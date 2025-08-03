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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker: Özel Temsilci Witkoff Moskova'da
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker: Özel Temsilci Witkoff Moskova'da
Sputnik Türkiye
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Moskova'da olduğunu açıkladı. 03.08.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da olduğunu belirterek, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ‘ilerleme kaydeceğini’ umduğunu ifade etti.WHO 13 News'e konuşan Whitaker, "Başkan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta sonu Moskova'da olduğunu biliyorum ve bir ilerleme kaydeceğini umuyorum" dedi.Daha önce Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamasında, Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İsrail’den sonra Rusya’ya gideceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/netanyahu-witkoff-ile-gorustu-abd-ve-isarilin-bazi-tutumlari-degisti-1098289657.html
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abd, matthew whitaker, steve witkoff, ukrayna, rusya, nato
abd, matthew whitaker, steve witkoff, ukrayna, rusya, nato

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker: Özel Temsilci Witkoff Moskova'da

00:46 03.08.2025
© Fotoğraf : Evelyn HocksteinABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© Fotoğraf : Evelyn Hockstein
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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Moskova'da olduğunu açıkladı.
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da olduğunu belirterek, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ‘ilerleme kaydeceğini’ umduğunu ifade etti.
WHO 13 News'e konuşan Whitaker, "Başkan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta sonu Moskova'da olduğunu biliyorum ve bir ilerleme kaydeceğini umuyorum" dedi.
Daha önce Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamasında, Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İsrail’den sonra Rusya’ya gideceğini söylemişti.
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