1 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilk defa otomatik fatura talimatı veren SGK emeklilerine 1.000 TL’ye varan MaxiPuan veriliyor. Ayrıca ilk kez bireysel kredi kartı alan emeklilere 5.000 TL’ye varan indirim fırsatı sağlanıyor.Daha Yüksek Promosyon Ödemesi Yapan Bankaya Aylığımı Taşıyabilir miyim? Evet, aldığınız promosyon tutarının düşük olduğunu düşünüyorsanız daha yüksek promosyon ödemesi yapan başka bir bankaya aylığınızı taşıyabilirsiniz. Ancak bunun için; aylığınız karşılığında kredi kullanmamış olmanız (kredili mevduat hesabı olup bu hesabı kullanmayanlar ile kredi kartı hariç), kendi isteğiniz ve rızanız ile buna ilişkin Taahhütname, virman-takas-mahsup talimatı imzalamamanız, değiştirmek istediğiniz bankadan aylığınız nedeniyle promosyon ödemesi almamanız ya da promosyon ödeme tarihinden itibaren üç yıl geçmesi ya da aldığınız promosyon tutarını kalan süre ile orantılı iade etmeniz ve bankacılık işlemlerini ilgilendiren herhangi bir sorununuzun bulunmaması şartlarını taşımanız gerekmektedir.

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