https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/avrupa-kupalarinda-kura-cekimi-basliyor-play-off-turu-kura-cekimi-ne-zaman-1098336706.html

Avrupa kupalarında kura çekimi başlıyor: Play-off turu kura çekimi ne zaman?

Avrupa kupalarında kura çekimi başlıyor: Play-off turu kura çekimi ne zaman?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde play-off turu kuraları, 4 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Avrupa... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T14:46+0300

2025-08-03T14:46+0300

2025-08-03T14:46+0300

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Avrupa kupalarında play-off turu kuraları, Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor’un muhtemel rakiplerinin belirleneceği şekilde yarın İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'la karşılaşan Fenerbahçe'nin play-off turu rakibi, TSİ 13.00’te başlayacak kurayla belirleneceği açıklandı.Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna doğrudan katılacak Samsunspor’un kura çekiminin TSİ 14.00’te yapılacağı belirtildi.Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?Beşiktaş’ın İrlanda ekibi St. Patrick's’i, Başakşehir’in ise Norveç temsilcisi Viking’i elemesi durumunda mücadele edecekleri UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun kuralarının TSİ 15.00’te çekileceği öğrenildi.

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