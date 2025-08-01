https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/gedson-fernandes-transferiyle-besiktas-tarihine-adini-yazdirdi-1098292142.html

Gedson Fernandes transferiyle Beşiktaş tarihine adını yazdırdı

Gedson Fernandes transferiyle Beşiktaş tarihine adını yazdırdı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'tan Rusya takımı Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, kulübe kazandırdığı bonservis ücretiyle de adını kulüp... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T08:05+0300

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2025-08-01T08:05+0300

spor

gedson fernandes

beşiktaş

spartak moskova

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Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in "20 milyon 779 bin 220 avro" sözleşme fesih bedeli karşılığında Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde şu ifadelere yer verildi:Beşiktaş, 2022 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Gedson Fernandes'e kulübün kazandığı 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları için teşekkür ederek, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ole-gunnar-solskjaerden-yenilgi-sonrasi-kulupteki-gelecegiyle-ilgili-konustu-1098291921.html

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gedson fernandes, beşiktaş, spartak moskova