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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanların polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanların polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan, bazı İsrailli bakanlar tarafından İsrail polisinin koruması altında ve fanatik gruplar eşliğinde Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T19:27+0300
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dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanlarca Mescid-i Aksa’ya düzenleneni baskını en güçlü biçimde kınadı.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güvenliğinin ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarılan açıklamada "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/suveydada-ateskes-bozuldu-durzi-ve-suriye-gucleri-catisiyor-1098339020.html
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dışişleri bakanlığı, i̇srail-filistin, i̇srail, bakan
dışişleri bakanlığı, i̇srail-filistin, i̇srail, bakan

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanların polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınama

19:27 03.08.2025 (güncellendi: 19:39 03.08.2025)
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, bazı İsrailli bakanlar tarafından İsrail polisinin koruması altında ve fanatik gruplar eşliğinde Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını 'en güçlü biçimde kınadığını bildiren bir açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanlarca Mescid-i Aksa’ya düzenleneni baskını en güçlü biçimde kınadı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güvenliğinin ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir.

İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarılan açıklamada "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.
Süveyda - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
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