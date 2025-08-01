https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/gedson-fernandes-transferiyle-besiktas-tarihine-adini-yazdirdi-1098292142.html
Gedson Fernandes transferiyle Beşiktaş tarihine adını yazdırdı
Gedson Fernandes transferiyle Beşiktaş tarihine adını yazdırdı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'tan Rusya takımı Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, kulübe kazandırdığı bonservis ücretiyle de adını kulüp... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T08:05+0300
2025-08-01T08:05+0300
2025-08-01T08:05+0300
spor
gedson fernandes
beşiktaş
spartak moskova
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Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in "20 milyon 779 bin 220 avro" sözleşme fesih bedeli karşılığında Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde şu ifadelere yer verildi:Beşiktaş, 2022 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Gedson Fernandes'e kulübün kazandığı 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları için teşekkür ederek, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ole-gunnar-solskjaerden-yenilgi-sonrasi-kulupteki-gelecegiyle-ilgili-konustu-1098291921.html
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gedson fernandes, beşiktaş, spartak moskova
gedson fernandes, beşiktaş, spartak moskova
Gedson Fernandes transferiyle Beşiktaş tarihine adını yazdırdı
Beşiktaş'tan Rusya takımı Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, kulübe kazandırdığı bonservis ücretiyle de adını kulüp tarihine yazdırdı.
Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in "20 milyon 779 bin 220 avro" sözleşme fesih bedeli karşılığında Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Spartak-Moscow JSC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon 779 bin 220 avro ödeme yapacaktır. Ayrıca kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7 milyon 272 bin 729 avroyu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır."
Beşiktaş, 2022 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Gedson Fernandes'e kulübün kazandığı 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları için teşekkür ederek, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı diledi.