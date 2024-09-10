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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/fukusima-nukleer-santraline-robot-gonderiliyor-880-ton-erimis-radyoaktif-yakittan-numune-alinacak-1087853904.html
Fukuşima nükleer santraline robot gönderiliyor: 880 ton erimiş radyoaktif yakıttan numune alınacak
Fukuşima nükleer santraline robot gönderiliyor: 880 ton erimiş radyoaktif yakıttan numune alınacak
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar, 2011 yılında büyük felaketten sonra kapatılan Fukuşima'da bulunan nükleer santrale uzaktan kontrol edilen bir robot gönderiyor. Robotun... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T11:27+0300
2024-09-10T11:27+0300
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Japonya'da araştırmacılar bir robotu Fukuşima nükleer reaktörünün içinden erimiş yakıt parçası çıkarmak için santralin merkezine gönderdi.Yaklaşık üç hafta önce girişim teknik bir sorun nedeniyle askıya alınmıştı, Salı günü tekrardan görevini yerine getirebilmek için Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki hasarlı üç reaktörden birine gönderildi. Robot, 13 yıl önce yaşanan felaket sonrası santralin kapatılmasının ardından numune almak için gönderiliyorRobotun buradaki amacı, nükleer santrallerden birinin içinden erimiş nükleer yakıt artıklarından bir parça numune çıkarmak olduğu bildirildi.11 Mart 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami felaketi sonrası bölgede bulunan üç nükleer santral kullanılamaz hale gelmiş, on yıllardır devre dışı kalan santrallere, yüksek radyasyon sebebiyle giriş yasaklanmıştı.Tokyo Electric Power Company (TEPCO) tarafından gönderilen 'Telesco' adlı robot, uzaktan kontrol edildiği ve yaklaşık 22 metreye kadar uzayabildiği söylenirken nükleer santralden parça alma ve onu geri getirme işleminin yaklaşık iki hafta süreceği duyuruldu.TEPCO operasyonun amacının, üç reaktörde kalan tahmini 880 ton ölümcül radyoaktif erimiş yakıtın 3 gramdan (0,1 ons) daha azını geri getirmek olduğunu ve bu küçük numunenin gelecekteki santralleri devre dışı bırakma yöntemlerini ve gerekli teknoloji ve robotları geliştirmek için önemli veriler sağlayacağını söylüyor.Hükümet, 30 ila 40 yıllık bir süre zarfında nükleer santraldeki erimiş yakıtların hepsinin kaldırılacağını öngörüyor2011 felaketinden sonra radyo aktif maddeler atmosfere ve denize karışmıştı. Çernobil felaketinden sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer kazası olarak nitelendirilen Fukuşima nükleer santrali kazası sonucu kapatılan üç reaktörün, 30 ila 40 yıllık bir zaman diliminde tamamen temizlenmesini öngörülmüştü. Japon hükümeti ve TEPCO'nun bu öngörüsü büyük eleştiri almakta çünkü hala erimiş yakıt kalıntılarının tamamen kaldırılması ya da depolanması için bir plan belirlenmemiş durumda olduğu söyleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rus-disisleri-kievin-zaporojye-ve-kursk-nukleer-santrallerine-saldiri-girisimlerinin-amaci-1087698004.html
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Fukuşima nükleer santraline robot gönderiliyor: 880 ton erimiş radyoaktif yakıttan numune alınacak

11:27 10.09.2024
© AP Photo / David GuttenfelderFukuşima
Fukuşima - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / David Guttenfelder
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Araştırmacılar, 2011 yılında büyük felaketten sonra kapatılan Fukuşima'da bulunan nükleer santrale uzaktan kontrol edilen bir robot gönderiyor. Robotun amacının, tonlarca erimiş radyoaktif yakıttan 3 gram kadar numune alıp geri dönmek olduğu bildirildi.
Japonya'da araştırmacılar bir robotu Fukuşima nükleer reaktörünün içinden erimiş yakıt parçası çıkarmak için santralin merkezine gönderdi.
Yaklaşık üç hafta önce girişim teknik bir sorun nedeniyle askıya alınmıştı, Salı günü tekrardan görevini yerine getirebilmek için Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki hasarlı üç reaktörden birine gönderildi.

Robot, 13 yıl önce yaşanan felaket sonrası santralin kapatılmasının ardından numune almak için gönderiliyor

Robotun buradaki amacı, nükleer santrallerden birinin içinden erimiş nükleer yakıt artıklarından bir parça numune çıkarmak olduğu bildirildi.
11 Mart 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami felaketi sonrası bölgede bulunan üç nükleer santral kullanılamaz hale gelmiş, on yıllardır devre dışı kalan santrallere, yüksek radyasyon sebebiyle giriş yasaklanmıştı.
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) tarafından gönderilen 'Telesco' adlı robot, uzaktan kontrol edildiği ve yaklaşık 22 metreye kadar uzayabildiği söylenirken nükleer santralden parça alma ve onu geri getirme işleminin yaklaşık iki hafta süreceği duyuruldu.
TEPCO operasyonun amacının, üç reaktörde kalan tahmini 880 ton ölümcül radyoaktif erimiş yakıtın 3 gramdan (0,1 ons) daha azını geri getirmek olduğunu ve bu küçük numunenin gelecekteki santralleri devre dışı bırakma yöntemlerini ve gerekli teknoloji ve robotları geliştirmek için önemli veriler sağlayacağını söylüyor.

Hükümet, 30 ila 40 yıllık bir süre zarfında nükleer santraldeki erimiş yakıtların hepsinin kaldırılacağını öngörüyor

2011 felaketinden sonra radyo aktif maddeler atmosfere ve denize karışmıştı. Çernobil felaketinden sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer kazası olarak nitelendirilen Fukuşima nükleer santrali kazası sonucu kapatılan üç reaktörün, 30 ila 40 yıllık bir zaman diliminde tamamen temizlenmesini öngörülmüştü.
Japon hükümeti ve TEPCO'nun bu öngörüsü büyük eleştiri almakta çünkü hala erimiş yakıt kalıntılarının tamamen kaldırılması ya da depolanması için bir plan belirlenmemiş durumda olduğu söyleniyor.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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