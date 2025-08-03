https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/besiktasin-solskjaer-karari-belli-oldu-1098339994.html
Beşiktaş'ın Solskjaer kararı belli oldu
Beşiktaş'ın Solskjaer kararı belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş yönetimi, uzun süren toplantının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yola devam etme kararı aldı. Solskjaer'in geleceği, St. Patricks'le... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T19:51+0300
2025-08-03T19:51+0300
2025-08-03T19:51+0300
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Beşiktaş yönetimi, yüksek fesih bedeli ve Sergen Yalçın’ın talepleri nedeniyle teknik direktör Solskjaer'le yola devam etme kararı aldı.Siyah beyazlı yönetim, dün gece geç saatlere kadar devam eden toplantı sonunda, geçen sezonun devre arasında göreve gelen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yeni sezona başlamasına karar verdi. Ajansspor'un haberine göre; Teknik kadronun geleceği için Konferans Ligi elemelerinde St. Patricks maçlarıyla, Süper Lig’in ilk haftasındaki Kayserispor maçının kritik olacağı belirtildi.Beşiktaş yönetiminin geçmişte görüştüğü Sergen Yalçın’ın talepleri ve Solskjaer'in olası fesih bedelinin kulübe getireceği ekonomik yük endişesiyle bu kararı aldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/gedson-fernandes-transferiyle-besiktas-tarihine-adini-yazdirdi-1098292142.html
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beşiktaş, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
beşiktaş, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
Beşiktaş'ın Solskjaer kararı belli oldu
Beşiktaş yönetimi, uzun süren toplantının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yola devam etme kararı aldı. Solskjaer'in geleceği, St. Patricks'le oynanacak Konferans Ligi maçları ve Kayserispor deplasmanındaki Süper Lig açılışına bağlı olacak.
Beşiktaş yönetimi, yüksek fesih bedeli ve Sergen Yalçın’ın talepleri nedeniyle teknik direktör Solskjaer'le yola devam etme kararı aldı.
Siyah beyazlı yönetim, dün gece geç saatlere kadar devam eden toplantı sonunda, geçen sezonun devre arasında göreve gelen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yeni sezona başlamasına karar verdi. Ajansspor'un haberine göre; Teknik kadronun geleceği için Konferans Ligi elemelerinde St. Patricks maçlarıyla, Süper Lig’in ilk haftasındaki Kayserispor maçının kritik olacağı belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin geçmişte görüştüğü Sergen Yalçın’ın talepleri ve Solskjaer'in olası fesih bedelinin kulübe getireceği ekonomik yük endişesiyle bu kararı aldığı öğrenildi.