https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/bati-basini-hindistan-rafinerilerine-rus-petrolu-alimini-durdurma-talimati-vermedi-1098335912.html

Batı basını: Hindistan, rafinerilerine Rus petrolü alımını durdurma talimatı vermedi

Batı basını: Hindistan, rafinerilerine Rus petrolü alımını durdurma talimatı vermedi

Sputnik Türkiye

Batılı bir ajansın kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hindistan, devlet petrol rafinerilerine Rusya'dan petrol alımını durdurmaları yönünde talimat... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T14:22+0300

2025-08-03T14:22+0300

2025-08-03T14:22+0300

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petrol rafinerisi

petrol ticareti

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Ajansın kaynaklarının belirttiği üzere, devlete ait ve özel rafineriler tedarikçilerinden petrol satın alma hakkına sahip ve petrol alımları, bağımsız olarak aldıkları ticari bir karar olmaya devam ediyor. Aynı zamanda geçen hafta rafinerilere Rus malı olmayan petrol satın alma planları geliştirmeleri talimatı verildi.Makalede, "Hükümet, devlet rafinerilerinden Rusya'dan gelen petrol arzının kesilmesi durumunda alternatif petrol varillerinin nereden ve ne kadar satın alınabileceğine ilişkin bir inceleme hazırlamaları için talepte bulundu. Bu talimat, Rus petrolüne erişilemediği durumlar için bir senaryo planlaması anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.Ajansın kaynağına göre, Rus petrolünün alımlarının azaltılması veya sonlandırılması, Hindistan'ı yeniden Körfez ülkelerinden daha pahalı petrol almaya zorlayacak, oysa Yeni Delhi ithalat maliyetlerini artırmaya ilgi duymuyor.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurmayı planladığı konusunda bilgilendirildiğini açıklamıştı. Aynı zamanda Hindistan medyası, kaynaklara dayanarak Hindistan'ın devlete ait petrol rafinerilerinin Rus tedarikçilerden petrol satın almaya devam ettiğini bildirmişti.Rusya daha önce, Batı'nın Rus hidrokarbonunu satın almayı reddetmesinin ciddi bir hata olduğunu, böylelikle daha yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa sürükleneceğini, almaktan vazgeçenlerin ise Rus petrol ve gazını aracılar aracılığıyla daha pahalıya satın almaya devam edeceğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/1097004578.html

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batı, haber ajansı, hindistan, rusya, petrol, petrol rafinerisi, petrol ticareti, donald trump, yeni delhi