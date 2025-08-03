https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanlarin-polis-esliginde-mescid-i-aksaya-duzenledigi-baskini-1098339842.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanların polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanların polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan, bazı İsrailli bakanlar tarafından İsrail polisinin koruması altında ve fanatik gruplar eşliğinde Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T19:27+0300

2025-08-03T19:27+0300

2025-08-03T19:39+0300

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Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanlarca Mescid-i Aksa’ya düzenleneni baskını en güçlü biçimde kınadı.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güvenliğinin ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarılan açıklamada "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

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