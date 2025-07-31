https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/besiktas-avrupa-ligine-veda-etti-kara-kartal-yoluna-konferans-liginde-devam-edecek-1098288864.html
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etti: Kara Kartal, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etti: Kara Kartal, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e elendi. İlk maçta İstanbul’da 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanşta da deplasmanda... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T23:02+0300
2025-07-31T23:02+0300
2025-07-31T23:21+0300
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futbol
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e toplam 6-2’lik skorla elendi.Beşiktaş, aldığı bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndan devam edeceği açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin hayal kırıklığı yaşadığı maç sonrası gözler, teknik heyetin ve yönetimin atacağı adımlara çevrildi.Beşiktaş'ın rakibi belli olduÖte yandan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'le eşleştiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/besiktas-evinde-4-2-maglup-oldu-kara-kartal-avrupada-tur-sansini-zora-soktu-1098125613.html
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beşiktaş, shakhtar donetsk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
beşiktaş, shakhtar donetsk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etti: Kara Kartal, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
23:02 31.07.2025 (güncellendi: 23:21 31.07.2025)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e elendi. İlk maçta İstanbul’da 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanşta da deplasmanda 2-0 yenilerek toplamda 6-2’lik skorla Avrupa Ligi’ne veda etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e toplam 6-2’lik skorla elendi.
Beşiktaş, aldığı bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndan devam edeceği açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin hayal kırıklığı yaşadığı maç sonrası gözler, teknik heyetin ve yönetimin atacağı adımlara çevrildi.
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Öte yandan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'le eşleştiği açıklandı.