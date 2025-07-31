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İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/netanyahu-witkoff-ile-gorustu-abd-ve-isarilin-bazi-tutumlari-degisti-1098289657.html
Netanyahu, Witkoff ile görüştü: 'ABD ve İsrail'in 'bazı tutumları' değişti'
Netanyahu, Witkoff ile görüştü: 'ABD ve İsrail'in 'bazı tutumları' değişti'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail basınında görüşmeye... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T23:51+0300
2025-07-31T23:51+0300
i̇srail- filistin çatışması
abd
ortadoğu
steve witkoff
i̇srail
gazze
abd
hamas
i̇srail başbakanlık ofisi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.İsrail yerel basının haberine göre İsrailli yetkili, "İsrail ve ABD arasında, Hamas'ın reddedici tutumu ışığında, bazı esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir çerçeveden, tüm esirlerin serbest bırakılmasına, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasına yönelik bir çerçeveye geçilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." iddiasında bulundu.Yetkili, İsrail ve ABD'nin Gazze'ye insani yardımı artırmak için aynı anda çalışacaklarını savunarak bu sırada İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/filistine-destek-artiyor-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1098284556.html
i̇srail
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abd, ortadoğu, steve witkoff, i̇srail, gazze, abd, hamas, i̇srail başbakanlık ofisi
abd, ortadoğu, steve witkoff, i̇srail, gazze, abd, hamas, i̇srail başbakanlık ofisi

Netanyahu, Witkoff ile görüştü: 'ABD ve İsrail'in 'bazı tutumları' değişti'

23:51 31.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce CenetaNetanyahu, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu söyledi
Netanyahu, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail basınında görüşmeye ilişkin, ABD ve İsrail'in bazı tutumlarının değiştirildiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail yerel basının haberine göre İsrailli yetkili, "İsrail ve ABD arasında, Hamas'ın reddedici tutumu ışığında, bazı esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir çerçeveden, tüm esirlerin serbest bırakılmasına, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasına yönelik bir çerçeveye geçilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." iddiasında bulundu.
Yetkili, İsrail ve ABD'nin Gazze'ye insani yardımı artırmak için aynı anda çalışacaklarını savunarak bu sırada İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceğini belirtti.
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