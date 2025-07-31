https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/netanyahu-witkoff-ile-gorustu-abd-ve-isarilin-bazi-tutumlari-degisti-1098289657.html

Netanyahu, Witkoff ile görüştü: 'ABD ve İsrail'in 'bazı tutumları' değişti'

Netanyahu, Witkoff ile görüştü: 'ABD ve İsrail'in 'bazı tutumları' değişti'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail basınında görüşmeye... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T23:51+0300

2025-07-31T23:51+0300

2025-07-31T23:51+0300

i̇srail- filistin çatışması

abd

ortadoğu

steve witkoff

i̇srail

gazze

abd

hamas

i̇srail başbakanlık ofisi

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.İsrail yerel basının haberine göre İsrailli yetkili, "İsrail ve ABD arasında, Hamas'ın reddedici tutumu ışığında, bazı esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir çerçeveden, tüm esirlerin serbest bırakılmasına, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasına yönelik bir çerçeveye geçilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." iddiasında bulundu.Yetkili, İsrail ve ABD'nin Gazze'ye insani yardımı artırmak için aynı anda çalışacaklarını savunarak bu sırada İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/filistine-destek-artiyor-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1098284556.html

i̇srail

gazze

abd

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abd, ortadoğu, steve witkoff, i̇srail, gazze, abd, hamas, i̇srail başbakanlık ofisi